Feirão da Empregabilidade tem 163 vagas disponíveis em diversas áreas

Empregos e Carreira

Com 279 mil inscritos, a seleção teve provas aplicadas no dia 23 de março em todas as capitais do País

Os resultados das provas objetivas do concurso público da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) serão divulgados nesta terça-feira (22). Com 279 mil inscritos, a seleção teve provas aplicadas no dia 23 de março em todas as capitais e em algumas cidades onde há unidades da Embrapa.

Para consultar os resultados, os candidatos devem acessar o site do Cebraspe, organizador do concurso. Além do resultado final das provas objetivas, também haverá a convocação para a prática, somente para os cargos de técnico e assistente.

A divulgação do edital com o resultado provisório da prova discursiva para os cargos de pesquisador e analista será no dia 29 de abril.

Ao todo, são 1.027 vagas em todos os níveis de escolaridade e salário inicial de até R$12,8 mil.

Em Mato Grosso do Sul, há vagas em vários cargos nas unidades da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, e Pantanal, em Corumbá, e Agropecuária Oeste, em Dourados. As provas, no entanto, foram realizadas apenas em Campo Grande.

No Brasil, são 719 vagas para ampla concorrência, 103 vagas para pessoas com deficiência (PCDs) e 205 vagas para pessoas pretas e pardas, além do cadastro de reserva.

As oportunidades são para os cargos de pesquisador, analista, assistente e técnico, com carga horária de 40 horas semanais em todas as áreas.

Para assistente é necessário ter nível fundamental incompleto (no mínimo 5º ano), e o salário inicial é de R $2.186,19.

Para técnico é exigido nível médio ou técnico (conforme a especialidade), com remuneração de R$ 5.556,81.

Já para analista é preciso ter o ensino superior em algumas das áreas determinadas no edital (confira abaixo), com salário inicial de R$ 10.921,33.

Por fim, para pesquisador é necessário ter mestrado em áreas específicas, com salário inicial de R$ 12.814,61.

Além da remuneração, também há benefícios como assistência médica, seguro de vida, transporte, seguridade social, auxílio alimentação/refeição, café da manhã, auxílio pré-escola, adicional por tempo de serviço, entre outros.

O último concurso público realizado pela Embrapa havia sido em 2009.