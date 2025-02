Gigante da celulose abre vagas em municípios no interior de MS

Empregos e Carreira

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está com as inscrições abertas para o 2º Concurso Nacional de Fotos e Vídeos, cujo tema deste ano é Mundo digital: conectando vidas.

O prêmio para o ganhador é no valor de R$5 mil, o objetivo do concurso é provocar reflexão sobre como as vidas e rotinas das pessoas são impactadas por conexões e interações no âmbito da tecnologia.

A Agência convida todos aqueles que usam tecnologias da informação e comunicação no Brasil e que gostam de arte, fotografia, vídeos e produção de conteúdos audiovisuais, mesmo que de forma amadora para participar.

“A proposta do concurso é usar a arte visual para mostrar como a tecnologia pode incluir

todas as pessoas na sociedade e ilustrar as interações entre vidas e pessoas a partir das tecnologias da informação e comunicação, incentivando o diálogo sobre a importância de saber usar o computador, o celular e a internet e colaborando com a conscientização sobre a importância de acesso a essas ferramentas e de participação ativa no ambiente digital”, informa o edital.

São exigências para realizar a inscrição:

Qualquer pessoa com 18 anos ou mais pode se inscrever.

O concurso envolve duas categorias:

a) Categoria Fotos

b) Categoria Vídeos

As fotos e vídeos devem ser originais, inéditos e registrados em território nacional;

Cada participante poderá inscrever apenas um trabalho por categoria (foto ou vídeo);

Ao inscrever seu trabalho, a pessoa participante declara que possui todos os direitos autorais sobre a obra e que detém as autorizações necessárias para o uso de imagem de terceiros, isentando a Anatel de qualquer responsabilidade nesse sentido;

Para as obras finalistas, caso seja possível a iden8ficação de pessoas, é necessário apresentar o termo de uso de imagem.

Serão desclassificados os trabalhos que:

não sejam originais ou inéditos;

não possam ser relacionados ao tema do concurso;

causem qualquer tipo de constrangimento, desabono e ofensas à imagem da Anatel ou de qualquer pessoa ou instituição;

contenham propagandas, logotipos, marcas registradas ou qualquer forma de publicidade de empresas ou organizações públicas e privadas;

utilizem conteúdos protegidos por direitos autorais sem autorização, como imagens, vídeos e músicas;

sejam criados por meio de inteligência ar8ficial, arte digital ou efeitos visuais computadorizados;

apresentem quaisquer formas de preconceito de origem, raça, etnia, gênero, cor, idade ou outras formas de discriminação; e,

tenham sido registrados fora do território nacional



As inscrições no concurso são gratuitas e estarão abertas até 20 de fevereiro. Todas as fotos e vídeos serão avaliados por uma Comissão Julgadora composta por especialistas da Anatel, docentes da área de Comunicação, Artes ou Design e fotógrafos e videastas com notório saber no assunto.

Para participar basta:

Preencher o formulário e anexar a foto ou o vídeo;

Nomear a foto/vídeo com título e breve descrição da obra, esclarecendo o seu contexto;

Seguir pelo menos uma das redes sociais da Anatel, curtir e compartilhar a publicação do concurso; e,

Configurar o perfil na rede social como público, durante o período do concurso, permi8ndo que qualquer pessoa possa visualizar as postagens (Perfis privados não serão aceitos).

O vídeo deve ter duração de no máximo 1 (um) minuto e ser gravado na posição vertical (proporção 9:16) ou ser editado para o formato em questão.

A resolução mínima aconselhável para garantir a qualidade das produções é: fotografias: mínimo 300 dpi e dimensões de pelo menos 1920 x 1080 pixels; e, Vídeos: 1080 x 1920 (Full HD) e duração máxima de 1 minuto.

As fotografias ou vídeos inscritos podem ser publicados no perfil pessoal do candidato, marcando a rede social da Anatel, com a hashtag #AnatelConectandoVidas e a menção na legenda: “2º Concurso de fotos e vídeos da Anatel”.

Na arte visual enviada através do formulário, não pode haver nenhuma menção que iden8fique a autoria.

A pessoa participante pode u8lizar qualquer câmera para realizar seus registros, inclusive telefones celulares.

A divulgação oficial do resultado e a premiação devem ser publicadas no dia 9 de abril.

Clique aqui para se inscrever e confira o edital completo abaixo:

