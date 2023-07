Governo abrirá 3.026 vagas para 22 órgãos em concursos a um custo de R$ 546 milhões

SELEÇÃO DE EMPREGO

Oportunidades são para quem possui ensino médio completo, e traz salários que vão de R$ 1,387 até R$ 3,1 mil

Inscrições ficam abertas até o dia 19 e tem taxa de inscrição de R$ 42,20 para ambas as funções. Marcelo Victor/ Correio do Estado

Nesta terça-feira (04), 178 vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ) foram abertas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em todo o país, são mais de 7,5 mil vagas, com reserva para pessoas pretas e pardas; e com deficiência.

Conforme o Instituto, são 7.548 vagas para os 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal, sendo 6.742 para APM, que exige o nível médio completo, e 806 para SCQ que, como bem frisa o IBGE, precisa de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no mínimo categoria B, além do ensino médio completo, o que também vale para os Agentes de Pesquisas.

Com seleção organizada pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), é importante frisar que as inscrições - que podem ser feitas CLICANDO AQUI - ficam abertas entre esta quarta-feira (04) e o próximo dia 19, às 23h, com taxa de inscrição de R$ 42,20 para ambas as funções.

Conforme o Coordenador de Recursos Humanos do IBGE, Bruno Malheiros, algumas contratações acontecerão de imediato após o concurso, já que há instituições com vagas desocupadas a serem preenchidas, sendo que ambas funções agem na coleta, essencial no cumprimento da missão institucional.

Detalhes das vagas

Segundo detalhes do IBGE quanto à remuneração, os Agentes de Pesquisa tem salários na faixa de R$ 1.387,50, enquanto os supervisores recebem R$ 3,1 mil, sendo que ambos os contratos têm um período de duração de doze meses, que pode ser estendido por mais dois anos.

Vale lembrar que ambas as funções possuem carga horária de 08h diárias (sendo 40h semanais), contando ainda com alguns benefícios, como: auxílio-alimentação (de R$ 658,00), auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.

A prova

Com caráter não só classificatório, como também eliminatório, a prova objetiva das seleções (com 03h30 de duração), acontece no dia 17 de abril, com os resultados marcados para serem divulgados no fim do mês de outubro.

Quanto aos conteúdos, a prova para SCQ abordará as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público, Noções de Informática, Noções de Administração e Situações Gerenciais e Geografia.

Enquanto, para os Assistentes, as disciplinas abordadas na prova serão de: Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público e Geografia.

Com 18 vagas para Mato Grosso do Sul, o Supervisor deverá, organizar, planejar, e executar atividades do cronograma; gerenciar trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta de acordo, conforme planejado para as pesquisas e levantamentos.

Também, caberá ao SCQ, conforme o IBGE: "acompanhar o desenvolvimento da coleta dos dados das pesquisas e levantamentos, buscando a qualidade da informação; controlar a produção e a qualidade das atividades de coleta e levantamentos, entre outras".

Já os Agentes, para os quais têm 160 vagas abertas no Estado, caberão as visitas domiciliares, além de pontos comerciais, industriais, agropecuários, de serviços e órgãos públicos, entre outras funções.

