Empregos e Carreira

Processo seletivo

Governo de MS divulga resultado e classificação para bombeiro temporário

Recurso contra o resultado deve ser formulado entre 8h desta terça-feira (16) e 23h59min de quarta-feira (17)

Naiara Camargo

16/09/2025 - 11h45
Governo de Mato Grosso do Sul divulgou resultado e classificação preliminar do Teste de Aptidão Física do Quadro de Praças Temporários do Bombeiro Militar (QPTBM).

Confira a lista completa de aptos e inaptos e a classificação geral, neste site, entre as páginas 115 e 215 do Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS).

São 230 vagas em 30 municípios. Ao todo, 3.619 candidatos se inscreveram. O salário é de R$ 3.815,88. O militar poderá permanecer na corporação por até 7 anos, sendo que o contrato deve ser prorrogado de 1 em 1 ano, sucessivamente.

O candidato considerado “inapto” ou que não concordou com o resultado poderá formular recurso entre 8h desta terça-feira (16) e 23h59min de quarta-feira (17).

O recurso deve estar devidamente fundamentado e indicar de forma clara e objetiva as razões recursais para ser aceito. Além disso, deve ser escrito/digitado e enviado para o e-mail [email protected].

Confira o passo a passo para realizar o recurso:

  1. Acesse este site
  2. Clique em “Consultar Editais”
  3. Selecione “Processo Seletivo - SAD/SEJUSP/CBMMS/ QOETBM/2025”
  4. Clique no botão “Formulário de Recurso”
  5. Após baixar o documento “Formulário de Recurso”, preencha os dados e escreva/digite, de forma clara e objetiva os argumentos, fundamentos e as razões que justifiquem a revisão pretendida
  6. Coloque a data e assine o documento, manual ou digitalmente
  7. Acesse o endereço de e-mail [email protected] e anexe o documento em formato PDF, obrigatoriamente
  8. Envie o e-mail

PROCESSO SELETIVO BOMBEIRO TEMPORÁRIO 

Governo de Mato Grosso do Sul está contratando bombeiros temporários para compor o Quadro de Praças Temporários do Bombeiro Militar (QPTBM).

O período de inscrições foi de 30 de maio a 1 de julho. O TAF foi realizado entre 14 de julho e 25 julho.

O salário é de R$ 3.815,88. O militar poderá permanecer na corporação por até 7 anos, sendo que o contrato deve ser prorrogado de 1 em 1 ano, sucessivamente.

As fases do processo seletivo foram:

  • Investigação Social
  • Avaliação Curricular
  • Teste de Aptidão Física (TAF)

O Processo Seletivo Simplificado está sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração (SAD), em conjunto com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) e pelo Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS), conduzido pela Coordenadoria de Processos Seletivos.

REQUISITOS

Os requisitos para participar do concurso são:

  • ter entre 18 e 40 anos
  • ter escolaridade de nível médio completo, ou seja, apresentar diploma ou certificado de conclusão do Ensino Médio
  • ser brasileiro, nato ou naturalizado
  • estar quite com as obrigações eleitorais
  • estar quite com as obrigações militares, para candidatos do sexo masculino
  • não possuir antecedentes de caráter policial ou criminal
  • não estar cumprindo pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos pela prática de crime comum ou militar
  • não ter tatuagens no corpo que tenham ligação com gangues, organizações criminosas ou de estímulo à violência e ao uso de drogas

MUNICÍPIOS

Veja os municípios contemplados e a respectiva quantidade de vagas disponíveis em cada um:

CONCURSO

Com 27 mil inscritos, provas do concurso da Polícia Civil serão aplicadas neste domingo (14)

Os locais de prova já foram divulgados e podem ser acessados na página do candidato

13/09/2025 08h15

Provas do concurso público da Polícia Civil acontecem neste domingo (14)

Provas do concurso público da Polícia Civil acontecem neste domingo (14) Foto: Paulo Ribas/Arquivo/Correio do Estado

Está marcada para acontecer neste domingo (14), a aplicação das provas Concurso Público da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul para provimento dos cargos de Escrivão de Polícia Judiciária e Investigador de Polícia Judiciária.

Os locais de prova foram divulgados na segunda-feira (8), e os mais de 27 mil candidatos podem acessar o cartão de inscrição com todos os detalhes no portal do candidato, disponível no endereço eletrônico www.avalia.org.br

Vale lembrar que, a  identificação do local de realização da prova é de responsabilidade exclusiva do candidato.

Conforme o cronograma, em todos os locais de prova de Mato Grosso do Sul, a abertura dos portões está marcada para 12h, e o fechamento para às 13h. A aplicação das provas está prevista para 13h30.

CONCURSO

Conforme previsto no edital publicado e noticiado pelo Correio do Estado, são 400 vagas, sendo 100 para escrivão de Polícia Judiciária e 300 para investigador de Polícia Judiciária. O salário inicial é de R$ 6.569,53. A carga horária semanal é de 40 horas, a ser cumprida em expediente normal das repartições públicas estaduais ou escala de serviço.

A Prova Escrita será realizada em 14 de setembro e os documentos referentes a Prova de Títulos devem ser enviados entre 15 e 22 de outubro.

Depois disso, o concurso segue para a etapa de Avaliação Psicológica que ocorrerá em 26 de outubro. Logo após, o exame de saúde será realizado entre os dias 12 e 14 de novembro. Seguindo o cronograma, o Teste de Aptidão Física (TAF) está previsto para os dias 22 e 23 de novembro.

O formulário da Investigação Social deve ser enviado entre 15 e 22 de outubro. O resultado final será publicado em 17 de dezembro de 2025. O Curso de Formação será realizado de 20 de janeiro a 15 de maio de 2026. O ingresso na corporação será a partir de 25 de maio de 2026.

Segundo o que foi divulgado pelo Correio do Estado, a concorrência para o certame é de aproximadamente 67 candidatos por vaga. Isso porque,  aproximadamente 27 mil pessoas se inscreveram. São 400 vagas, sendo 100 para escrivão de Polícia Judiciária e 300 para investigador de Polícia Judiciária.

CONCURSO PÚBLICO

MPMS divulga resultado do concurso para promotor; 9 são aprovados

Expectativa é que os novos promotores sejam integrados ao Ministério Público em novembro de 2025

09/09/2025 09h05

Os nove aprovados no concurso para promotor do MPMS

Os nove aprovados no concurso para promotor do MPMS Decom/MPS

Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) divulgou, na noite desta segunda-feira (8), o resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na carreira de Promotor de Justiça Substituto.

De início, havia 10 vagas disponíveis. Mas, 9 candidatos foram aprovados. Confira os nomes:

  • Alexandre Cassiano Dorácio Antunes
  • Bárbara Bittencourt De Freitas
  • Bruno Couto Pinto De Miranda
  • Bruno Maciel Ribeiro De Almeida
  • Dafne Prado Sabag
  • Francisco De Salles Bezerra Farias Neto
  • Gabriel Machado De Paula Lima
  • Leonardo Da Silva Oba – sul-mato-grossense
  • Luís Felipe Pantarotto Remelli

As próximas e últimas etapas são prova de títulos e exame de saúde. A expectativa é que os novos promotores sejam integrados ao Ministério Público em novembro de 2025.

Leonardo da Silva Oba, único aprovado que reside em Mato Grosso do Sul, falou sobre o desejo de continuar atuando em sua terra natal.

"Eu já fui estagiário aos 17 anos no Ministério Público. Comecei numa Promotoria de Justiça em Deodápolis. Vi de perto como os direitos fundamentais ainda precisam ser conquistados, especialmente no interior, e como a atuação dos Promotores de Justiça é decisiva. Integrar essa instituição é meu desejo desde sempre”, contou.

Procurador-Geral de Justiça, Romão Avila Milhan Junior, parabenizou os aprovados.

“Este é um momento de transformação na vida de cada um dos candidatos. Sabemos que não foi fácil chegar até aqui, e cada trajetória carrega sua própria história. O concurso foi conduzido com seriedade e respeito, dentro da nossa perspectiva de celeridade e compromisso institucional. Agora, seguimos com os próximos passos para que, até o início de novembro, possamos realizar a posse dos aprovados, respeitando os prazos legais e orçamentários. Parabéns a todos pela conquista", congratulou.

CONCURSO PÚBLICO

O concurso teve início em novembro de 2024 e possui as seguintes etapas:

  • prova preambular
  • prova escrita
  • avaliação psicotécnica
  • investigação social sigilosa
  • prova oral
  • prova de títulos
  • exame de sanidade física e mental

O salário é de R$ 32 mil, mas, com acréscimo de penduricalhos, pode chegar até R$ 100 mil mensais.

O concurso teve 1.950 inscritos, sendo que 202 passaram para a segunda fase. Ninguém conseguiu passar para a terceira fase, ou seja, 100% dos candidatos reprovaram da segunda para a terceira etapa.

O edital exigia nota mínima de 5 pontos em todas as provas e média de pelo menos 6 pontos para seguir na disputa, mas ninguém conseguiu.

Em 4 de junho de 2025, o MPMS oficializou, por meio do Diário Oficial (DOMP-MS), 100% de reprovação de candidatos na segunda fase.

Mas, algumas pessoas entraram com recursos e nove tiveram a causa deferida. Desse número, todos foram aprovados na terceira fase (prova oral) e devem assumir a cadeira em novembro deste ano.

