Governo de MS divulga resultado e classificação para bombeiro temporário

Formatura de 168 novos soldados do CBMMS em novembro de 2024 - Foto: Governo de MS

Governo de Mato Grosso do Sul divulgou resultado e classificação preliminar do Teste de Aptidão Física do Quadro de Praças Temporários do Bombeiro Militar (QPTBM).

Confira a lista completa de aptos e inaptos e a classificação geral, neste site , entre as páginas 115 e 215 do Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS).

São 230 vagas em 30 municípios. Ao todo, 3.619 candidatos se inscreveram. O salário é de R$ 3.815,88. O militar poderá permanecer na corporação por até 7 anos, sendo que o contrato deve ser prorrogado de 1 em 1 ano, sucessivamente.

O candidato considerado “inapto” ou que não concordou com o resultado poderá formular recurso entre 8h desta terça-feira (16) e 23h59min de quarta-feira (17).

O recurso deve estar devidamente fundamentado e indicar de forma clara e objetiva as razões recursais para ser aceito. Além disso, deve ser escrito/digitado e enviado para o e-mail [email protected].

Confira o passo a passo para realizar o recurso:

Acesse este site Clique em “Consultar Editais” Selecione “Processo Seletivo - SAD/SEJUSP/CBMMS/ QOETBM/2025” Clique no botão “Formulário de Recurso” Após baixar o documento “Formulário de Recurso”, preencha os dados e escreva/digite, de forma clara e objetiva os argumentos, fundamentos e as razões que justifiquem a revisão pretendida Coloque a data e assine o documento, manual ou digitalmente Acesse o endereço de e-mail [email protected] e anexe o documento em formato PDF, obrigatoriamente Envie o e-mail

PROCESSO SELETIVO BOMBEIRO TEMPORÁRIO

Governo de Mato Grosso do Sul está contratando bombeiros temporários para compor o Quadro de Praças Temporários do Bombeiro Militar (QPTBM).

O período de inscrições foi de 30 de maio a 1 de julho. O TAF foi realizado entre 14 de julho e 25 julho.

O salário é de R$ 3.815,88. O militar poderá permanecer na corporação por até 7 anos, sendo que o contrato deve ser prorrogado de 1 em 1 ano, sucessivamente.

As fases do processo seletivo foram:

Investigação Social

Avaliação Curricular

Teste de Aptidão Física (TAF)

O Processo Seletivo Simplificado está sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração (SAD), em conjunto com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) e pelo Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS), conduzido pela Coordenadoria de Processos Seletivos.

REQUISITOS

Os requisitos para participar do concurso são:

ter entre 18 e 40 anos

ter escolaridade de nível médio completo, ou seja, apresentar diploma ou certificado de conclusão do Ensino Médio

ser brasileiro, nato ou naturalizado

estar quite com as obrigações eleitorais

estar quite com as obrigações militares, para candidatos do sexo masculino

não possuir antecedentes de caráter policial ou criminal

não estar cumprindo pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos pela prática de crime comum ou militar

não ter tatuagens no corpo que tenham ligação com gangues, organizações criminosas ou de estímulo à violência e ao uso de drogas

MUNICÍPIOS

Veja os municípios contemplados e a respectiva quantidade de vagas disponíveis em cada um: