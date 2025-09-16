Governo de MS divulga resultado e classificação para bombeiro temporário

Governo de Mato Grosso do Sul divulgou resultado e classificação preliminar do Teste de Aptidão Física do Quadro de Praças Temporários do Bombeiro Militar (QPTBM).
Confira a lista completa de aptos e inaptos e a classificação geral, neste site, entre as páginas 115 e 215 do Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS).
São 230 vagas em 30 municípios. Ao todo, 3.619 candidatos se inscreveram. O salário é de R$ 3.815,88. O militar poderá permanecer na corporação por até 7 anos, sendo que o contrato deve ser prorrogado de 1 em 1 ano, sucessivamente.
O candidato considerado “inapto” ou que não concordou com o resultado poderá formular recurso entre 8h desta terça-feira (16) e 23h59min de quarta-feira (17).
O recurso deve estar devidamente fundamentado e indicar de forma clara e objetiva as razões recursais para ser aceito. Além disso, deve ser escrito/digitado e enviado para o e-mail [email protected].
Confira o passo a passo para realizar o recurso:
- Acesse este site
- Clique em “Consultar Editais”
- Selecione “Processo Seletivo - SAD/SEJUSP/CBMMS/ QOETBM/2025”
- Clique no botão “Formulário de Recurso”
- Após baixar o documento “Formulário de Recurso”, preencha os dados e escreva/digite, de forma clara e objetiva os argumentos, fundamentos e as razões que justifiquem a revisão pretendida
- Coloque a data e assine o documento, manual ou digitalmente
- Acesse o endereço de e-mail [email protected] e anexe o documento em formato PDF, obrigatoriamente
- Envie o e-mail
PROCESSO SELETIVO BOMBEIRO TEMPORÁRIO
Governo de Mato Grosso do Sul está contratando bombeiros temporários para compor o Quadro de Praças Temporários do Bombeiro Militar (QPTBM).
O período de inscrições foi de 30 de maio a 1 de julho. O TAF foi realizado entre 14 de julho e 25 julho.
O salário é de R$ 3.815,88. O militar poderá permanecer na corporação por até 7 anos, sendo que o contrato deve ser prorrogado de 1 em 1 ano, sucessivamente.
As fases do processo seletivo foram:
- Investigação Social
- Avaliação Curricular
- Teste de Aptidão Física (TAF)
O Processo Seletivo Simplificado está sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração (SAD), em conjunto com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) e pelo Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS), conduzido pela Coordenadoria de Processos Seletivos.
REQUISITOS
Os requisitos para participar do concurso são:
- ter entre 18 e 40 anos
- ter escolaridade de nível médio completo, ou seja, apresentar diploma ou certificado de conclusão do Ensino Médio
- ser brasileiro, nato ou naturalizado
- estar quite com as obrigações eleitorais
- estar quite com as obrigações militares, para candidatos do sexo masculino
- não possuir antecedentes de caráter policial ou criminal
- não estar cumprindo pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos pela prática de crime comum ou militar
- não ter tatuagens no corpo que tenham ligação com gangues, organizações criminosas ou de estímulo à violência e ao uso de drogas
MUNICÍPIOS
Veja os municípios contemplados e a respectiva quantidade de vagas disponíveis em cada um: