Governo prorroga inscrições para concursos da Polícia Civil e da SAS

O Governo de Mato Grosso do Sul prorrogou as inscrições para os concursos públicos com 400 para cargos da Polícia Civil e com 70 vagas cargos de agente de segurança socioeducativa e analista de medidas socioeducativas da Superintendência de Assistência Socioeducativa (SAS).

Inicialmente, o prazo se encerraria nesta sexta-feira (8), mas foi prorrogado por mais uma semana, para até o dia 14 de agosto. As alterações foram publicadas no Diário Oficial desta sexta-feira (8).

Conforme o governo do Estado, a prorrogação foi motivada por intercorrências no sistema de inscrições, devido à alta demanda de candidatos.

As inscrições nos concursos devem ser realizadas no site do Instituto Avalia, que é a banca responsável pela execução operacional das etapas do concurso. O valor da taxa é de R$ 210,48.

A Secretaria Estadual de Administração (SAD) orienta que todos os candidatos confiram o edital com as novas datas, pois a alteração da data de inscrições interfere em outras etapas do cronograma, como o pagamento da guia de inscrição, publicação preliminar dos candidatos inscritos no concurso, período de correção de eventuais erros cadastrais e publicação definitiva dos candidatos inscritos, entre outros.

Todas as etapas do concurso podem ser conferidas nos editais e pelo site www.concursos.ms.gov.br.

"A SAD preza pela transparência em seus processos. Com a prorrogação dos concursos da Polícia Civil e da SAS, reafirmamos nosso compromisso com a inclusão e a igualdade de oportunidades. Nossas ações visam construir um Mato Grosso do Sul cada vez mais inclusivo, próspero e alinhado com as demandas da modernização do mundo do trabalho.", afirma o secretário da SAD, Frederico Felini.

O edital de abertura dos concursos foi publicado no dia 16 de junho.

As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

300 vagas para o cargo de Investigador de Polícia Judiciária;

100 vagas para o cargo de Escrivão de Polícia Judiciária;

50 vagas para socioeducadores;

10 vagas para psicólogos.

10 vagas para assistentes sociais.

O salário inicial é de R$ 6.569,53. A carga horária semanal é de 40 horas, a ser cumprida em expediente normal das repartições públicas estaduais ou escala de serviço.

A Prova Escrita será realizada em 14 de setembro.

O concurso será composto pelas seguintes etapas: