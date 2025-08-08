Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Governo prorroga inscrições para concursos da Polícia Civil e da SAS

São 400 vagas para cargos da Polícia Civil e 70 para a Superintendência de Assistência Socioeducativa (SAS)

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

08/08/2025 - 10h30
O Governo de Mato Grosso do Sul prorrogou as inscrições para os concursos públicos com 400 para cargos da Polícia Civil e com 70 vagas cargos de agente de segurança socioeducativa e analista de medidas socioeducativas da Superintendência de Assistência Socioeducativa (SAS).

Inicialmente, o prazo se encerraria nesta sexta-feira (8), mas foi prorrogado por mais uma semana, para até o dia 14 de agosto. As alterações foram publicadas no Diário Oficial desta sexta-feira (8).

Conforme o governo do Estado, a prorrogação foi motivada por intercorrências no sistema de inscrições, devido à alta demanda de candidatos.

As inscrições nos concursos devem ser realizadas no site do Instituto Avalia, que é a banca responsável pela execução operacional das etapas do concurso. O valor da taxa é de R$ 210,48.

A Secretaria Estadual de Administração (SAD) orienta que todos os candidatos confiram o edital com as novas datas, pois a alteração da data de inscrições interfere em outras etapas do cronograma, como o pagamento da guia de inscrição, publicação preliminar dos candidatos inscritos no concurso, período de correção de eventuais erros cadastrais e publicação definitiva dos candidatos inscritos, entre outros.

Todas as etapas do concurso podem ser conferidas nos editais e pelo site www.concursos.ms.gov.br.

"A SAD preza pela transparência em seus processos. Com a prorrogação dos concursos da Polícia Civil e da SAS, reafirmamos nosso compromisso com a inclusão e a igualdade de oportunidades. Nossas ações visam construir um Mato Grosso do Sul cada vez mais inclusivo, próspero e alinhado com as demandas da modernização do mundo do trabalho.", afirma o secretário da SAD, Frederico Felini.

O edital de abertura dos concursos foi publicado no dia 16 de junho.

As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

  • 300 vagas para o cargo de Investigador de Polícia Judiciária;
  • 100 vagas para o cargo de Escrivão de Polícia Judiciária;
  • 50 vagas para socioeducadores;
  • 10 vagas para psicólogos.
  • 10 vagas para assistentes sociais.

O salário inicial é de R$ 6.569,53. A carga horária semanal é de 40 horas, a ser cumprida em expediente normal das repartições públicas estaduais ou escala de serviço.

A Prova Escrita será realizada em 14 de setembro.

O concurso será composto pelas seguintes etapas:

  • Prova Escrita Objetiva
  • Prova de Títulos
  • Avaliação Psicológica
  • Avaliação Médico-Odontológica
  • Avaliação de Aptidão Física
  • Investigação Social
  • Curso de formação (para aprovados)

Oportunidade

JBS abre mais de 180 vagas em MS; parte é destinada a jovens entre 18 e 23 anos

As oportunidades são nos municípios de Sidrolândia, Campo Grande e Naviraí

23/07/2025 16h45

JBS abre mais de 180 vagas em MS; parte é destinada a jovens entre 18 e 23 anos

JBS abre mais de 180 vagas em MS; parte é destinada a jovens entre 18 e 23 anos Foto: Gerson Oliveira/ Correio do Estado

A empresa alimentícia JBS está com 183 vagas abertas no estado de Mato Grosso do Sul. Uma parte dessas vagas é destinada ao Programa Evoluir, um programa voltado em inserir jovens entre 18 e 23 anos no mercado de trabalho. 

As oportunidades estão distribuídas entre as unidades de Naviraí, Sidrolândia e Campo Grande. 

Na unidade JBS Couros na cidade de Naviraí, são disponibilizadas 20 vagas para o Programa, que combina aprendizado teórico e prático, a fim de preparar os jovens para os desafios do setor e incentivando o desenvolvimento profissional dentro da empresa. 

Para participar do Evoluir, é necessário ter 18 a 23 anos e estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio e os currículos devem ser enviados para o contato (67) 99801-0515.

Na unidade Friboi de Campo Grande, que fica na saída para Sidrolândia, estão abertas 30 vagas para o Programa Evoluir. Ao total são disponibilizadas 78 oportunidades, incluindo 1  10 vagas para desossadores, 30 para operadores de produção e 8 para a área de manutenção. 

Para concorrer às vagas, o candidato deve comparecer de forma presencial na unidade, que fica na BR-060, s/n, Zona Rural, das 7h às 11h, com documentos pessoais, como RG e CPF, além do currículo atualizado. 

Na unidade Friboi da Avenida Duque de Caxias, também em Campo Grande, são 35 vagas, sendo 10 para os aprendizes, 10 para desossador, 5 vagas para refiladores e 10 para faqueiros. 

Os candidatos precisam enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou através do WhatsApp (67) 99650/1680. Também é possível comparecer pessoalmente à unidade, de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas, na Avenida Duque de Caxias, 7255, no bairro Nova Campo Grande. 

Em Sidrolândia, na unidade Seara, estão abertas 50 oportunidades para operadores de produção. os candidatos devem enviar o currículo para os e-mails [email protected] e [email protected] ou pelo WhatsApp nos telefones (67) 9661-2495 ou (67) 9344-6810. 

A empresa

A JBS é uma empresa global líder em alimentos, com grande variedade de produtos de alta qualidade, como frango, suínos, bovinos, cordeiros, peixes e proteínas vegetais. 

A companhia emprega mais de 280 mil pessoas e atua em mais de 20 países, como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e China. 

Em Mato Grosso do Sul, a JBS está presente em sete municípios: Anastácio, Caarapó, Campo Grande, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Sidrolândia e é responsável por mais de 18 mil empregos diretos no Estado. 

Ao redor do mundo, várias marcas reconhecidas fazem parte do portfólio da empresa, como Friboi, Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo, Just Bare, entre outras. 
 

EDUCAÇÃO

Último dia de inscrição para cursinho online da UFMS para vestibular e Enem

São 100 vagas; taxa única é de R$ 250 e deve ser paga só uma vez, não há mensalidade

21/07/2025 12h30

UFMS, Campus Cidade Universitária

UFMS, Campus Cidade Universitária Marcelo Victor

Encerram nesta segunda-feira (21) as inscrições para cursinho online preparatório, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e Vestibular 2025.

São 100 vagas. A taxa única é de R$ 250 e deve ser paga só uma vez. Não há mensalidade. As inscrições vão até 21 de julho e devem ser feitas neste site.

As aulas são online e transmitidas de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, e na sexta-feira, das 19h às 21h. Além disso, ficam disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da UFMS para o aluno assistir quando quiser.

As aulas são ao vivo e gravadas. Durante as aulas ao vivo, é possível participar das atividades e tirar dúvidas. A vantagem é que o cursinho prepara o aluno especificamente para a prova do Vestibular UFMS.

As aulas preparatórias são ministradas por professores especialistas, mestres e doutores, com auxílio de estudantes e técnicos-administrativos, em diferentes áreas de conhecimento: Matemática, Humanas, Inglês, Biologia, Física, Química, Linguagens e Redação.

O cursinho é direcionado a alunos de baixa renda que sonham em cursar o ensino superior em uma universidade pública.

"O Cursinho UFMS desempenha um papel estratégico na promoção da inclusão social e na democratização do acesso ao ensino superior. Ao oferecer preparação de qualidade para o Enem e vestibulares, o programa alcança estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, atuando diretamente na redução das desigualdades educacionais", disse a pró-reitora de Extensão, Cultura e Esporte, Lia Brambilla.

De acordo com o coordenador do Cursinho UFMS, Edivaldo Araújo, dois mil alunos já foram atendidos. A turma de 2025 iniciou em abril com 800 alunos, sendo 100 de outros estados brasileiros e 20% isentos de pagamento.

Vestibular UFMS será realizado em 7 de dezembro de 2025 e Enem em 9 e 16 de novembro.

UFMS

A UFMS tem 28 mil estudantes (graduação e pós-graduação); 125 cursos de graduação; 67 cursos de pós-graduação; 3,5 mil servidores; 1,6 mil docentes; 1,8 mil técnicos; dez bibliotecas; duas bases de pesquisa (Bonito e Pantanal) e uma fazenda escola (localizada em Terenos).

A instituição tem 62 anos de história e 47 de federalização (após divisão do Estado). A universidade tem 10 polos de Educação à Distância (EAD) e 10 campus localizados em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

As formas de ingressar na UFMS são por meio de vestibular, PASSE e Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

