Hospital Regional abre processo seletivo para vagas em residência médica e multiprofissional

Período de inscrições começa hoje (1) a segue até o dia 5 de março. As provas serão aplicadas no dia 9 no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

Estão abertas as inscrições para processo seletivo realizado pela Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau) para vagas em residência médica e multiprofissional no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS)

De acordo com o HRMS, as inscrições para as duas residências devem ser realizadas entre os dias 1º e 5 de março.

Na residência médica, há vagas, com acesso direto, para Medicina Intensiva. Já as vagas com pré-requisito são para Cardiologia e Nefrologia.

A residência em Medicina Intensiva tem duração de três anos, enquanto as de Cardiologia e Nefrologia, dois anos.

Segundo o Hospital Regional o edital de residência multiprofissional atenção hospital de média e alta complexidade conta com vagas para Serviço Social e Farmácia. A residência tem duração de dois anos.

As inscrições para as duas residências podem ser feitas diretamente no site do HRMS (médica e multiprofissional). As provas serão aplicadas no dia 9 de março, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

A divulgação do gabirito final acontece no dia 11 de março, e a divulgação dos resultados finais junto com a convocação para matricula da 1 chamada está programada para ocorrer no dia 12 (quarta-feira).

Conforme consta no edital de residência multiprofissional os valores da bolsa para os candidatos aprovados estão na casa dos R$ 4.106,09.

Os editais completos podem ser acessados aqui: Residência Médica e Residência Multiprofissional.