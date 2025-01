Inscrições em concurso do MPU, com salário de R$ 13,9 mil, abrem nesta segunda

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

As inscrições para o concurso público do Ministério Público da União (MPU) abrem nesta segunda-feira (13). Ao todo, são 152 vagas em vários estados, incluindo Mato Grosso do Sul, além da formação de cadastro de reserva.

A remuneração varia de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78. Confira o edital abaixo.3

As inscrições serão abertas às 13h (de MS) do dia 13 de janeiro e seguem até o mesmo horário do dia 27 de fevereiro e deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do concurso.

A taxa é de R$ 120 para o cargo de analista e de R$ 95 para técnico.

As oportunidades são para o nível superior, para os cargos de analista e técnico em diferentes áreas, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para o cargo de Analista, as oportunidades são para graduados em:

Direito

Biblioteconomia

Comunicação social

Desenvolvimento de sistemas

Enfermagem

Antropologia

Arquitetura

Biologia

Contabilidade

Economia

Engenharia

Odontologia

Medicina

Psciologia

Serviço Social

Entre outros

Já para o Técnico, as funções são para as áreas de administração, enfermagem e polícia institucional.

O processo seletivo tem concorrência regional, ou seja, o candidato deverá informar o Estado para o qual deseja concorrer no momento da inscrição.

O concurso será composto das seguintes fases:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, exceto para o cargo de Técnico do MPU/Polícia Institucional, de caráter eliminatório e classificatório;

Teste de aptidão física apenas para o cargo de Técnico do MPU/Polícia Institucional, de caráter eliminatório;

Avaliação médica apenas para o cargo de Técnico do MPU/Polícia Institucional, de caráter eliminatório;

Programa de formação profissional apenas para o cargo de Técnico do MPU/Polícia Institucional, de caráter eliminatório e classificatório;

Procedimento de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial para aqueles que concorrerem, respectivamente, à reserva de vagas para candidatos negros/minorias étnico-raciais e para candidatos com deficiência.

As provas estão previstas para 4 de maio e serão aplicadas em todas as capitais do país, ou seja, em Mato Grosso do Sul, as provas objetivas e discursivas serão em Campo Grande.

O concurso público terá validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Confira o edital completo: