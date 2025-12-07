Inscrições para concurso da Caixa com salário de R$ 16,4 mil terminam nesta segunda

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O prazo para inscrições em concurso público da Caixa Econômica Federal terminam nesta segunda-feira (8). No total, são 184 vagas, além da formação de cadastro reserva, e salários de até R$ 16,4 mil.

Dentre as oportunidades, há duas imediatas e seis em cadastro de reserva para Mato Grosso do Sul.

Os salários variam entre R$ 11.186,00 a R$ 16.495,00, a depender do cargo pretendido, com jornada de 40 horas semanais.

Há ainda benefícios como auxílio-refeição e alimentação, vale-transporte e auxílio-creche, plano de saúde, além de participação nos lucros ou resultados, nos termos da legislação pertinente e do acordo sindical vigente e possibilidade de ascensão profissional e acesso a ações de capacitação e desenvolvimento.

As inscrições começaram no dia 7 de novembro e seguem até às 22h59 (de MS) do dia 8 de dezembro. A inscrição deve ser feita pelo site da Fundação Cesgranrio, organizadora do certame. A taxa é de R$ 68.

As provas objetivas estão previstas para o dia 1º de fevereiro de 2026, em locais e horários que serão divulgados no dia 27 de janeiro de 2026.

O edital prevê que todas as capitais terão aplicação de provas, mas havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados nas cidades de realização das provas, estas poderão ser realizadas em outras cidades, a critério da Fundação Cesgranrio e da Caixa.

O concurso será composto de cinco etapas:

1ª Etapa - Etapa de qualificação técnica: avaliação de conhecimentos, por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

2ª Etapa - Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

3ª Etapa - Avaliação de títulos, de caráter classificatório;

4ª Etapa - Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a Pessoas Negras (PN), Pessoas Indígenas (PI) e Pessoas Quilombolas (PQ);

5ª Etapa - Procedimentos admissionais, para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para contratação, bem como exames médicos admissionais, de caráter eliminatório.

O resultado final será divulgado no dia 26 de maio de 2026.

Os candidatos contratados estarão subordinados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O prazo de validade do concurso público será de dois anos, contado a partir da data de publicação do edital de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

O concurso tem vagas para cargos que exibem nível superior de escolaridade, sendo para:

Arquiteto

Engenheiro Civil

Engenheiro de Segurança

Engenheiro Elétrico

Engenheiro Mecânico

Médico do Trabalho

Confira o edital completo:

A diferença do último concurso

Para os candidatos que buscam uma referência histórica, é fundamental traçar um paralelo com o último grande concurso da Caixa. O certame anterior ocorreu em 2021 e teve um foco significativamente diferente.

Enquanto o edital atual é direcionado a especialistas de nível superior, o concurso de 2021 concentrou a maior parte de suas 4.050 vagas no cargo de Técnico Bancário, que exige apenas nível médio.

Houve também vagas para a área de Tecnologia da Informação e Médico do Trabalho, mas o volume de oportunidades para Técnico Bancário dominou o cenário.

A diferença no nível de escolaridade e nas carreiras ofertadas implica que o conteúdo programático e o perfil das provas serão distintos. A prova de 2021, por exemplo, cobrou intensamente conhecimentos específicos de Atendimento, Vendas e Conhecimentos Bancários, essenciais para a função de Técnico.

Dicas de preparação: o que caiu e como estudar

Embora o conteúdo programático do novo edital para Nível Superior seja específico para as áreas de Engenharia, Arquitetura e Medicina do Trabalho, a experiência de concursos anteriores da Caixa e de outras instituições bancárias oferece valiosas dicas de preparação.

A principal recomendação dos especialistas é a leitura minuciosa do edital. É neste documento que o candidato encontrará o detalhamento exato das disciplinas e o peso de cada uma na pontuação final.

Para a parte de Conhecimentos Básicos e para a metodologia de estudo, as seguintes dicas se destacam: