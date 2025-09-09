MPMS divulga resultado do concurso para promotor; 9 são aprovados

Os nove aprovados no concurso para promotor do MPMS - Decom/MPS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) divulgou, na noite desta segunda-feira (8), o resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na carreira de Promotor de Justiça Substituto.

De início, havia 10 vagas disponíveis. Mas, 9 candidatos foram aprovados . Confira os nomes:

Alexandre Cassiano Dorácio Antunes

Bárbara Bittencourt De Freitas

Bruno Couto Pinto De Miranda

Bruno Maciel Ribeiro De Almeida

Dafne Prado Sabag

Francisco De Salles Bezerra Farias Neto

Gabriel Machado De Paula Lima

Leonardo Da Silva Oba – sul-mato-grossense

Luís Felipe Pantarotto Remelli

As próximas e últimas etapas são prova de títulos e exame de saúde. A expectativa é que os novos promotores sejam integrados ao Ministério Público em novembro de 2025.

Leonardo da Silva Oba, único aprovado que reside em Mato Grosso do Sul, falou sobre o desejo de continuar atuando em sua terra natal.

"Eu já fui estagiário aos 17 anos no Ministério Público. Comecei numa Promotoria de Justiça em Deodápolis. Vi de perto como os direitos fundamentais ainda precisam ser conquistados, especialmente no interior, e como a atuação dos Promotores de Justiça é decisiva. Integrar essa instituição é meu desejo desde sempre”, contou.

Procurador-Geral de Justiça, Romão Avila Milhan Junior, parabenizou os aprovados.

“Este é um momento de transformação na vida de cada um dos candidatos. Sabemos que não foi fácil chegar até aqui, e cada trajetória carrega sua própria história. O concurso foi conduzido com seriedade e respeito, dentro da nossa perspectiva de celeridade e compromisso institucional. Agora, seguimos com os próximos passos para que, até o início de novembro, possamos realizar a posse dos aprovados, respeitando os prazos legais e orçamentários. Parabéns a todos pela conquista", congratulou.

CONCURSO PÚBLICO

O concurso teve início em novembro de 2024 e possui as seguintes etapas:

prova preambular

prova escrita

avaliação psicotécnica

investigação social sigilosa

prova oral

prova de títulos

exame de sanidade física e mental

O salário é de R$ 32 mil, mas, com acréscimo de penduricalhos, pode chegar até R$ 100 mil mensais.

O concurso teve 1.950 inscritos, sendo que 202 passaram para a segunda fase. Ninguém conseguiu passar para a terceira fase , ou seja, 100% dos candidatos reprovaram da segunda para a terceira etapa.

O edital exigia nota mínima de 5 pontos em todas as provas e média de pelo menos 6 pontos para seguir na disputa, mas ninguém conseguiu.

Em 4 de junho de 2025, o MPMS oficializou, por meio do Diário Oficial (DOMP-MS), 100% de reprovação de candidatos na segunda fase.

Mas, algumas pessoas entraram com recursos e nove tiveram a causa deferida. Desse número, todos foram aprovados na terceira fase (prova oral) e devem assumir a cadeira em novembro deste ano.