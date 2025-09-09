Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MPMS divulga resultado do concurso para promotor; 9 são aprovados

Expectativa é que os novos promotores sejam integrados ao Ministério Público em novembro de 2025

Naiara Camargo

Naiara Camargo

09/09/2025 - 09h05
Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) divulgou, na noite desta segunda-feira (8), o resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na carreira de Promotor de Justiça Substituto.

De início, havia 10 vagas disponíveis. Mas, 9 candidatos foram aprovados. Confira os nomes:

  • Alexandre Cassiano Dorácio Antunes
  • Bárbara Bittencourt De Freitas
  • Bruno Couto Pinto De Miranda
  • Bruno Maciel Ribeiro De Almeida
  • Dafne Prado Sabag
  • Francisco De Salles Bezerra Farias Neto
  • Gabriel Machado De Paula Lima
  • Leonardo Da Silva Oba – sul-mato-grossense
  • Luís Felipe Pantarotto Remelli

As próximas e últimas etapas são prova de títulos e exame de saúde. A expectativa é que os novos promotores sejam integrados ao Ministério Público em novembro de 2025.

Leonardo da Silva Oba, único aprovado que reside em Mato Grosso do Sul, falou sobre o desejo de continuar atuando em sua terra natal.

"Eu já fui estagiário aos 17 anos no Ministério Público. Comecei numa Promotoria de Justiça em Deodápolis. Vi de perto como os direitos fundamentais ainda precisam ser conquistados, especialmente no interior, e como a atuação dos Promotores de Justiça é decisiva. Integrar essa instituição é meu desejo desde sempre”, contou.

Procurador-Geral de Justiça, Romão Avila Milhan Junior, parabenizou os aprovados.

“Este é um momento de transformação na vida de cada um dos candidatos. Sabemos que não foi fácil chegar até aqui, e cada trajetória carrega sua própria história. O concurso foi conduzido com seriedade e respeito, dentro da nossa perspectiva de celeridade e compromisso institucional. Agora, seguimos com os próximos passos para que, até o início de novembro, possamos realizar a posse dos aprovados, respeitando os prazos legais e orçamentários. Parabéns a todos pela conquista", congratulou.

CONCURSO PÚBLICO

O concurso teve início em novembro de 2024 e possui as seguintes etapas:

  • prova preambular
  • prova escrita
  • avaliação psicotécnica
  • investigação social sigilosa
  • prova oral
  • prova de títulos
  • exame de sanidade física e mental

O salário é de R$ 32 mil, mas, com acréscimo de penduricalhos, pode chegar até R$ 100 mil mensais.

O concurso teve 1.950 inscritos, sendo que 202 passaram para a segunda fase. Ninguém conseguiu passar para a terceira fase, ou seja, 100% dos candidatos reprovaram da segunda para a terceira etapa.

O edital exigia nota mínima de 5 pontos em todas as provas e média de pelo menos 6 pontos para seguir na disputa, mas ninguém conseguiu.

Em 4 de junho de 2025, o MPMS oficializou, por meio do Diário Oficial (DOMP-MS), 100% de reprovação de candidatos na segunda fase.

Mas, algumas pessoas entraram com recursos e nove tiveram a causa deferida. Desse número, todos foram aprovados na terceira fase (prova oral) e devem assumir a cadeira em novembro deste ano.

Empregos e Carreira

Concurso do IBGE com vagas em MS e salário de R$ 2,6 mil está com inscrições abertas

No total, são 58 vagas temporárias para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento; inscrições terminam dia 10

04/09/2025 15h01

IBGE está com inscrições em processo seletivo

IBGE está com inscrições em processo seletivo Foto: Divulgação

Com três vagas em Mato Grosso do Sul, as inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) seguem abertas até a próxima quarta-feira (10). Em todo o Brasil, são 58 vagas para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento.

Em Mato Grosso do Sul, há oportunidades em Aquidauana, Ponta Porã e Nova Andradina.

A remuneração mensal é de R$ 2.676,24, com auxílio-alimentação no valor de R$ 1 mil, além de auxílio-transporte e auxílio pré-escolar, quando for o caso.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas apenas de forma presencial em um posto do IBGE.

O interessado deve entregar apenas o formulário, disponível no edital, preenchido e assinado.

De acordo com o edital, as vagas estão distribuídas em 28 municípios:

  • Espírito Santo: Colatina (3); São Mateus (1);
  • Minas Gerais: Cambuí (2), Divinópolis (2), Patrocínio (2), Paracatu (2);
  • Mato Grosso: Sinop (2);
  • Mato Grosso do Sul: Aquidauana (1), Ponta Porã (1), Nova Andradina (1);
  • Paraná: Arapongas (2), Assis Chateaubriand (2), Jaguariaiva (1), Pitanga (1), Rio Negro (1), Santo Antônio da Platina (1), São José dos Pinhais (2), São Mateus do Sul (1), Telêmaco Borba (1);
  • Santa Catarina: Florianópolis (8), Itajaí (1), Lages (5), São Miguel do Oeste (5);
  • São Paulo: Araçatuba (2), Itu (2), Rio Claro (2), São Carlos (2), São José do Rio Pardo (2).

Candidatos autodeclarados pretos e pardos e pessoas com deficiência (PCD) podem concorrer em reserva de vagas, conforme a legislação brasileira.

Os candidatos com deficiência devem entregar, junto com o formulário de inscrição, o laudo médico que ateste a condição relatada.

Quem pode se inscrever

Para concorrer a uma vaga é necessário ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos completos, na data de contratação, e ter nacionalidade brasileira ou portuguesa.

Os contratos temporários terão vigência de 30 dias, podendo ser sucessivamente prorrogados por igual período até o contrato atingir a duração de 1 ano.

Conforme o IBGE, as renovações e rescisões dos contratos estarão condicionadas ao cronograma da coleta de dados e à avaliação de desempenho individual do contratado.

Além da necessidade do trabalho do IBGE, a vigência dos contratos temporários dependerá da disponibilidade de recursos orçamentários.

Cronograma

As inscrições começaram no dia 1º e seguem até as 16h (de MS) do dia 10 de setembro.

A divulgação da relação preliminar dos candidatos inscritos está prevista para 16 de setembro.

Já a interposição de recursos contra a relação preliminar dos candidatos inscritos será nos dias 17 e 18 de setembro.

A divulgação da relação definitiva dos candidatos inscritos será em 22 de setembro; divulgação do resultado preliminar da análise de títulos e do parecer da equipe multiprofissional, 22 de setembro; e interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise de títulos e o parecer da equipe multiprofissional: 23 e 24 de setembro.

A divulgação do resultado final do processo seletivo está prevista para 26 de setembro.

Empregos e Carreira

Após dez anos, Assembleia Legislativa autoriza realização de novo concurso público

Ato autorizativo e designação de comissão organizadora foram publicados em Diário Oficial; certame terá vagas para cargos de níveis médio e superior

03/09/2025 19h15

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul terá novo concurso público

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul terá novo concurso público Foto: Wagner Guimarães / Alems

Após quase 10 anos da realização do último certame, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul publicou, nesta quarta-feira (3), ato que autoriza a realização de um novo concurso público. No ano passado, o presidente da Casa, deputado Gerson Claro (PP), já havia antecipado que haveria um concurso em 2025.

A publicação, disponível no Diário Oficial da Alems, também designa a Comissão Organizadora do concurso, que ficará responsável por coordenar, acompanhar e fiscalizar a execução de todas as etapas.

O grupo é composto por sete servidores de setores diversos, como da Secretária de Gestão de Pessoas, da Infraestrutura e do Sindicato dos Servidores da Alems (Sisalms).

Ainda não há detalhes sobre salários, número de vagas e demais informações referentes ao certame.

A Lei Estadual 6.278/2024 prevê que o edital de abertura do concurso conterá as regras que regem o funcionamento do certame, as etapas das provas, que poderão ser objetivas, discursivas e/ou práticas.

Também será especificado em edital os cursos técnicos (educação profissional e tecnológica), carga horária, nível e demais qualificações admitidas como requisitos para ingresso nos cargos de Técnico Legislativo e Analista Legislativo, quando estes exigirem habilitação específica.

O Estatuto estabelece, ainda, que o edital poderá prever o número de vagas por área de atuação; exigir exame psicotécnico, toxicológico e médico, registro profissional, habilitação em exame de conduta social e ética da vida pregressa e aprovação em curso de formação como requisitos para ingresso no cargo público; e prever teste de aptidão física para o cargo de Técnico Legislativo especialidade Polícia Legislativa.

Último concurso 

O primeiro e, até agora, único concurso realizado pela Assembleia foi em 2016, sob a organização da Fundação Carlos Chagas (FCC), com fim das convocações e posse em 2019.

Nesse concurso de 2016 foram abertas 80 vagas totais, com salários que variavam à época entre R$ 2.793,33 e R$ 4.566,61, com vagas para:

  • contadores;
  • cerimonialistas;
  • jornalistas;
  • tradutores de libras;
  • técnico de informática,
  • entre outros. 

