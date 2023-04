Oportunidade: IBGE promove processo seletivo para estágio em maio, saiba como participar

OPORTUNIDADE

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (9) a abertura de um concurso público para contratar 373 novos empregados de nível técnico, além de abrir 1.119 vagas em cadastro de reserva, com salário inicial de R$ 5.563,90.



As vagas são para profissionais de operação, manutenção, segurança do trabalho, operação de lastro, inspeção de equipamentos e instalações, suprimentos, logística de transporte e controle, enfermagem do trabalho, e projetos, construção e montagem.



As inscrições poderão ser feitas entre 15 de fevereiro e 17 de março e a taxa para participar é de R$ 62,79.

O edital completo do concurso, que será realizado pela Cebraspe (ex-Cespe), pode ser acessado aqui.

As provas serão realizadas no dia 30 de abril.



O concurso reserva 8% das oportunidades para deficientes, valor superior aos 5% previstos em lei, e 20% para negros, conforme estabelecido em lei.



É o primeiro concurso para a contratação de profissionais pela estatal desde 2018 e tem o objetivo principal de reforçar as equipes de trabalho nos campos do pré-sal, segundo o presidente da companhia, Jean Paul Prates.



"Com esse processo seletivo, a Petrobras busca atrair novos talentos com formação técnica para atuar, principalmente, no desenvolvimento de campos de petróleo no pré-sal", disse o executivo, em nota distribuída nesta quinta.



"Estamos em busca de profissionais com perfil inovador, conectados com o futuro, dispostos a colocar a mão na massa para contribuir com os resultados da companhia."



Em vídeo distribuído pela empresa, Prates disse que a seleção é "uma grande oportunidade para as pessoas que aguardavam ansiosamente a abertura de um novo concurso".



Em 2018, em seu último concurso, a Petrobras abriu 108 vagas para profissionais com níveis superior e médio. A empresa vinha fazendo planos de demissão voluntária para adaptar seu quadro a uma estratégia de enxugamento de ativos e foco das atividades no pré-sal.



Em 2021, por exemplo, 2.847 empregados deixaram a empresa e 90 foram admitidos.



Estatal alerta para mensagens sobre vagas de emprego.

A Petrobras faz alerta para tentativas de golpe e informa que não oferece vagas de emprego ou promessas de cadastro em banco de currículos.

Segundo a empresa, a contratação de empregados pela Petrobras é realizada, exclusivamente, por processos seletivos públicos. Se receber qualquer mensagem desse tipo, apague-a imediatamente.