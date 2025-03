PGE abre concurso com salário de R$ 9,3 mil

MÊS DAS MULHERES

Caso as vagas não sejam todas preenchidas hoje, ficarão disponíveis nos próximos dias

Fundação Social de Trabalho (Funsat) atende, nesta sexta-feira (14), mulheres que estão em busca de emprego.

Ao todo, 500 vagas de emprego exclusivas para mulheres estão disponíveis em Campo Grande.

O público feminino pode aproveitar a oportunidade nesta sexta-feira (14) na Funsat, localizada na avenida 14 de Julho, número 992, Vila Glória, em Campo Grande.

Não foram repassadas quais são as vagas/cargos de emprego.

Além de emprego, capacitações gratuitas também são oferecidas para as mulheres: “Publicidade Digital em Negócios Liderados por Mulheres”, “Estratégia de Montagem de Currículos e Busca por Colocação” e “Saúde e Bem-Estar da Mulher”. A programação inclui atividades das 7h às 12h.

As capacitações e oportunidades de emprego fazem parte do evento “Emprega CG – Mulheres Donas do Próprio Destino”, que ocorre na manhã desta sexta-feira (14), na sede da Funsat.

De acordo com o diretor da Funsat, João Henrique, em 2024, a fundação realizou 340 formações de mulheres em Campo Grande, com 5% de taxa de evasão, a menor do País. Em 2025, são mais de 550 vagas. Em dois meses, já existem 150 mulheres cursando nas Moreninhas e no Aero Rancho.

“Estamos não apenas conectando trabalhadores e empreendedoras ao mercado, mas também oferecendo capacitação e suporte para que cada um conquiste seu espaço com segurança e crescimento sustentável, para criar qualificação e facilitar o acesso ao emprego. Que esse seja um momento de aprendizado, troca de experiência e fortalecimento de cada mulher aqui presente”, ponderou o diretor da Funsat, João Henrique.

Segundo o diretor, a Funsat está relançando o Núcleo de Inclusão Produtiva e Social (NIPS), programa que emprega pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Era um programa que já existia na FUNSAT, só que estava parado. Estamos reativando ele. É uma iniciativa essencial para acolher e orientar trabalhadoras e trabalhadores que entendem dificuldade para se inserir e se manter no emprego. Essa ação tem um importante caráter inclusivo voltado a reduzir o desemprego de grupos em situação de vulnerabilidade social, onde estaremos atuando nos centros de acolhimento, capacitando as mulheres e homens, trazendo para o mercado formal”, explicou o diretor.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), convida as mulheres campo-grandenses para ocuparem as vagas de emprego ofertadas pela Funsat nesta sexta-feira (14).

“Mais de 500 vagas estão sendo abertas no mercado de trabalho e eu quero convidar você, mulher que está em casa nos assistindo, nós estamos aqui na agência de emprego do município ofertando oportunidades e várias áreas de atuação para que você possa ter uma oportunidade de crescimento, de avanço e também de oportunidades na nossa capital”, convidou a prefeita.

A chefe do executivo municipal ainda ressaltou a importância do programa.

“A importância do termo de cooperação é a parceria construída para capacitação e para abertura de novos espaços e vagas com iniciativa privada, com sistema S, trazendo mais oportunidades para as mulheres em Campo Grande. A gente sai do discurso e vem para a prática, abrindo as portas da agência de emprego de Campo Grande para que mais mulheres possam ter oportunidade de se profissionalizarem através das capacitações, mas também aquelas que já são capacitadas de ter uma oportunidade de emprego e renda na nossa Campo Grande”, disse.

A realização é da Prefeitura Municipal de Campo Grande em parceria com a Casa da Mulher Brasileira, Subsecretaria Executiva da Mulher (SEMU), Secretaria de Assistência Social (SAS), Rede de Negócios Árvore da Vida, Rede As Femininas e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-MS).

Compareceram ao evento “Emprega CG – Mulheres Donas do Próprio Destino” a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP); vice-prefeita, Camilla Nascimento (PP), secretária executiva da Mulher, Angélica Fontanari e diretor da Funsat, João Henrique.

Confira alguns dos outros projetos:

Projeto Emprega Mulher

O projeto consiste na abertura de um polo da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) na Sede da Secretaria Executiva da Mulher, com um servidor treinado para cadastramento no sistema SINEFACIL, para verificação de vagas ofertadas de acordo com o perfil da mulher para facilitar o encaminhamento para o mercado de trabalho, principalmente para as mulheres vitimas de violência doméstica.

Projeto Empreenda Bem Mulher

O projeto visa proporcionar a todas as mulheres a oportunidade de serem protagonistas do próprio negócio, por meio de orientação, capacitação e preparo para os desafios do empreendedorismo.

Projeto Mulheres Inclusivas

O objetivo do projeto é oferecer curso de Libras a todas as mulheres, de maneira a possibilitar a comunicação entre ouvintes e surdos, respeitando a cultura surda e abrindo oportunidades a todos, facilitando a comunicação.

A primeira turma tem início no dia 24 de março.

Projeto Mulheres Conectadas

Propõe a criação de podcasts e canal no YouTube que irá entrevistar mulheres, dando não apenas visibilidade ao trabalho e trajetória, mas também com o intuito de servir de inspiração, motivação e força. Além disso, haverá um programa informativo para que mulheres saibam as oportunidades semanais que serão oferecidas pela Secretaria Executiva da Mulher.

O mês da mulher é comemorado em março e o Dia Internacional da Mulher é celebrado anualmente em 8 de março.

A data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975. A data tem origem na luta por melhores condições de trabalho e igualdade de direitos das mulheres. Além disso, a data é uma forma de combater as desigualdades e a discriminação de gênero em todo o mundo.