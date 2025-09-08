Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia Federal convoca candidatos aprovados na prova discursiva para o Teste de Aptidão Física

A convocação é para provimento dos cargos de Delegado de Polícia Federal, Perito Criminal Federal, Escrivão de Polícia Federal, Agente de Polícia Federal e Papiloscopista de Polícia Federal

Tamires Santana

Tamires Santana

08/09/2025 - 10h45
Nesta segunda-feira (8), a Polícia Federal divulgou o resultado da prova discursiva e convocou os candidatos aptos ao Teste de Aptidão Física - (TAF) A lista de nomes consta no DOU (Diário Oficial da União) desta segunda-feira. Acesse aqui.

O resultado provisório da discursiva foi divulgado no dia 20 de agosto. Agora, os aprovados seguem para a etapa de TAF e preenchimento da FIC (Ficha de Informações Confidenciais).

Vale lembra que, o concurso público é para o preenchimento de 1 mil vagas, sendo 120 vagas para delegados, 69 para peritos, 630 para agentes, 160 para escrivães e 21 para papiloscopistas.

Para escolha da lotação, serão disponibilizadas vagas, preferencialmente, nos estados da Amazônia Legal e em unidades localizadas na fronteira, como é o caso de Mato Grosso do Sul.

Conforme o edital, o teste físico será realizado entre os dias 13 e 14 de setembro e composto pelas seguintes atividades:

  • Teste em barra fixa (dinâmico para candidatos do sexo masculino e estático para candidatas do sexo feminino);
  • Teste de impulsão horizontal;
  • Teste de natação de 50 metros;
  • Teste de corrida de 12 minutos.

Conforme adiantou o Correio do Estado, as remunerações podem chegar a R$ 26 mil e serão distribuídas da seguinte forma:

  • Delegado: R$ 26.300,00;
  • Perito: R$ 26.300,00;
  • Agente: R$ 13.900,54;
  • Escrivão: R$ 13.900,54;
  • Papiloscopista: R$ 13.900,54.

Todos os cargos tem carga horária de 40 horas semanais.

CRONOGRAMA

Após a realização do TAF, o concurso público seguirá o cronograma com as seguintes etapas: 

  • avaliação médica, para todos os cargos, de caráter eliminatório;
  • prova oral, somente para o cargo de Delegado de Polícia Federal, de caráter eliminatório e
  • classificatório;
  • avaliação psicológica, primeiro momento, para todos os cargos, sem caráter eliminatório e de presença obrigatória;
  • avaliação de títulos, somente para os cargos de Delegado de Polícia Federal e de Perito Criminal Federal, de caráter classificatório;
  • investigação social, para todos os cargos, de caráter eliminatório

Depois disso, a próxima etapa do concurso público consistirá de Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório, de responsabilidade da Academia Nacional de Polícia, a ser realizado no Distrito Federal.

O concurso terá prazo de validade de seis meses, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, realizada após o encerramento dos cursos de formação profissional, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Empregos e Carreira

Após dez anos, Assembleia Legislativa autoriza realização de novo concurso público

Ato autorizativo e designação de comissão organizadora foram publicados em Diário Oficial; certame terá vagas para cargos de níveis médio e superior

03/09/2025 19h15

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul terá novo concurso público

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul terá novo concurso público Foto: Wagner Guimarães / Alems

Após quase 10 anos da realização do último certame, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul publicou, nesta quarta-feira (3), ato que autoriza a realização de um novo concurso público. No ano passado, o presidente da Casa, deputado Gerson Claro (PP), já havia antecipado que haveria um concurso em 2025.

A publicação, disponível no Diário Oficial da Alems, também designa a Comissão Organizadora do concurso, que ficará responsável por coordenar, acompanhar e fiscalizar a execução de todas as etapas.

O grupo é composto por sete servidores de setores diversos, como da Secretária de Gestão de Pessoas, da Infraestrutura e do Sindicato dos Servidores da Alems (Sisalms).

Ainda não há detalhes sobre salários, número de vagas e demais informações referentes ao certame.

A Lei Estadual 6.278/2024 prevê que o edital de abertura do concurso conterá as regras que regem o funcionamento do certame, as etapas das provas, que poderão ser objetivas, discursivas e/ou práticas.

Também será especificado em edital os cursos técnicos (educação profissional e tecnológica), carga horária, nível e demais qualificações admitidas como requisitos para ingresso nos cargos de Técnico Legislativo e Analista Legislativo, quando estes exigirem habilitação específica.

O Estatuto estabelece, ainda, que o edital poderá prever o número de vagas por área de atuação; exigir exame psicotécnico, toxicológico e médico, registro profissional, habilitação em exame de conduta social e ética da vida pregressa e aprovação em curso de formação como requisitos para ingresso no cargo público; e prever teste de aptidão física para o cargo de Técnico Legislativo especialidade Polícia Legislativa.

Último concurso 

O primeiro e, até agora, único concurso realizado pela Assembleia foi em 2016, sob a organização da Fundação Carlos Chagas (FCC), com fim das convocações e posse em 2019.

Nesse concurso de 2016 foram abertas 80 vagas totais, com salários que variavam à época entre R$ 2.793,33 e R$ 4.566,61, com vagas para:

  • contadores;
  • cerimonialistas;
  • jornalistas;
  • tradutores de libras;
  • técnico de informática,
  • entre outros. 

MATO GROSSO DO SUL

Concurso da Polícia Civil tem 67 candidatos por vaga

Aproximadamente 27 mil pessoas se inscreveram no certame; são 400 vagas disponíveis

20/08/2025 11h50

DEPAC Centro, em Campo Grande

DEPAC Centro, em Campo Grande ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Concurso Público da Polícia Civil 2025 tem, em média, 67 candidatos por vaga.

Conforme apurado pelo Correio do Estado, aproximadamente 27 mil pessoas se inscreveram no certame. Os nomes dos inscritos foram publicados no Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS) desta quarta-feira (20).

São 400 vagas, sendo 100 para escrivão de Polícia Judiciária e 300 para investigador de Polícia Judiciária. Veja os números detalhadamente:

DEPAC Centro, em Campo Grande

Candidatos que tiveram a inscrição ou condição especial indeferida devem apresentar recurso até 23h59min de quinta-feira (21), através deste site.

Não será permitido ao candidato realizar alterações relativas à modalidade de realização da Prova Escrita Objetiva.

O salário inicial é de R$ 6.569,53. A carga horária semanal é de 40 horas, a ser cumprida em expediente normal das repartições públicas estaduais ou escala de serviço.

CRONOGRAMA

O concurso é composto pelas seguintes etapas:

  • Prova Escrita Objetiva
  • Prova de Títulos
  • Avaliação Psicológica
  • Avaliação Médico-Odontológica
  • Avaliação de Aptidão Física
  • Investigação Social
  • Curso de formação (para aprovados)

As inscrições ocorreram de 16 de julho a 7 de agosto. A Prova Escrita será realizada em 14 de setembro. Os documentos referentes a Prova de Títulos devem ser enviados entre 15 e 22 de outubro.

A Avaliação Psicológica ocorrerá em 26 de outubro. O exame de saúde será realizado entre os dias 12 e 14 de novembro. O Teste de Aptidão Física (TAF) ocorrerá nos dias 22 e 23 de novembro.

O formulário da Investigação Social deve ser enviado entre 15 e 22 de outubro. O resultado final será publicado em 17 de dezembro de 2025.

O Curso de Formação será realizado de 20 de janeiro a 15 de maio de 2026. O ingresso na corporação será a partir de 25 de maio de 2026.

A banca responsável por aplicar o concurso é o Instituto Avalia.

PROVA ESCRITA

A prova escrita será realizada em 14 de setembro de 2025, no período da tarde, exclusivamente em Campo Grande. O horário e local de provas serão divulgados em 8 de setembro.

A prova terá 100 questões de múltipla escolha. A duração do exame será de cinco horas. A prova será avaliada de 0 a 100 pontos, confira:

DEPAC Centro, em Campo Grande

O candidato deve comparecer ao local de provas com antecedência de uma hora e levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta para preencher a prova.

Os documentos originais aceitos para identificação são:

  • Cédula Oficial de Identidade (RG)
  • Carteiras expedidas pelas Forças Armadas ou por suas forças auxiliares;
  • Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
  • Carteira, com valor de identidade, expedida por órgãos ou entidades integrantes da Administração
  • Pública, por órgãos ou Conselhos de Classe, desde que possua validade expressa em todo o território nacional;
  • Carteira de Trabalho e Previdência Social
  • Passaporte Brasileiro

REQUISITOS

Os requisitos para participar do Concurso Público são:

  • Ter sido aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos dentro do quantitativo de vagas oferecidas;
  • Ter nacionalidade brasileira;
  • Ter no mínimo, vinte e um anos completos e, no máximo, quarenta e cinco anos completos na data
  • de encerramento das inscrições;
  • Ter diploma de ensino superior completo em nível de graduação em qualquer área
  • Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos;
  • Estar quite com as obrigações militares (no caso de candidato do sexo masculino);
  • Estar quite com as obrigações eleitorais;
  • Ter boa conduta na vida pública e privada, não registrando antecedentes criminais e nem ter praticado infração penal;
  • Possuir plena aptidão física e mental, comprovadas mediantes parecer médico emitido por junta
  • médica oficial específica a ser designada;
  • Possuir habilitação para conduzir veículos, comprovada mediante apresentação da Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, categoria “B”;
  • Não exercer cargo, emprego, ou função pública, e não acumular proventos de natureza previdenciária
  • Não incidir em situação que constitua impedimento ao ingresso no serviço público estadual
  • Apresentar os documentos exigidos e atender às demais condições de ingresso estabelecidas na legislação e em edital

Confira o edital completo aqui.

