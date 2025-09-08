Polícia Federal convoca candidatos aprovados na prova discursiva para o Teste de Aptidão Física - Divulgação/Polícia Federal

Nesta segunda-feira (8), a Polícia Federal divulgou o resultado da prova discursiva e convocou os candidatos aptos ao Teste de Aptidão Física - (TAF) A lista de nomes consta no DOU (Diário Oficial da União) desta segunda-feira. Acesse aqui.

O resultado provisório da discursiva foi divulgado no dia 20 de agosto. Agora, os aprovados seguem para a etapa de TAF e preenchimento da FIC (Ficha de Informações Confidenciais).

Vale lembra que, o concurso público é para o preenchimento de 1 mil vagas, sendo 120 vagas para delegados, 69 para peritos, 630 para agentes, 160 para escrivães e 21 para papiloscopistas.

Para escolha da lotação, serão disponibilizadas vagas, preferencialmente, nos estados da Amazônia Legal e em unidades localizadas na fronteira, como é o caso de Mato Grosso do Sul.

Conforme o edital, o teste físico será realizado entre os dias 13 e 14 de setembro e composto pelas seguintes atividades:

Teste em barra fixa (dinâmico para candidatos do sexo masculino e estático para candidatas do sexo feminino);

Teste de impulsão horizontal;

Teste de natação de 50 metros;

Teste de corrida de 12 minutos.

Conforme adiantou o Correio do Estado, as remunerações podem chegar a R$ 26 mil e serão distribuídas da seguinte forma:

Delegado: R$ 26.300,00;

Perito: R$ 26.300,00;

Agente: R$ 13.900,54;

Escrivão: R$ 13.900,54;

Papiloscopista: R$ 13.900,54.

Todos os cargos tem carga horária de 40 horas semanais.

CRONOGRAMA

Após a realização do TAF, o concurso público seguirá o cronograma com as seguintes etapas:

avaliação médica, para todos os cargos, de caráter eliminatório;

prova oral, somente para o cargo de Delegado de Polícia Federal, de caráter eliminatório e

classificatório;

avaliação psicológica, primeiro momento, para todos os cargos, sem caráter eliminatório e de presença obrigatória;

avaliação de títulos, somente para os cargos de Delegado de Polícia Federal e de Perito Criminal Federal, de caráter classificatório;

investigação social, para todos os cargos, de caráter eliminatório

Depois disso, a próxima etapa do concurso público consistirá de Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório, de responsabilidade da Academia Nacional de Polícia, a ser realizado no Distrito Federal.

O concurso terá prazo de validade de seis meses, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, realizada após o encerramento dos cursos de formação profissional, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

