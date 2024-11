Inscrições para o vestibular da UFMS terminam nesta quarta

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Aberto desde o dia 09 de setembro, o prazo para inscrição do Vestibular 2025 e do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (1ª, 2ª e 3ª etapa) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) se encerra nesta quarta-feira (13).

Provas do Vestibular ocorrerão, das 8h às 13h, em 1º de dezembro e do PASSE, das 8h às 13h, em 8 de dezembro, nos municípios de Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Algumas provas s erão realizadas de forma online .

São aproximadamente 8 mil vagas disponíveis, sendo 6.097 para o vestibular e 1.091 para o PASSE. Confira os cursos e a quantidade de vagas aqui . Já as inscrições podem ser feitas neste neste site . O valor da taxa de inscrição é de R$ 100 e deve ser paga até 14 de novembro.

Confira o passo a passo para realizar a inscrição:

acessar este site;

selecionar o link "Inscrições";

clicar no Processo Seletivo Vestibular UFMS 2025

para cursos presenciais, selecionar o curso desejado. Para cursos EaD, selecionar o curso e o polo de apoio presencial preferencial;

preencher a Ficha de Inscrição;

indicar o tipo de inscrição para a qual vai concorrer (concorrente ou treineiro), devendo certificar-se de ter assinalado corretamente a vaga desejada;

indicar a modalidade de concorrência da vaga (ampla concorrência ou reserva de vagas);

indicar a língua estrangeira para realização da prova: inglês ou espanhol;

de acordo com o curso escolhido, a prova será presencial ou digital on-line. Se presencial, deverá escolher pelo município onde deseja realizar a prova presencial: Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas;

solicitar, se for o caso, a isenção da taxa de inscrição;

solicitar, se for o caso, o atendimento diferenciado e as condições especiais de atendimento;

concordar com as normas do PSV-UFMS 2025;

confirmar os dados;

caso não tenha solicitado isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá visualizar e efetuar o pagamento do Boleto Bancário da taxa de inscriçãoUFMS.

O vestibular é destinado aos candidatos que estão no 3º ano do Ensino Médio ou em cursinhos, com 60 questões de múltipla escolha, além da redação. Já o PASSE é uma prova realizada por estudantes que estão no 1º, 2º ou 3º ano do Ensino Médio, também com 60 questões de múltiplha escolha em cada ano, e redação chega na mesa do estudante somente na terceira etapa.

As provas são realizadas ao final de cada ano letivo, com conteúdos específicos referentes ao período. O processo seletivo é composto por três etapas e a escolha do curso só ocorre no último ano.

Prioridade ao vestibular

Um levantamento realizado pelo Correio do Estado constatou que a maioria das vagas para cursos de graduação ofertadas pelas universidades públicas de Mato Grosso do Sul são oriundas de métodos próprios de ingresso, seja por meio de vestibular ou outros programas de processo seletivo.

Na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), 20% das vagas são destinadas ao ingresso através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC), que seleciona os estudantes com base na média da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Outros 20% das vagas são para o Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE) UFMS, além dos processos seletivos de Olimpíadas do Conhecimento e Pró-Atleta, e 60% para o Vestibular da UFMS.

O número de vagas pelo Enem para 2025 ainda não foram divulgadas, mas, em 2024, foi disponibilizado um total de 1.091 vagas para o Passe e 2.063 para o Sisu.

UFMS

A UFMS tem 28 mil estudantes (graduação e pós-graduação); 125 cursos de graduação; 67 cursos de pós-graduação; 3,5 mil servidores; 1,6 mil docentes; 1,8 mil técnicos; dez bibliotecas; duas bases de pesquisa (Bonito e Pantanal) e uma fazenda escola (localizada em Terenos).

A instituição tem 62 anos de história e 47 de federalização (após divisão do Estado). A universidade tem 10 polos de Educação à Distância (EAD) e 10 campus localizados em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

As formas de ingressar na UFMS são por meio de vestibular, PASSE e Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

*Colaborou Naiara Camargo

