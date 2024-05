Prefeitura abre seleção para 2 cargos com salário de R$ 1,4 mil

CONCURSO PÚBLICO

As inscrições abrem na sexta-feira (26) e vão durar 25 dias; necessidade foi o principal motivo para o lançamento deste raro edital

O Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul (Imasul) lançou um edital de um concurso público para contratar 99 servidores. Desde 2006 não acontece um concurso público na instituição.

Das 99 vagas que serão preenchidas, 61 requisitam a conclusão do nível superior, as outras 38 com nível médio. As vagas são:

40 para fiscais ambientais (29 de ampla concorrência e 13 para cotistas);

21 para analistas ambientais (15 de ampla concorrência e 6 para cotistas);

10 para técnicos ambientais (7 de ampla concorrência e 3 para cotistas);

23 para técnicos em serviços ambientais (16 de ampla concorrência e 7 para cotistas);

5 para guarda-parques (4 de ampla concorrência e 1 para cotistas).

Fiscais e analistas ambientais necessitam de nível superior para preenchê-las. O salário inicial para estes cargos é de R$ 7.501,48.

As demais vagas para contratados com nível médio variam de piso salarial. Para técnicos em serviços ambientais é de R$ 2.886,32. Já para guarda-parques e técnicos ambientais é de R$ 3.693,50.

As cidades de Aquidauana, Bonito, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados e Três Lagoas serão contempladas com as vagas oferecidas.

Os candidatos devem ser graduados em um desses cursos superiores: Engenharias Ambiental, Ambiental e Sanitária, Química, Florestal, Civil, Elétrica, Agronômica, Agrimensura e Cartográfica; Medicina Veterinária, Geologia, Zootecnia, Biologia, Química, Administração, Ciências Contábeis, Análise de Sistema, Geografia, Direito, Pedagogia, Turismo e Assistência Social.

Para realizar a inscrição, o interessado deve acessar o site www.avalia.org.br e ler com atenção todas as regras do edital. A taxa é de R$ 121,05, mas aquele candidato que cumprir um dos sete requisitos presentes no Edital, poderá se isentar.

As inscrições começam no dia 26 de abril (sexta-feira), mais especificamente às 14h, e terminam dia 20 de maio (segunda-feira).

Caso o candidato queira acessar todos os detalhes do concurso, o edital está disponível no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (19).

Segundo o próprio site do instituto, a função do Imasul hoje é “trabalhar para realizar o licenciamento e o controle ambiental de empreendimentos, promover ações de conservação e recuperação, fiscalizar atividades, monitorar os recursos naturais, administrar unidades de conservação, promover a gestão participativa, promover o gerenciamento dos recursos hídricos, entre outras competências essenciais para o desenvolvimento sustentável e promoção da sadia qualidade de vida da população.”

SOBRE A PROVA

A prova está prevista para acontecer no dia 9 de junho, e os resultados preliminares devem sair dia 25, também em junho, e o definitivo dia 2 de julho, junto com a convocação para a prova de títulos. O resultado final do concurso está marcado para acontecer dia 30 de julho.

Segundo consta no site do Imasul, a prova de títulos é a etapa no qual os candidatos devem apresentar: diploma de Doutorado (máximo de 1), Mestrado (também 1), pós-graduação em nível de especialização na área com carga horária de 360 horas/aula (até 3) ou de 30 horas/aula (até 8). Porém, antes desta etapa, há a prova escrita.

O diploma de Doutorado vale 1,75 ponto, de Mestrado, 1,5 ponto; de especialização com 360 horas/aula 1 ponto e de especialização com 30 horas/aula, 0,5 ponto cada. O total de pontos de títulos do candidato não pode ultrapassar 10.

ASSINE O CORREIO DO ESTADO