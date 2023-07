Prefeitura de Jardim abre processo seletivo para contratação de agentes de saúde

OPORTUNIDADE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu, nesta segunda-feira (24), inscrições em processo seletivo para o cargo de agente censitário de pesquisas e mapeamento (ACMAP), com vagas em Mato Grosso do Sul.

No total, são 148 vagas em todo o País. Destas, três são para Mato Grosso do Sul, sendo todas em Campo Grande.

Para se inscrever é necessário ter o ensino médio completo. Há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas, além de pessoas com deficiência.

As inscrições vão até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 13 de agosto e devem ser feitas via internet. A taxa é de R$ 30.

O edital completo está disponível no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), mesmo local onde devem ser feitas as inscrições.

O pessoal a ser contratado deve atuar em ações relacionadas ao Censo Demográfico 2022 que ocorrem após a coleta dos dados, já finalizada. O trabalho envolve cruzar as estatísticas apuradas em campo com o banco de informações do IBGE.



Segundo o instituto, a remuneração é de R$ 3,1 mil mais benefícios, como auxílio-alimentação no valor de R$ 658, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias.

A previsão de duração do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos.



A seleção será feita por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, no dia 24 de setembro, das 13h às 17h (horário de Brasília).

O conteúdo programático abrange Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público e Geografia.

O resultado final está previsto para 25 de outubro.

Conforme o IBGE, ainda há outros processos seletivos previstos para este ano.

As próximas seleções a serem divulgadas serão para Agente de Pesquisa por Telefone (APT), Supervisor de Pesquisa e Codificador.