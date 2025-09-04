Prefeitura de MS abre vagas de estágio para Ensino Médio e 17 cursos de graduação

MATO GROSSO DO SUL

Aproximadamente 27 mil pessoas se inscreveram no certame; são 400 vagas disponíveis

DEPAC Centro, em Campo Grande ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Concurso Público da Polícia Civil 2025 tem, em média, 67 candidatos por vaga.

Conforme apurado pelo Correio do Estado, aproximadamente 27 mil pessoas se inscreveram no certame. Os nomes dos inscritos foram publicados no Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS) desta quarta-feira (20).

São 400 vagas, sendo 100 para escrivão de Polícia Judiciária e 300 para investigador de Polícia Judiciária. Veja os números detalhadamente:

Candidatos que tiveram a inscrição ou condição especial indeferida devem apresentar recurso até 23h59min de quinta-feira (21), através deste site .

Não será permitido ao candidato realizar alterações relativas à modalidade de realização da Prova Escrita Objetiva.

O salário inicial é de R$ 6.569,53. A carga horária semanal é de 40 horas, a ser cumprida em expediente normal das repartições públicas estaduais ou escala de serviço.

CRONOGRAMA

O concurso é composto pelas seguintes etapas:

Prova Escrita Objetiva

Prova de Títulos

Avaliação Psicológica

Avaliação Médico-Odontológica

Avaliação de Aptidão Física

Investigação Social

Curso de formação (para aprovados)

As inscrições ocorreram de 16 de julho a 7 de agosto. A Prova Escrita será realizada em 14 de setembro. Os documentos referentes a Prova de Títulos devem ser enviados entre 15 e 22 de outubro.

A Avaliação Psicológica ocorrerá em 26 de outubro. O exame de saúde será realizado entre os dias 12 e 14 de novembro. O Teste de Aptidão Física (TAF) ocorrerá nos dias 22 e 23 de novembro.

O formulário da Investigação Social deve ser enviado entre 15 e 22 de outubro. O resultado final será publicado em 17 de dezembro de 2025.

O Curso de Formação será realizado de 20 de janeiro a 15 de maio de 2026. O ingresso na corporação será a partir de 25 de maio de 2026.

A banca responsável por aplicar o concurso é o Instituto Avalia.

PROVA ESCRITA

A prova escrita será realizada em 14 de setembro de 2025, no período da tarde, exclusivamente em Campo Grande. O horário e local de provas serão divulgados em 8 de setembro.

A prova terá 100 questões de múltipla escolha. A duração do exame será de cinco horas. A prova será avaliada de 0 a 100 pontos, confira:

O candidato deve comparecer ao local de provas com antecedência de uma hora e levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta para preencher a prova.

Os documentos originais aceitos para identificação são:

Cédula Oficial de Identidade (RG)

Carteiras expedidas pelas Forças Armadas ou por suas forças auxiliares;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Carteira, com valor de identidade, expedida por órgãos ou entidades integrantes da Administração

Pública, por órgãos ou Conselhos de Classe, desde que possua validade expressa em todo o território nacional;

Carteira de Trabalho e Previdência Social

Passaporte Brasileiro

REQUISITOS

Os requisitos para participar do Concurso Público são:

Ter sido aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos dentro do quantitativo de vagas oferecidas;

Ter nacionalidade brasileira;

Ter no mínimo, vinte e um anos completos e, no máximo, quarenta e cinco anos completos na data

de encerramento das inscrições;

Ter diploma de ensino superior completo em nível de graduação em qualquer área

Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos;

Estar quite com as obrigações militares (no caso de candidato do sexo masculino);

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Ter boa conduta na vida pública e privada, não registrando antecedentes criminais e nem ter praticado infração penal;

Possuir plena aptidão física e mental, comprovadas mediantes parecer médico emitido por junta

médica oficial específica a ser designada;

Possuir habilitação para conduzir veículos, comprovada mediante apresentação da Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, categoria “B”;

Não exercer cargo, emprego, ou função pública, e não acumular proventos de natureza previdenciária

Não incidir em situação que constitua impedimento ao ingresso no serviço público estadual

Apresentar os documentos exigidos e atender às demais condições de ingresso estabelecidas na legislação e em edital