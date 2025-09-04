Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Empregos e Carreira

Oportunidade

Prefeitura de MS abre vagas de estágio para Ensino Médio e 17 cursos de graduação

Podem participar estudantes a partir de 16 anos

Mariana Piell

Mariana Piell

04/09/2025 - 17h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Prefeitura Municipal de Sidrolândia, cidade localizada a cerca de 64 km de Campo Grande, abriu vagas de estágio para estudantes de níveis médio e superior atuarem no município.

Para as vagas de nível, é preciso estar matriculado no Ensino Médio e ter pelo menos 16 anos de idade. A jornada de trabalho é de quatro horas diárias e os contratados receberão bolsa-auxílio de R$ 400,00 por mês.

Já para as vagas de nível superior do estágio da Prefeitura de Sidrolândia os estudantes precisam estar cursando graduação em alguma das seguintes áreas:

  • Direito;
  • Ciências Contábeis;
  • Técnicos de Enfermagem;
  • Enfermagem;
  • Odontologia;
  • Serviço Social;
  • Psicologia;
  • Administração;
  • Farmácia;
  • Fisioterapia;
  • Pedagogia;
  • Educação Física;
  • Nutrição;
  • Publicidade e Propaganda;
  • Jornalismo;
  • Análise de sistema e Sistema da informação;
  • Tecnólogo em Recursos Humanos.

Para esses, a bolsa-auxílio terá valor de R$ 700,00 por mês e a carga horária de trabalho será de seis horas diárias.

COMO PARTICIPAR

As inscrições para o processo seletivo ficam abertas até 14 de setembro.

Quem tiver interesse deverá se inscrever pelo site do IEL.

O edital completo pode ser acessado aqui.

CRONOGRAMA

  • Até 14/09 - Inscrições e entrega de documentos no local indicado no edital
  • 15/09 - Análise curricular e conferência documental
  • 16/09 e 17/09 - Entrevistas por telefone
  • 17/09 - Envio do resultado para publicação
  • 18/09 - Divulgação da lista de aprovados, reprovados e ausentes

Os candidatos aprovados que não forem chamados de imediato permanecerão em um banco de dados, podendo ser convocados conforme a necessidade da Administração Municipal, dentro do prazo de até um ano e meio.

Assine o Correio do Estado

 

MATO GROSSO DO SUL

Concurso da Polícia Civil tem 67 candidatos por vaga

Aproximadamente 27 mil pessoas se inscreveram no certame; são 400 vagas disponíveis

20/08/2025 11h50

Compartilhar
DEPAC Centro, em Campo Grande

DEPAC Centro, em Campo Grande ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Continue Lendo...

Concurso Público da Polícia Civil 2025 tem, em média, 67 candidatos por vaga.

Conforme apurado pelo Correio do Estado, aproximadamente 27 mil pessoas se inscreveram no certame. Os nomes dos inscritos foram publicados no Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS) desta quarta-feira (20).

São 400 vagas, sendo 100 para escrivão de Polícia Judiciária e 300 para investigador de Polícia Judiciária. Veja os números detalhadamente:

DEPAC Centro, em Campo Grande

Candidatos que tiveram a inscrição ou condição especial indeferida devem apresentar recurso até 23h59min de quinta-feira (21), através deste site.

Não será permitido ao candidato realizar alterações relativas à modalidade de realização da Prova Escrita Objetiva.

O salário inicial é de R$ 6.569,53. A carga horária semanal é de 40 horas, a ser cumprida em expediente normal das repartições públicas estaduais ou escala de serviço.

CRONOGRAMA

O concurso é composto pelas seguintes etapas:

  • Prova Escrita Objetiva
  • Prova de Títulos
  • Avaliação Psicológica
  • Avaliação Médico-Odontológica
  • Avaliação de Aptidão Física
  • Investigação Social
  • Curso de formação (para aprovados)

As inscrições ocorreram de 16 de julho a 7 de agosto. A Prova Escrita será realizada em 14 de setembro. Os documentos referentes a Prova de Títulos devem ser enviados entre 15 e 22 de outubro.

A Avaliação Psicológica ocorrerá em 26 de outubro. O exame de saúde será realizado entre os dias 12 e 14 de novembro. O Teste de Aptidão Física (TAF) ocorrerá nos dias 22 e 23 de novembro.

O formulário da Investigação Social deve ser enviado entre 15 e 22 de outubro. O resultado final será publicado em 17 de dezembro de 2025.

O Curso de Formação será realizado de 20 de janeiro a 15 de maio de 2026. O ingresso na corporação será a partir de 25 de maio de 2026.

A banca responsável por aplicar o concurso é o Instituto Avalia.

PROVA ESCRITA

A prova escrita será realizada em 14 de setembro de 2025, no período da tarde, exclusivamente em Campo Grande. O horário e local de provas serão divulgados em 8 de setembro.

A prova terá 100 questões de múltipla escolha. A duração do exame será de cinco horas. A prova será avaliada de 0 a 100 pontos, confira:

DEPAC Centro, em Campo Grande

O candidato deve comparecer ao local de provas com antecedência de uma hora e levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta para preencher a prova.

Os documentos originais aceitos para identificação são:

  • Cédula Oficial de Identidade (RG)
  • Carteiras expedidas pelas Forças Armadas ou por suas forças auxiliares;
  • Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
  • Carteira, com valor de identidade, expedida por órgãos ou entidades integrantes da Administração
  • Pública, por órgãos ou Conselhos de Classe, desde que possua validade expressa em todo o território nacional;
  • Carteira de Trabalho e Previdência Social
  • Passaporte Brasileiro

REQUISITOS

Os requisitos para participar do Concurso Público são:

  • Ter sido aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos dentro do quantitativo de vagas oferecidas;
  • Ter nacionalidade brasileira;
  • Ter no mínimo, vinte e um anos completos e, no máximo, quarenta e cinco anos completos na data
  • de encerramento das inscrições;
  • Ter diploma de ensino superior completo em nível de graduação em qualquer área
  • Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos;
  • Estar quite com as obrigações militares (no caso de candidato do sexo masculino);
  • Estar quite com as obrigações eleitorais;
  • Ter boa conduta na vida pública e privada, não registrando antecedentes criminais e nem ter praticado infração penal;
  • Possuir plena aptidão física e mental, comprovadas mediantes parecer médico emitido por junta
  • médica oficial específica a ser designada;
  • Possuir habilitação para conduzir veículos, comprovada mediante apresentação da Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, categoria “B”;
  • Não exercer cargo, emprego, ou função pública, e não acumular proventos de natureza previdenciária
  • Não incidir em situação que constitua impedimento ao ingresso no serviço público estadual
  • Apresentar os documentos exigidos e atender às demais condições de ingresso estabelecidas na legislação e em edital

Confira o edital completo aqui.

Empregos e Carreira

TJMS abre 34º Concurso para Juiz Substituto com salário de R$ 32,2 mil

O certame oferece 15 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva

18/08/2025 12h00

Compartilhar

Reprodução/TJMS

Continue Lendo...

Nesta segunda-feira (18), o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS) publicou o edital do 34º Concurso Público de ingresso na carreira da magistratura.

A seleção oferece 15 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Juiz Substituto, com remuneração inicial de R$ 32.289,54.

O concurso está sendo organizado em conjunto pelo Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul e pela Fundação Getulio Vargas (FGV), que ficará responsável pelas duas primeiras etapas. Todas as fases serão realizadas na cidade de Campo Grande.

VAGAS

  • 10 vagas para ampla concorrência
  • 1 vaga para pessoas com deficiência (5%)
  • 3 vagas para candidatos negros (20%)
  • 1 vaga para candidatos indígenas (3%)

INSCRIÇÃO

O período de inscrição preliminar será de 18 de agosto a 18 de setembro de 2025, exclusivamente pelo site da FGV. A taxa é de R$ 320,00, e o concurso será composto por cinco fases, sendo elas: 

  • Prova Objetiva Seletiva: eliminatória e classificatória, com 100 questões de múltipla escolha, prevista para ser realizada no dia 21 de dezembro de 2025, das 13h às 18h.
  • Provas Escritas: discursiva e prática de sentença (civil e criminal), de caráter eliminatório e classificatório.
  • Inscrição Definitiva: com sindicância da vida pregressa, investigação social, exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico.
  • Prova Oral: eliminatória e classificatória, avaliada por banca examinadora.
  • Avaliação de Títulos: apenas classificatória.

Confira o edital completo clicando aqui.

Assine o Correio do Estado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Alvo de CPI e suspeito de lavagem, empresário inaugura shopping de luxo
ponta porã

/ 11 horas

Alvo de CPI e suspeito de lavagem, empresário inaugura shopping de luxo

2

Conflitos internos em facções fortaleceram crime organizado em Campo Grande
Cidades

/ 1 dia

Conflitos internos em facções fortaleceram crime organizado em Campo Grande

3

Embrapa de Campo Grande corre risco de colapso financeiro
alerta

/ 1 dia

Embrapa de Campo Grande corre risco de colapso financeiro

4

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador
Mato Grosso do Sul

/ 3 dias

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador

5

Resultado da Loteria Federal 5997-8 de ontem, quarta-feira (03/09): veja o rateio
LOTERIAS

/ 11 horas

Resultado da Loteria Federal 5997-8 de ontem, quarta-feira (03/09): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 20 horas

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 2 dias

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS