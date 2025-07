Testes de Aptidão Física para bombeiros temporários começa nesta segunda

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Nesta segunda-feira (14), o Teste de Aptidão Física (TAF) para os candidatos inscritos no processo seletivo de bombeiros militares temporários começa a ser aplicado. O teste é de caráter eliminatório e classificatório e acontecerá entre os dias 14 e 25 de julho, no Colégio Militar, em Campo Grande.

A avaliação será dividida em dois períodos (manhã e tarde), com provas de corrida, flexão de braço, abdominal e natação. Todas as regras, horários e critérios de pontuação podem ser conferidos no edital completo, disponível entre as páginas 173 e 245 do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul. Clique aqui e confira.

Os candidatos que foram convocados para participar da avaliação, devem comparecer no dia e horário definidos, portando documento de identificação com foto (preferencialmente o mesmo usado na inscrição) e vestidos com roupas adequadas à prática esportiva. Para a prova de natação, é obrigatório o uso de touca e traje de banho.

Além disso, também é necessário apresentar atestado médico original, emitido há no máximo 15 dias, contendo a declaração de que o candidato está “apto a realizar o Teste de Aptidão Física (TAF)”. Candidatas gestantes deverão apresentar laudos médicos específicos com parecer ginecológico e cardiológico.

A organização recomenda que os candidatos cheguem com antecedência, bem alimentados, hidratados e em boas condições físicas. Substâncias que possam afetar o desempenho devem ser evitadas.

Conforme o edital, não será permitida a entrada com armas, aparelhos eletrônicos, bonés, óculos escuros ou qualquer item que cubra as orelhas, exceto se houver autorização expressa da Comissão Técnica. Mochilas com garrafa de água e alimentação leve são permitidas.

CARGOS TEMPORÁRIOS

De acordo com o edital, há vagas em 33 cidades de Mato Grosso do Sul. O período de contratação será de 1 ano, prorrogável por períodos sucessivos de 1 ano, até o limite máximo de 7 anos de serviço efetivo.

Para a Assembleia Legislativa, o Governo de Mato Grosso do Sul justificou que, a criação dos cargos temporários tem o objetivo de ampliar o quadro prevendo o deslocamento de efetivo para combater incêndios no Pantanal, tendo em vista que, no ano passado, uma difícil temporada de queimadas começou em junho. Atualmente, o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar é de 1.570 integrantes.

Assine o Correio do Estado.