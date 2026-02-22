UFMS abre 3,2 mil vagas para pessoas 60+ em 100 atividades gratuitas

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) oferece 3.235 vagas, para pessoas com 60 anos ou mais, em mais de 100 atividades e 50 disciplinas de cursos de graduação.

O projeto faz parte das ações de ensino, extensão, cultura e esporte oferecidas pelo programa institucional de extensão Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi). O custo é zero, ou seja, as atividades são gratuitas.

As vagas são para os municípios de Campo Grande, Ponta Porã, Paranaíba, Chapadão do Sul, Naviraí, Corumbá, Três Lagoas, Coxim, Aquidauana e Nova Andradina.

Confira a data de inscrição em cada município:

Campo Grande: 19 a 27 de fevereiro

Aquidauana, Naviraí, Corumbá e Nova Andradina: 19 de fevereiro a 5 de março

Três Lagoas, Coxim, Chapadão do Sul e Paranaíba: 23 de fevereiro a 5 de março

Ponta Porã: 2 de março a 5 de março

As inscrições presenciais podem ser feitas em seus respectivos câmpus e as inscrições online podem ser realizadas nos sites da PROECE e UNAPI .

As atividades são:

Plantas medicinas e qualidade de vida

atividades artesanais

alfabetização e letramento de pessoas idosas

oficina de memória

jogos de socialização e estimulação cognitiva

danças populares brasileiras

oficina de integração corpo-mente

xadrez, políticas públicas para pessoas idosas

inglês

espanhol

envelhecimento e doenças crônicas

cursos de informática

condicionamento físico

tai chi chuan

caminhada

vôlei

violão

alongamento e mobilidade

coral

dança de salão

defesa pessoal e jiu-jitsu

contabilidade

física

ciências biológicas

educação financeira

práticas integrativas em saúde

farmacologia

inteligência artificial

direito tributário

rodas de conversa

fisiologia

empreendedorismo

leitura e produção de textos

tecnologia da informação

ateliê matemático

turismo e memória

administração rural

gestão de recursos naturais renováveis,

ecologia,

floricultura e paisagismo,

tecnologia de produtos agropecuários,

introdução a psicologia

A pró-reitora de Extensão, Cultura e Esporte Lia Brambila, afirmou que os idosos integrantes da Unapi melhoram a convivência e descobrem novos aprendizados.

“O feedback dos alunos participantes tem sido muito positivo e, muitas vezes, emocionante. Eles relatam aumento da autoestima, ampliação das relações sociais, melhoria na saúde emocional e redescoberta do prazer pelo aprendizado. Muitos destacam que a Unapi representa um novo ciclo de vida, marcado pelo pertencimento e pela convivência em ambiente universitário. Esse retorno demonstra que o impacto do programa vai além do conteúdo oferecido, alcançando dimensões sociais, afetivas e identitárias muito significativas”, disse.

De acordo com a coordenadora da Unapi, Camila Polisel, o perfil predominante observado no programa é:

Sexo: mulheres

Faixa etária mais frequente: 60-75 anos

Atividades preferidas: esportes e práticas corporais, informática e tecnologia, saúde e qualidade de vida

O objetico da UNAPI é promover o envelhecimento ativo e a inclusão social de pessoas com60 anos ou mais, através de oficinas educativas.