OPORTUNIDADE

UFMS abre 3,2 mil vagas para pessoas 60+ em 100 atividades gratuitas

Atividades oferecidas são informática, artesanatos, inglês, espanhol, caminhada, vôlei, violão, coral, entre outros

Naiara Camargo

Naiara Camargo

22/02/2026 - 16h29
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) oferece 3.235 vagas, para pessoas com 60 anos ou mais, em mais de 100 atividades e 50 disciplinas de cursos de graduação.

O projeto faz parte das ações de ensino, extensão, cultura e esporte oferecidas pelo programa institucional de extensão Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi). O custo é zero, ou seja, as atividades são gratuitas.

As vagas são para os municípios de Campo Grande, Ponta Porã, Paranaíba, Chapadão do Sul, Naviraí, Corumbá, Três Lagoas, Coxim, Aquidauana e Nova Andradina.

Confira a data de inscrição em cada município:

  • Campo Grande: 19 a 27 de fevereiro
  • Aquidauana, Naviraí, Corumbá e Nova Andradina: 19 de fevereiro a 5 de março
  • Três Lagoas, Coxim, Chapadão do Sul e Paranaíba: 23 de fevereiro a 5 de março
  • Ponta Porã: 2 de março a 5 de março

As inscrições presenciais podem ser feitas em seus respectivos câmpus e as inscrições online podem ser realizadas nos sites da PROECE e UNAPI.

As atividades são:

  • Plantas medicinas e qualidade de vida
  • atividades artesanais
  • alfabetização e letramento de pessoas idosas
  • oficina de memória
  • jogos de socialização e estimulação cognitiva
  • danças populares brasileiras
  • oficina de integração corpo-mente
  • xadrez, políticas públicas para pessoas idosas
  • inglês
  • espanhol
  • envelhecimento e doenças crônicas
  • cursos de informática
  • condicionamento físico
  • tai chi chuan
  • caminhada
  • vôlei
  • violão
  • alongamento e mobilidade
  • coral
  • dança de salão
  • defesa pessoal e jiu-jitsu
  • contabilidade
  • física
  • ciências biológicas
  • educação financeira
  • práticas integrativas em saúde
  • farmacologia
  • inteligência artificial
  • direito tributário
  • rodas de conversa
  • fisiologia
  • empreendedorismo
  • leitura e produção de textos
  • tecnologia da informação
  • ateliê matemático
  • turismo e memória
  • administração rural
  • gestão de recursos naturais renováveis,
  • ecologia,
  • floricultura e paisagismo,
  • tecnologia de produtos agropecuários,
  • introdução a psicologia

A pró-reitora de Extensão, Cultura e Esporte Lia Brambila, afirmou que os idosos integrantes da Unapi melhoram a convivência e descobrem novos aprendizados.

“O feedback dos alunos participantes tem sido muito positivo e, muitas vezes, emocionante. Eles relatam aumento da autoestima, ampliação das relações sociais, melhoria na saúde emocional e redescoberta do prazer pelo aprendizado. Muitos destacam que a Unapi representa um novo ciclo de vida, marcado pelo pertencimento e pela convivência em ambiente universitário. Esse retorno demonstra que o impacto do programa vai além do conteúdo oferecido, alcançando dimensões sociais, afetivas e identitárias muito significativas”, disse.

De acordo com a coordenadora da Unapi, Camila Polisel, o perfil predominante observado no programa é:

  • Sexo: mulheres
  • Faixa etária mais frequente: 60-75 anos
  • Atividades preferidas: esportes e práticas corporais, informática e tecnologia, saúde e qualidade de vida

O objetico da UNAPI é promover o envelhecimento ativo e a inclusão social de pessoas com60 anos ou mais, através de oficinas educativas.

Governo autoriza concurso público com quase 200 vagas para o Hospital Regional

Concurso será realizado na modalidade de provas e títulos, para o cargo de técnico de serviços hospitalares

21/01/2026 10h44

Concurso terá 194 para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul

Concurso terá 194 para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O Governo de Mato Grosso do Sul autorizou a realização de concurso público com 194 vagas para o Hospital Regional em Campo Grande. O decreto com a autorização foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (21).

As vagas são para o cargo de técnico de serviços hospitalares, na função de técnico de serviços hospitalares, na função de técnico de enfermagem, do quadro de pessoal da Fundação Serviços de Saúde (Funsau), instituição responsável pela gestão do Regional.

Conforme a publicação, a organização do concurso ficará sob responsabilidade da Secretaria Estadual de Administração (SAD), Secretaria Estadual de Saúde (SES) e Funsau, que serão responsáveis por definir as normas, os procedimentos, as etapas do concurso e os critérios de seleção, todos a serem detalhados em edital específico.

Este edital específico estabelecerá as atribuições da Comissão Organizadora e os requisitos legais para:

  • a investidura nos cargos, o prazo de validade do concurso, o número de vagas oferecidas por cargo e por área de especialização referentes à formação ou à escolaridade profissional exigida e a carga horária;
  • cada uma das fases do concurso, as modalidades das provas, seu conteúdo, a forma de avaliação e as demais questões de interesse dos candidatos.

O concurso será realizado na modalidade de provas e títulos, conforme previsto no decreto.

Para a diretora-presidente da Funsau, Marielle Alves Corrêa Esgalha, a autorização do concurso representa um avanço importante para o fortalecimento da assistência hospitalar no Estado.

“A ampliação do quadro de técnicos de enfermagem é fundamental para qualificar ainda mais o atendimento prestado no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Essa autorização demonstra o compromisso do Governo do Estado com a valorização dos profissionais da saúde e com a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população”, destaca.

O secretário estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa, ressalta que o concurso integra um planejamento mais amplo de fortalecimento da rede pública estadual.

“A autorização dessas vagas faz parte de uma estratégia de médio e longo prazo para garantir sustentabilidade ao sistema hospitalar, reduzir sobrecargas nas equipes e assegurar respostas mais eficientes às demandas assistenciais. O Hospital Regional é referência em alta complexidade e precisa de quadros dimensionados de forma adequada para manter a qualidade, a segurança e a continuidade do cuidado”, pontua.

Prova em Campo Grande

Inscrições para concurso da Camâra dos Deputados encerram dia 26

Ao todo são ofertadas 70 vagas com remuneração mensal entre R$ 21.008,19 a R$ 30,8 mil

20/01/2026 14h30

Foto: Câmara dos Deputados

Com provas em Campo Grande e salários de até R$ 30 mil, as inscrições para concurso público da Câmara dos Deputados encerram na próxima segunda-feira (26). Os interessados devem se inscrever pela página oficial do concurso. O prazo de inscrição termina às 17h (de MS). 

São 70 vagas imediatas para cargos de nível superior, além de 70 vagas em cadastro de reserva. Com jornada de trabalho é de 40 horas semanais, a remuneração mensal varia de R$ 21.008,19 a R$ 30.853,99, conforme o cargo. São 35 vagas para analista legislativo, especialidade processo legislativo e gestão e outras 35 vagas para técnico legislativo, especialidade assistente legislativo e administrativo.

Os candidatos devem ter diploma de curso superior em qualquer área, emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em todas as capitais, no dia 8 de março, nos turnos da manhã e da tarde. A etapa é eliminatória e classificatória.

São 90 questões de conhecimentos gerais e 90 de conhecimentos específicos. A duração será de cinco horas para a prova objetiva e de três horas para a prova discursiva.

Taxa de inscrição

A taxa de inscrição é de R$ 100 para o cargo de técnico legislativo e R$ 130 para o cargo de analista legislativo. O pagamento deve ser feito até 28 de janeiro, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança).

O documento inclui QR code para pagamento via Pix. No formulário de inscrição, o candidato deve informar o Número de Identificação Social (NIS). Os pedidos de isenção sobre a taxa foram encerrados no último dia 12. 

Do total de vagas, 30% são reservadas da seguinte forma:

  • 25% para candidatos negros;
  • 3% para candidatos indígenas;
  • 2% para candidatos quilombolas.

Saiba* Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deve indicar essa opção no momento da inscrição e autodeclarar-se negro (preto ou pardo), indígena ou quilombola, conforme o quesito cor ou raça do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

