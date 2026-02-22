UFMS abre 3,2 mil vagas para pessoas 60+ em 100 atividades gratuitas

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) oferece 3.235 vagas, para pessoas com 60 anos ou mais, em mais de 100 atividades e 50 disciplinas de cursos de graduação.
O projeto faz parte das ações de ensino, extensão, cultura e esporte oferecidas pelo programa institucional de extensão Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi). O custo é zero, ou seja, as atividades são gratuitas.
As vagas são para os municípios de Campo Grande, Ponta Porã, Paranaíba, Chapadão do Sul, Naviraí, Corumbá, Três Lagoas, Coxim, Aquidauana e Nova Andradina.
Confira a data de inscrição em cada município:
- Campo Grande: 19 a 27 de fevereiro
- Aquidauana, Naviraí, Corumbá e Nova Andradina: 19 de fevereiro a 5 de março
- Três Lagoas, Coxim, Chapadão do Sul e Paranaíba: 23 de fevereiro a 5 de março
- Ponta Porã: 2 de março a 5 de março
As inscrições presenciais podem ser feitas em seus respectivos câmpus e as inscrições online podem ser realizadas nos sites da PROECE e UNAPI.
As atividades são:
- Plantas medicinas e qualidade de vida
- atividades artesanais
- alfabetização e letramento de pessoas idosas
- oficina de memória
- jogos de socialização e estimulação cognitiva
- danças populares brasileiras
- oficina de integração corpo-mente
- xadrez, políticas públicas para pessoas idosas
- inglês
- espanhol
- envelhecimento e doenças crônicas
- cursos de informática
- condicionamento físico
- tai chi chuan
- caminhada
- vôlei
- violão
- alongamento e mobilidade
- coral
- dança de salão
- defesa pessoal e jiu-jitsu
- contabilidade
- física
- ciências biológicas
- educação financeira
- práticas integrativas em saúde
- farmacologia
- inteligência artificial
- direito tributário
- rodas de conversa
- fisiologia
- empreendedorismo
- leitura e produção de textos
- tecnologia da informação
- ateliê matemático
- turismo e memória
- administração rural
- gestão de recursos naturais renováveis,
- ecologia,
- floricultura e paisagismo,
- tecnologia de produtos agropecuários,
- introdução a psicologia
A pró-reitora de Extensão, Cultura e Esporte Lia Brambila, afirmou que os idosos integrantes da Unapi melhoram a convivência e descobrem novos aprendizados.
“O feedback dos alunos participantes tem sido muito positivo e, muitas vezes, emocionante. Eles relatam aumento da autoestima, ampliação das relações sociais, melhoria na saúde emocional e redescoberta do prazer pelo aprendizado. Muitos destacam que a Unapi representa um novo ciclo de vida, marcado pelo pertencimento e pela convivência em ambiente universitário. Esse retorno demonstra que o impacto do programa vai além do conteúdo oferecido, alcançando dimensões sociais, afetivas e identitárias muito significativas”, disse.
De acordo com a coordenadora da Unapi, Camila Polisel, o perfil predominante observado no programa é:
- Sexo: mulheres
- Faixa etária mais frequente: 60-75 anos
- Atividades preferidas: esportes e práticas corporais, informática e tecnologia, saúde e qualidade de vida
O objetico da UNAPI é promover o envelhecimento ativo e a inclusão social de pessoas com60 anos ou mais, através de oficinas educativas.