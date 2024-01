A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu, nesta terça-feira (2), inscrições em concurso público de técnico-administrativo, com 35 vagas para nível e superior.

Os salários variam de R$ 2.667,19 a R$ 9.113,85, de acordo com o cargo. Todos oferecem auxílio-alimentação no valor de R$ 658 e possibilidade de acréscimo dos incentivos previstos no Plano de Carreira dos Cargos Técnico administrativos em Educação.

As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de fevereiro pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec). A taxa é de R$ 100.

Os candidatos têm os dias 2 e 3 de janeiro para solicitar a isenção da taxa de inscrição.

As vagas são para Campo Grande, Naviraí, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Na Cidade Universitária, em Campo Grande, são 20 vagas para nível médio, sendo cinco para técnico em Contabilidade e 15 para técnico de Tecnologia da Informação.

Já em relação aos cargos de nível superior, são oito vagas para Técnico em Assuntos Educacionais na Cidade Universitária, uma no campus de Naviraí e uma em Ponta Porã.

Também há oportunidades para assistente social e médico veterinário em Paranaíba (CPar), para médico no campus de Três Lagoas e para médicos do trabalho e homeopata na Cidade Universitária.

As provas estão previstas para o dia 17 de março e serão aplicadas em Campo Grande.

A divulgação e homologação do resultado final está prevista para o dia 29 de abril.

O edital completo pode ser conferido no site da Fapec.