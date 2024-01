UFMS está com inscrições abertas em concurso com salário de até 9,1 mil

OPORTUNIDADE

Evento será na terça-feira na sede da Funtrab, com vagas para diversas áreas

Feira de empregabilidade oferecerá 509 vagas de emprego para contratação imediata, em diferentes áreas, nesta terça-feira (12), em Campo Grande.

O evento será realizado das 8h às 16h, na sede da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab).

Nesta edição, estarão presentes equipes de recrutamento de 12 empresas dos segmentos de assessoria de cobrança, prestadora de serviços, construção civil, alimentação, logística, atacadista e supermercadista.

Se destacam ainda vagas para as funções de auxiliar de cobrança, operador de caixa na rede supermercadista, servente de limpeza, auxiliar de armazenamento, pedreiro e servente de obras. Para servente, além de Campo Grande, há oportunidade para trabalhar em Sidrolândia e Ribas do Rio Pardo.

Essas 509 vagas são para contratação imediata, visando especialmente o período de fim de ano.

No entanto, também estão disponíveis mais de duas mil oportunidades na Funtrab em variadas áreas.

As empresas contratantes do Feirão atenderão no piso térreo da Funtrab, na Rua 13 de maio, 2.773, Centro (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano), das 8h às 16h.

Os interessados devem ir até o local levando RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Comércio varejista

A previsão é de que o período de fim de ano gere 1.812 vagas no comércio varejista de Mato Grosso do Sul, 15,19% a mais que em 2022, quando foram contratadas 1.573 pessoas.

De acordo com estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC),est é o maior nível desde 2012.

As maiores contratações devem ocorrer no segmento de hiper e supermercados, com 859 vagas, seguido pelo setor de utilidades domésticas e eletroeletrônicos, com 316 vagas, e pelo vestuário e calçados, com 290 contratações.

Livrarias e papelarias aparecem com 137 vagas e demais segmentos totalizam 210 contratações.

“A desaceleração da inflação, em meio ao processo ainda inicial de flexibilização da política monetária, deverá impactar favoravelmente nas vendas de fim de ano e isso estimula o otimismo do empresário. É um momento muito oportuno para aquela pessoa que está procurando por uma vaga de trabalho e que encontra no emprego temporário uma oportunidade de contratação efetiva”, explica a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF/MS), Regiane Dedé de Oliveira.