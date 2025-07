Último dia de inscrição para cursinho online da UFMS para vestibular e Enem

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Encerram nesta segunda-feira (21) as inscrições para cursinho online preparatório, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e Vestibular 2025.

São 100 vagas. A taxa única é de R$ 250 e deve ser paga só uma vez. Não há mensalidade. As inscrições vão até 21 de julho e devem ser feitas neste site .

As aulas são online e transmitidas de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, e na sexta-feira, das 19h às 21h. Além disso, ficam disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da UFMS para o aluno assistir quando quiser.

As aulas são ao vivo e gravadas. Durante as aulas ao vivo, é possível participar das atividades e tirar dúvidas. A vantagem é que o cursinho prepara o aluno especificamente para a prova do Vestibular UFMS.

As aulas preparatórias são ministradas por professores especialistas, mestres e doutores, com auxílio de estudantes e técnicos-administrativos, em diferentes áreas de conhecimento: Matemática, Humanas, Inglês, Biologia, Física, Química, Linguagens e Redação.

O cursinho é direcionado a alunos de baixa renda que sonham em cursar o ensino superior em uma universidade pública.

"O Cursinho UFMS desempenha um papel estratégico na promoção da inclusão social e na democratização do acesso ao ensino superior. Ao oferecer preparação de qualidade para o Enem e vestibulares, o programa alcança estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, atuando diretamente na redução das desigualdades educacionais", disse a pró-reitora de Extensão, Cultura e Esporte, Lia Brambilla.

De acordo com o coordenador do Cursinho UFMS, Edivaldo Araújo, dois mil alunos já foram atendidos. A turma de 2025 iniciou em abril com 800 alunos, sendo 100 de outros estados brasileiros e 20% isentos de pagamento.

Vestibular UFMS será realizado em 7 de dezembro de 2025 e Enem em 9 e 16 de novembro.

A UFMS tem 28 mil estudantes (graduação e pós-graduação); 125 cursos de graduação; 67 cursos de pós-graduação; 3,5 mil servidores; 1,6 mil docentes; 1,8 mil técnicos; dez bibliotecas; duas bases de pesquisa (Bonito e Pantanal) e uma fazenda escola (localizada em Terenos).

A instituição tem 62 anos de história e 47 de federalização (após divisão do Estado). A universidade tem 10 polos de Educação à Distância (EAD) e 10 campus localizados em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

As formas de ingressar na UFMS são por meio de vestibular, PASSE e Sistema de Seleção Unificada (Sisu).