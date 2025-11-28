Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Biogás

Gigante do etanol anuncia investimentos de R$2,3 bilhões em energia sustentável em MS

O valor adicional complementa o plano de investimento anunciado em 2023 de R$ 3 bilhões para os próximos três anos voltados para ampliação agrícola e modernização industrial

Karina Varjão

Karina Varjão

28/11/2025 - 14h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Uma das maiores empresas de biocombustíveis do Brasil e parceira do Estado de Mato Grosso do Sul, Atvos, anunciou um pacote de investimentos de R$ 2,36 bilhões para a instalação de três plantas industriais em MS: uma de biometano e mais duas usinas de etanol de milho. 

A estimativa é que cada uma das usinas de etanol de milho processe em torno de 534 mil toneladas de milho por safra, resultando em uma produção de aproximadamente 250 milhões de litros de etanol de milho, segundo estudos de engenharia. 

Desde o ano passado, a Atvos vem investindo R$ 350 milhões na construção da sua primeira instalação industrial de biometano, para purificação do biogás, no Estado, na Usina Santa Luzia, em Nova Alvorada do Sul. 

Após concluída, a planta terá capacidade instalada de 28 milhões de metros cúbicos de biometano por safra, utilizando resíduos de cana-de-açúcar. 

Os investimentos de parcerias privadas e políticas públicas colocam Mato Grosso do Sul no caminho rumo à neutralidade de carbono. 

No evento promovido anualmente pela Atvos: Parceiros Mais Fortes, o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, destacou estratégias como descarbonização, políticas de inclusão social e ações de transição energética do Governo de MS que sustentam a estratégia para esse objetivo. 

“Em um período de três anos, conseguimos reintegrar ao processo produtivo cinco milhões de hectares de pastagens degradadas, destinando-as ao cultivo de eucalipto, soja e milho,  uma iniciativa que não só otimiza a produção remanescente, mas também contribui de forma expressiva para a redução das emissões de metano.” A ação, conforme destacou Verruck, equivale ao impacto de dois milhões de hectares de pastagem. 

O secretário também ressaltou que Mato Grosso do Sul avançou no desenvolvimento de um braço do mercado de carbono através do mecanismo de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal em áreas amplas, o REDD+ Jurisdicional, tornando o Estado habilitado para 85 milhões de toneladas de CO2 equivalente. 

O edital para comercialização desses créditos deve ser lançado em janeiro, com expectativa de investidores internacionais, em especial, fundos árabes. 

Desde 2023, a Atvos já havia anunciado um plano de investimento de cerca de R$ 3 bilhões para os próximos três anos no Estado voltados para a ampliação agrícola, modernização industrial e expansão da base produtiva, sendo por volta de R$ 1 bilhão direcionado para a modernização da linha de produção e o aumento da produtividade de cana-de-açúcar. 

Atualmente, a empresa mantém três polos de produção em Mato Grosso do Sul: a Santa Luzia, a Unidade Eldorado, em Rio Brilhante, e a Unidade Costa Rica, em Costa Rica. Em média, são 4 mil pessoas empregadas diretamente no Estado. 

Sobre a meta de declarar o Estado como carbono neutro, Verruck reconheceu que, embora o prazo 2030 se aproxime, a restauração florestal e outras medidas de descarbonização estão em curso, com adesão crescente de empresas. 

“Talvez a concretização plena só ocorra em 2031 ou 2032. Mas o importante é que estabelecemos um propósito claro, legítimo e duradouro”, afirmou.

Biogás

De acordo com dados do Panorama do Biogás no Brasil 2023, Mato Grosso do Sul está entre as unidades da federação mais representativas em relação ao número de usinas biogás em operação. 

Em 2022, eram 59 plantas de produção do biocombustível, saltando para 83 unidades em 2023, o que representa um crescimento de 41%, o terceiro melhor índice do País, atrás somente do Paraná e de Goiás. 

O crescimento do número de usinas de biogás em Mato Grosso do Sul é parte do resultado do MSRenovável (Programa Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento das Fontes Renováveis de Produção de Energia Elétrica), política do Governo do Estado, implementada pela Semadesc.

Conforme os dados da Cibiogás, 3 plantas de produção de biometano já estão em operação em Mato Grosso do Sul, com capacidade total instalada de 8,16 milhões de Nm³/ano (metros cúbicos normais, ao ano). 

Já estão em operação as usinas: da Adecoagro, em Ivinhema com capacidade de 2,4 milhões de Nm³/ano; a JBS, em Campo Grande, com capacidade de 1,38 milhão de Nm³/ano e a SF Agropecuária, no município de Brasilândia, com capacidade de 4,38 milhões de Nm³/ano.

SUSTENTABILIDADE

Mais de 90% da soja de MS é produzida sem desmatamento, aponta pesquisa

Levantamento apresentado durante a COP30 analisou 74 milhões de hectares no Centro-Oeste

28/11/2025 08h40

Compartilhar
As lavouras de MS avançam em áreas de pastagens degradadas

As lavouras de MS avançam em áreas de pastagens degradadas Gerson Oliveira

Continue Lendo...

Mato Grosso do Sul consolida sua posição como referência nacional em expansão agrícola sustentável. Estudo apresentado na COP30 analisou 74 milhões de hectares no Centro-Oeste e demonstrou que mais de 90% das áreas da oleaginosa monitoradas na Amazônia Legal e no Cerrado, em conjunto, cresceram sem sobreposição com desmatamento recente, desde 2019.

Conforme o levantamento inédito da Serasa Experian, em MS, o porcentual chega a 90,3% da oleaginosa produzida sem sobreposição com desmatamento recente, fruto da expansão em áreas agrícolas já consolidadas.

O estudo se baseou em mais de 111 mil registros do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e no cruzamento com o monitoramento oficial do sistema Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O estudo estratificou a análise pelos três maiores estados produtores, sendo 42 milhões de hectares em Mato Grosso, 19 milhões de hectares em Mato Grosso do Sul e 13 milhões de hectares em Goiás.

A cobertura diária, via solução geoespacial do Smart ESG, alcança quase 80 milhões de hectares, rastreando padrões de uso do solo e indícios de inconformidades nas propriedades analisadas.

Para o head de Agronegócio da Serasa Experian, Marcelo Pimenta, os dados comprovam que a soja tem avançado com sustentabilidade. “A maior parte dessa produção cresce dentro de áreas já consolidadas, sem pressionar novos territórios ou causar desmatamento. Esse é um retrato de como o agro pode aliar expansão à produtividade, eficiência e conservação”, diz.

As lavouras de MS avançam em áreas de pastagens degradadas

SUSTENTABILIDADE

Nas últimas safras, o Correio do Estado já havia mostrado que MS lidera a agenda de sustentabilidade na produção de grãos, impulsionado por práticas de integração lavoura-pecuária (ILP) e expansão agrícola em áreas de pastagens degradadas.

“Esses também são resultados que identificam uma intensificação sustentável da produção, aproveitando o potencial de uso eficiente da terra”, destaca a gerente de Soluções Agro da Serasa Experian, Jeysa Meneses. 

No Cerrado Sul-Mato-Grossense, o porcentual de 90,3% mostra justamente esse processo de intensificação em áreas já abertas, apoiado por tecnologia no campo, melhor uso da terra e forte adesão a requisitos socioambientais de mercado e de licenciamento.

Em abril deste ano, reportagem mostrou que Mato Grosso do Sul se mantém entre os estados que mais aumentaram a produção de soja nas últimas safras com menor pressão de supressões ilegais, resultado da expansão em áreas agrícolas consolidadas, e não novas aberturas nativas, um discurso que foi respaldado pelo estudo apresentado na COP30.

O Correio do Estado já havia noticiado no início deste mês que Mato Grosso do Sul seria destaque na COP30. Em um mapa nacional feito para identificar como as propriedades rurais estão inseridas no contexto de serem fiscalizadas e atenderem às exigências legais do governo federal no Código Florestal, o setor rural em o Estado recebeu reconhecimento máximo.

Dos 26 estados e o Distrito Federal, somente três unidades federativas atendem aos critérios fiscalizatórios. Além de MS, aparecem Minas Gerais e o Pará.

O movimento de MS no centro do debate global se dá em um momento crucial do mercado externo, em que compradores, sobretudo asiáticos, discutem eficiência logística e traçam critérios de compra e de contratos futuros de grãos condicionados ao desempenho ambiental e ao baixo risco de abertura de novas áreas nativas. 

Em maio deste ano, o Correio do Estado destacou que mercados compradores de grãos e proteína vêm precificando a sustentabilidade do corredor logístico e a conformidade ambiental da origem, o que beneficia cadeias mapeadas por imagens de satélite, big data e baixa conversão de áreas nativas, como ocorre em MS.

AMAZÔNIA

O levantamento mostra também que na Amazônia Legal, que, pelo estudo, engloba o estado de Mato Grosso, 90,84% das áreas de soja estão em conformidade socioambiental, desde 2019.

Com base no total monitorado, as áreas com indício de desmatamento mapeadas pelo Prodes representam apenas 9,16%. Parte dessas áreas, contudo, pode ter Autorização de Supressão de Vegetação (ASV), o que indica que a conformidade real tende a ser ainda maior.

“Por isso, é de extrema importância a centralização, o controle e a conferência das ASVs por parte dos órgãos ambientais que conduzem o licenciamento. Podemos diminuir muito a discussão e as incertezas sobre os números do desmatamento se tivermos a informação ambiental correta e disponível para consulta”, finaliza Pimenta.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2324, quinta-feira (27/11): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/11/2025 08h26

Compartilhar
Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2324 da Timemania na noite desta quinta-feira, 27 de novembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 53 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 18 apostas ganhadoras, R$ 26.471,90
  • 5 acertos - 400 apostas ganhadoras, R$ 1.701,76
  • 4 acertos - 7.603 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos - 73.336 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: BRASILIENSE /DF - 14.978 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2324 são:

  • 42 - 18 - 65 - 05 - 67 - 76 - 50 
  • Time do Coração: JUAZEIRENSE (BA)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2325

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 29 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2325. O valor da premiação está estimado em R$ 55 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Casal é condenado a prisão e multa de R$ 30 milhões por "quebra-quebra" em Brasília
8 de janeiro

/ 2 dias

Casal é condenado a prisão e multa de R$ 30 milhões por "quebra-quebra" em Brasília

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3548, quinta-feira (27/11)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3548, quinta-feira (27/11)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6888, quinta-feira (27/11)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6888, quinta-feira (27/11)

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2944, quinta-feira (27/11)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2944, quinta-feira (27/11)

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6887, quarta-feira (19/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6887, quarta-feira (19/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 16 horas

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata