Economia

Fecomércio

Empresários voltam a ter confiança no comércio em Campo Grande

Mesmo com o valor de confiança superando o mês de outubro, grande parte dos empresários ainda classificam o cenário atual econômico com piora

Karina Varjão

Karina Varjão

04/12/2025 - 16h45
Segundo a pesquisa Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) indicou que, no mês de novembro, a confiança do empresário no comércio de Campo Grande voltou a crescer após um ano com índices de queda e baixas expectativas. 

Conforme o estudo, o valor atingido foi de 103,9 pontos, superando em 2% o resultado do mês anterior de 101,9 pontos, mantendo o indicador acima da linha dos 100 pontos, faixa considerada de otimismo. 

O resultado indica uma melhora gradual na percepção dos comerciantes da Capital, frente a seis meses de valores abaixo de 100 pontos. 

Fonte: Fecomércio

Mesmo com o avanço do índice geral, os empresários ainda avaliam o momento com cautela. Com relação ao Índice de Condições Atuais (ICAEC), foram marcados 68,5 pontos, o que reflete pessimismo, especialmente no que diz respeito às Condições Atuais de Economia, que registraram apenas 45,8 pontos. 

Para 82,5% dos empresários entrevistados, houve uma piora nas condições atuais da economia brasileira (pouco ou muito) e 71,9% alegaram piora nas condições atuais do setor, que atingiu 65,4 pontos. 

Segundo a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF/MS), Regiane Dedé de Oliveira, mesmo com esse cenário, o movimento de recuperação do índice geral demonstra que o varejo local mantém uma postura de resiliência. 

“O empresariado campo-grandense tem mostrado capacidade de adaptação diante das adversidades econômicas. Embora o momento atual ainda seja avaliado com cautela, a elevação do ICEC indica confiança de que o fim de ano poderá impulsionar o ritmo das vendas e melhorar o desempenho das empresas”, pontua.

O resultado positivo é sustentado pela Expectativas do Empresário (IEEC), que alcançou 137,4 pontos. 75,6% dos entrevistados disseram ter expectativa boa para o comércio e 62,8% esperam que a economia brasileira melhore (muito ou um pouco). 

As expectativas para o comércio registraram 137,7 pontos, e as expectativas para as próprias empresas atingiram 157,1 pontos, o melhor desempenho entre os subíndices. 

Isso mostra que grande parte dos empresários acredita que as condições econômicas e nas próprias empresas melhoram nos próximos meses. 

LOTERIA

Resultado da Loteria Federal 06023-2 de ontem, quarta-feira (03/12): veja o rateio

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

04/12/2025 09h57

Loteria Federal

Loteria Federal Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 06023-2 da Loteria Federal na noite desta quarta-feira, 3 de novembro de 2025, a partir das 19h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Em ordem, os bilhetes vencedores são de:

  1. Divinópolis (MG) - R$ 500.000,00
  2. Porto Alegre (RS) - R$ 35.000,00
  3. Ubá (MG) - R$ 30.000,00
  4. Rio de Janeiro (RJ)  - R$ 25.000,00
  5. Aguaí (SP) - R$ 20.363,00

Resultado da extração 06009-7:

  • 5º prêmio: 02873
  • 4º prêmio: 03343
  • 3º prêmio: 49295
  • 2º prêmio: 36204
  • 1º prêmio: 14165

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 308, quarta-feira (03/12); veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/12/2025 09h47

Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 308 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 03 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador; 
  • 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 165.208,59); 
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 9 apostas ganhadoras, (R$ 8.158,45 cada);
  • 4 acertos + 2 trevos - 52 apostas ganhadoras, (R$ 1.512,89 cada); 
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 509 apostas ganhadoras, (R$ 154,55 cada); 
  • 3 acertos + 2 trevos - 873 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada); 
  • 3 acertos + 1 trevo - 5853 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada); 
  • 2 acertos + 2 trevos - 6706 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada); 
  • 2 acertos + 1 trevo - 47143 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 308 são:

  • 16 - 18 - 12 - 35 - 19 - 40 
  • Trevos sorteados: 1 - 6 

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 309

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 06 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 309. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

