Entenda a crise econômica e a inflação sem freio na Argentina

COMBUSTÍVEL

Preço da gasolina subiu até R$ 0,40 por litro e diesel caiu até R$ 0,50 o litro

Pesquisa realizada pelo Correio do Estado, em 20 postos de combustíveis espalhados por diversos bairros de Campo Grande, aponta que o diesel está mais barato do que a gasolina, na maioria dos postos.

Dos 20 postos percorridos pela reportagem, 10 comercializam o diesel mais barato do que a gasolina, 7 vendem o diesel mais caro do que a gasolina, 2 mantêm o mesmo valor em ambos e um comercializa apenas gasolina.

Em Campo Grande, os valores do litro da gasolina e diesel variam de R$ 4,89 a R$ 5,39. Veja a tabela de preços no fim da reportagem.

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) se tornou unificado em Mato Grosso do Sul a partir de 1º de junho. Com isso, o ICMS da gasolina passou de R$ 0,92 para 1,22 por litro.

De acordo com o diretor-executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul (Sinpetro-MS), Edson Lazarotto, o aumento do preço da gasolina, nas bombas, foi de R$ 0,30 por litro.

E, de acordo com pesquisa realizada pelo Correio do Estado, foi exatamente o que aconteceu. A gasolina ficou entre R$ 0,05 e R$ 0,40, por litro, mais cara nos postos da Capital.

Em contrapartida, o valor do litro do diesel caiu ou permaneceu o mesmo. Não houve aumento. Com isso, o preço do diesel caiu entre R$ 0,01 e R$ 0,50, por litro, em Campo Grande.

A queda no preço do diesel e aumento da gasolina se deve ao reajuste no valor dos combustíveis em 16 de maio e 1º de junho . Ou seja, na metade de maio, o valor da gasolina diminuiu e, no início de junho, aumentou.

O Correio do Estado procurou o diretor-executivo da Sinpetro-MS, Edson Lazarotto e o economista, Michel Constantino, para comentar os números, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido. O espaço segue aberto para resposta.

Mato Grosso do Sul era um dos estados brasileiros que tinha menor alíquota de combustíveis do País , e, com a mudança no ICMS anunciado em 1º de junho , se torna o Estado com maior aumento no preço do combustível.

Veja a tabela de preços:

POSTO ENDREÇO GASOLINA - 30 de maio DIESEL - 30 de maio GASOLINA - 10 DE JUNHO DIESEL - 10 DE JUNHO Posto Kátia Locatelli Calógeras x Costa e Silva (próximo ao cemitério) R$ 4,77 R$ 4,99 R$ 5,07 R$4,99 Posto Sem Limite Costa e Silva R$ 4,77 R$ 4,99 R$ 5,07 R$ 4,99 Posto Morenão Costa e Silva R$ 4,87 R$ 5,19 R$ 5,07 R$ 4,99 Posto Vitória Costa e Silva R$ 4,77 R$ 4,99 R$ 5,07 R$ 4,99 Posto Modelo Costa e Silva R$ 4,79 R$ 5,09 R$ 5,09 R$ 4,99 Posto Rui Barbosa Rui Barbosa x Hélio de Castro Maia R$ 4,89 R$ 5,00 R$ 5,07 R$ 4,99 Auto Posto APN - Posto Nossa Senhora Aparecida Rui Barbosa x João Pedro de Souza R$ 4,99 R$ 5,09 R$ 5,19 R$ 5,09 Posto Alloy 14 de Julho x Fernando Correa da Costa R$ 4,75 R$ 4,99 R$ 4,99 R$ 4,99 Posto Acácia 26 de agosto x Rui Barbosa R$ 4,75 - R$ 4,89 - Posto Shell Afonso Pena x Arthur Jorge R$ 4,79 R$ 5,19 R$ 5,09 R$ 5,19 Posto Tereré Afonso Pena próximo ao shopping R$ 4,99 R$ 5,29 R$ 5,39 R$ 5,29 Posto Taurus Altos da avenida Afonso Pena R$ 4,85 R$ 5,29 R$ 5,09 R$ 5,29 Posto Atem Mato Grosso x Canandrina R$ 5,10 R$ 5,28 R$ 5,15 R$ 5,19 Posto Katia Locatelli Mato Grosso R$ 4,79 R$ 5,25 R$ 5,09 R$ 5,14 Posto Katia Locatelli Ipiranga Mato Grosso R$ 4,79 R$ 5,19 R$ 5,07 R$ 4,99 Posto Jaqueline Locatelli Mato Grosso R$ 4,79 R$ 5,23 R$ 5,07 R$ 5,14 Posto Tork Oill Mato Grosso R$ 4,99 R$ 5,49 R$ 5,19 R$ 4,99 Posto 2017 Calógeras x Maracaju R$ 4,75 R$ 5,09 R$ 4,89 R$ 4,89 Posto Taurus 26 de agosto x Calógeras R$ 4,95 R$ 5,39 R$ 5,19 R$ 5,39 Posto Ipiranga 26 de agosto x Calógeras R$ 4,79 R$ 5,19 R$ 5,09 R$ 5,19

* A pesquisa foi realizada das 10h às 11h de 10 de junho de 2023, em 20 postos de combustíveis espalhados por diversos bairros de Campo Grande. O tipo de combustível pesquisado foi COMUM, com pagamento À VISTA.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado em maio de 2023, Lazarotto afirmou que a concorrência nos postos de combustíveis é livre e cabe ao proprietário baixar ou não o preço.

“O proprietário pode colocar o preço que quiser, tanto para mais, quanto para menos. Isso depende da distribuidora, do revendedor e de cada bandeira. Não tem multa para quem colocar preços muito altos. A concorrência é livre”, finalizou.

REDUÇÃO

Petrobras anunciou, em 16 de maio de 2023, queda de R$ 0,40 no litro da gasolina e de R$ 0,44 por litro do óleo diesel.

Isto faz parte da nova política de preços da estatal e o fim da paridade de importação (PPI).

O novo modelo deixa de considerar o custo de importação e mira a busca por clientes e o custo de oportunidade de venda dos produtos.

AUMENTO

Após queda, o preço da gasolina subiu em 1º de junho de 2023, em decorrência da mudança no modelo de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que foi unificado em todos os estados brasileiros.

Com a mudança adotada por todos os estados, Mato Grosso do Sul passou a cobrar R$ 1,22 de ICMS por litro do combustível. Portanto, o aumento foi de R$ 0,30, por litro, ao consumidor sul-mato-grossense.

A medida já foi publicada no Diário Oficial de 12 de maio, regulamentando a reorganização tributária do ICMS monofásico no Estado.

COMO ECONOMIZAR

Algumas atitudes simples contribuem para economizar gasolina, fazendo-a render mais. O Correio do Estado preparou dicas de como economizar o combustível. Confira:

1 - Dirigir com pneus calibrados

Os pneus murchos, além de reduzirem suas vidas úteis e ajudar no aumento do consumo de gasolina, podem forçar o sistema de suspensão e direção do veículo. Por isso sempre é bom mantê-los calibrados.

2 - Não ligar ar-condicionado no máximo

O ar-condicionado do veículo, quando usado na máxima potência, pode influenciar de forma direta o consumo de combustível.

Procure aproveitar as entradas de ar do automóvel para ventilar e, em trajetos mais longos, deixe o ar-condicionado desligado.

Um hábito que ajuda a refrescar o espaço no carro é estacioná-lo em locais com sombra, para evitar o aquecimento interno.

3 - Manter vidros fechados

Dirigir com vidros abertos gasta mais gasolina, principalmente se o veículo estiver em alta velocidade.

Dirigir com janelas abertas pode elevar a resistência do ar e fazer com que seu veículo consuma mais combustível.

Portanto, o mais recomendado é deixar vidros do carro fechados.

4 - Não carregar peso em excesso

Peso em excesso pode causar maior consumo de combustível. Ao pegar a estrada procure levar apenas o necessário, como roupas e objetos pessoais.

5 - Fazer revisão no carro

É importante fazer a revisão no carro de acordo com as recomendações do fabricante.

Um detalhe simples pode estar colaborando para um consumo do combustível além do normal.

Um veículo com a manutenção em dia ajuda na economia dos recursos e ainda garante segurança de pessoas que transitam pelas vias públicas.

6 - Aplicativos de desconto

A dica do o doutor em Economia e professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Mateus Abrita, é baixar aplicativos que dão desconto na hora de abastecer.