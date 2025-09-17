Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

BENEFÍCIO FISCAL

Estado propõe desconto de 30% no ITCD para estimular doações de bens

Projeto de Lei do Executivo prevê benefício temporário para formalização de transmissões patrimoniais

Súzan Benites

17/09/2025 - 09h00
O governador Eduardo Riedel (PP) encaminhou à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) o Projeto de Lei nº 237/2025, que cria um benefício fiscal temporário para contribuintes que realizarem doações de bens e direitos. A proposta prevê desconto de 30% no pagamento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) para quitação em parcela única, desde a entrada em vigor da lei até o dia 30 de dezembro deste ano.

Conforme a justificativa enviada ao Legislativo, a medida tem caráter experimental e busca incentivar a formalização de transmissões patrimoniais que muitas vezes ficam à margem da regularização por conta da carga tributária. 

“A medida visa a incentivar os doadores de bens e de direitos a formalizarem as transmissões patrimoniais, estimulando-os com a concessão de um desconto para quitação integral do imposto de forma excepcional e no período determinado”, aponta o governador na justificativa do PL.

O ITCD é um tributo estadual regulamentado pela Lei nº 1.810, de 22 de dezembro de 1997, incidente sobre heranças e doações de qualquer bem ou direito. Pela regra atual, sua alíquota pode variar de acordo com a faixa de valor da transmissão. O projeto de Riedel, no entanto, não altera a cobrança, mas oferece o desconto de 30% para quem optar por pagar em parcela única no prazo estipulado.

Para o presidente da Comissão de Assuntos Tributários da Ordem dos Advogados do Brasil seccional de Mato Grosso do Sul (OAB-MS), Marcelo Vieira, a proposta institui um incentivo fiscal temporário destinado a estimular a formalização de doações de bens e direitos. “Isto pode contribuir para a regularização patrimonial mediante a conclusão dos atos de transmissão de bens”.

O governo estadual considera a iniciativa como um programa-piloto. Na mensagem oficial enviada à Alems, Eduardo Riedel destacou que a iniciativa é temporária e que servirá como um estudo prático sobre os efeitos do benefício fiscal. 

“O prazo limitado até 30 de dezembro de 2025 tem caráter experimental e visa a permitir ao Estado avaliar o comportamento da população em face de incentivo dessa natureza e, a partir dos resultados, embasar futuras decisões de política tributária”, argumentou.

Com isso, o Executivo poderá avaliar se a concessão de descontos pontuais pode resultar em maior arrecadação líquida, por estimular mais contribuintes a regularizar suas situações, ou se deve permanecer como uma ação excepcional.

REDUÇÃO

Além do incentivo direto ao pagamento do imposto, o governador também ressaltou os reflexos da medida sobre as demais despesas que envolvem a regularização de uma doação. 

“O desconto favorece a conformidade fiscal e a redução dos custos indiretos das operações, uma vez que o valor economizado pelo contribuinte poderá ser direcionado às despesas acessórias do processo de doação, como emolumentos de escritura pública e de registro, contribuindo para a conclusão da regularização patrimonial”, defendeu Riedel.

Na prática, o desconto pode representar economia significativa para famílias que pretendem transferir imóveis, veículos, quotas de empresas ou outros bens. O valor abatido do tributo poderia ser utilizado para custear taxas cartorárias e registros, etapas indispensáveis para a validade jurídica da operação.

O texto ainda deixa claro que o desconto será aplicável somente aos fatos geradores ocorridos a partir da publicação da norma até o fim do ano. Ou seja, não haverá restituição ou compensação para quem já tenha pago o ITCD antes da vigência da lei. Também não se trata de um programa de anistia ou remissão de dívidas passadas, mas sim de um incentivo exclusivo para novas doações formalizadas dentro do prazo.

De acordo com o artigo 1º, o desconto de 30% será concedido somente em pagamentos à vista, em parcela única, abrangendo inclusive multas e acréscimos legais incidentes sobre a operação. O artigo 2º, por sua vez, veda expressamente qualquer forma de restituição ou compensação para tributos já quitados.

TRAMITAÇÃO

O projeto foi protocolado no dia 9 deste mês e começou a tramitar na Assembleia Legislativa. O presidente da Casa deve encaminhar a proposta para análise nas comissões permanentes, antes de ser levada ao plenário. Por se tratar de matéria tributária, a proposta pode gerar debates entre os parlamentares.

Se aprovado pelos deputados estaduais, o projeto de lei entrará em vigor na data de sua publicação. A partir de então, os contribuintes terão até 30 de dezembro deste ano para aproveitar o desconto de 30% no ITCD incidente sobre doações.

Conforme o último relatório resumido de execução orçamentária, publicado no Diário Oficial do Estado, de janeiro a junho de 2025, a gestão estadual arrecadou R$ 225,884 milhões com o imposto. A previsão atualizada para o ano é de R$ 479,392 milhões em arrecadação com o imposto.

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1116, terça-feira (16/09): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

17/09/2025 08h14

Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1116 da Dia de Sorte na noite desta terça-feira, 16 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 400 mil.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 47 apostas ganhadoras, (R$ 1.885,85)
  • 5 acertos - 1.244 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 14.703 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte: Outubro - 60.027 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1116 são:

  • 22 - 01 - 21 - 04 - 11 - 19 - 25
  • Mês da sorte: 10 - outubro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1117

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 18 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1117. O valor da premiação está estimado em R$ 650 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6828, terça-feira (16/09): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

17/09/2025 08h12

Compartilhar
Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6828 da Quina na noite desta terça-feira, 16 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 12 milhões.

  • 5 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 11.715.102,56)
  • 4 acertos - 44 apostas ganhadoras, (R$ 12.447,61)
  • 3 acertos - 3.725 apostas ganhadoras, (R$ 140,03)
  • 2 acertos - 99.560 apostas ganhadoras, (R$ 5,23)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6828 são:

  • 54 - 62 - 77 - 53 - 66

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6835

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 17 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6835. O valor da premiação está estimado em R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

