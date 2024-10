Estudo mostra eficiência da pecuária em capturar mais carbono do que emitir

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Estudo realizado por pesquisadores do Observatório de Conhecimento e Inovação em Bioeconomia da FGV (OCBio/FGV), da consultoria Fauna Projetos e do Instituto Inttegra comprovam como a pecuária nacional contribui para a captura de Gases do Efeito Estufa (GEE) da atmosfera.

O resultado revelou que 31% das fazendas analisadas removem mais que emitem carbono na atmosfera.

O levantamento, que foi realizado entre agosto de 2023 e maio de 2024, contou com a análise do volume de emissões de carbono de 103 propriedades fornecedoras da Friboi, em 12 estados brasileiros.

Além disso, foi confirmado que práticas adequadas de manejo de solo, como a recuperação de pastagens, eficiência produtiva e desmatamento zero estão entre as principais razões para alcançar o marco.

Já os 46% das fazendas mais eficientes emitem menos GEE para cada tonelada de carcaça. O estudo é um dos maiores já realizados sobre o tema no mundo.

Método

A partir do método de mensuração internacional utilizado pelo setor conhecido como GHG Protocol, do World Resources Institute (WRI) e do World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), mensalmente foram coletados dados sobre as emissões e as remoções de GEE das propriedades.

Após análise, os pesquisadores concluíram que entre os fatores que influenciaram diretamente o resultado estão a idade de envio de bovinos para processamento, o perfil da dieta do gado, a qualidade no manejo das pastagens e o controle do desmatamento nas propriedades.

Vale lembrar que o estudo contou com a contribuição da JBS

Programa Fazenda Nota 10

Criado em 2017, o programa tem o objetivo de auxiliar criadores de gado de corte fornecedores da Friboi na gestão da produtividade, tendo o foco em dois pontos: rentabilidade e sustentabilidade de suas propriedades.

O FN10 já impactou cerca de 860 propriedades, que cobrem área equivalente a pouco mais de 1,4 milhão de hectares. Atualmente, há 435 fazendas participantes do programa em todo o Brasil.

Segundo Fabio Dias, os participantes do FN10 alcançam cerca de 15% de aumento no Ganho Médio Diário (GMD) de peso, por animal, nos rebanhos, e diminuem em média 9% as despesas por arroba produzida. "Além do aspecto econômico, a pecuária com práticas sustentáveis pode ser cada vez mais parte da solução da questão climática, como demonstrou nosso estudo", afirma o executivo.