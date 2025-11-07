Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Meio Ambiente

Estudo mostra que quase todos os municípios de MS fazem o descarte correto de resíduos

76 cidades do Estado destinam os resíduos sólidos de forma correta ambientalmente

Karina Varjão

Karina Varjão

07/11/2025 - 17h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em Mato Grosso do Sul, apenas três municípios não realizam a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos. 

O levantamento divulgado nesta sexta-feira (7) durante a Audiência Pública sobre a Regionalização dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos mostra que 96,2% dos municípios do Estado operam dentro dos parâmetros legais, cobrindo 65% do volume total de resíduos gerados, um índice bem acima da média nacional. 

Os dados colocam Mato Grosso do Sul como um dos estados brasileiros mais avançados na destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos. 

A audiência foi realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) com a participação do Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, e da EnvEx Engenharia e Consultoria, responsável pela elaboração do estudo técnico contratado pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), em parceria com o Ministério das Cidades (MCid). 

O trabalho integra o esforço nacional de implementação do Marco Legal do Saneamento Básico (Lei Federal nº 11.445/2007, atualizada pela Lei nº 14.026/2020).

A pesquisa apontou que em 76 municípios do Estado, os resíduos são descartados de forma correta, seja para aterros sanitários ou sistemas de disposição final que atendem às normas ambientais vigentes. 

Segundo o Ministério das Cidades, Mato Grosso do Sul foi um dos quatro Estados selecionados para receber assistência técnica federal voltada à modelagem da prestação regionalizada dos serviços de resíduos sólidos urbanos. 

Essa é uma exigência legal que deve ser cumprida até o dia 31 de dezembro deste ano, prazo para que os estados brasileiros desenvolvam leis próprias de regionalização e estruturas de governança instituídas. Caso contrário, os municípios podem deixar de receber recursos que sejam destinados a aterros e saneamento. 

Para o secretário da Semadesc, Jaime Verruck, Mato Grosso do Sul está preparado para avançar na nova etapa. 

“O marco legal estabelece a necessidade de que cada estado institua, por lei complementar, o modelo de regionalização. Estamos cumprindo esse papel, de forma planejada e técnica, garantindo que Mato Grosso do Sul mantenha sua posição de vanguarda na gestão ambiental”, afirmou.

A proposta apresentada pela EnvEx traz como sugestão a criação de uma microrregião estadual única, com unidades de gestão sub-regionais que serão responsáveis pela organização e integração dos serviços de manejo dos resíduos sólidos. 

Esse formato vai permitir a redução dos custos, garantindo um melhor aproveitamento logístico e um fortalecimento da governança local, a partir das especificidades de cada município e aumentar a cobertura para os quatro municípios que ainda não realizam a destinação correta dos resíduos. 

Segundo o estudo, Mato Grosso do Sul produz cerca de 734 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano e possui mais de 2,7 milhões de habitantes, dos quais 12% vivem em áreas rurais. 

A proposta está disponível para consulta pública até o dia 24 de novembro, com o objetivo de receber contribuições da sociedade civil, gestores municipais e entidades do setor. 

Após essa etapa, o Governo do Estado deverá encaminhar à Assembleia Legislativa (ALEMS) o Projeto de Lei Complementar que formaliza a regionalização dos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos em Mato Grosso do Sul.
 

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2317, quinta-feira (06/11): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/11/2025 08h25

Compartilhar
Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2317 da Timemania na noite desta quinta-feira, 6 de novembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 44 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 123.372,59)
  • 5 acertos - 262 apostas ganhadoras, (R$ 2.018,09)
  • 4 acertos - 5.467 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 56.082 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração: BRASILIENSE /DF - 14.978 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2317 são:

  • 04 - 66 - 68 - 41 - 51 - 38 - 06 
  • Time do Coração:  Brasiliense - DF

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2318

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 8 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2318. O valor da premiação está estimado em R$ 45 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

SEGMENTO

Linha de crédito para reformas dá "fôlego" para a construção civil em MS

Programa libera recursos para quem quiser financiar obras de melhorias e ampliações com juros de até 1,95% ao mês

07/11/2025 08h20

Compartilhar
Novo programa do governo federal é voltado principalmente para a reforma de imóveis residenciais

Novo programa do governo federal é voltado principalmente para a reforma de imóveis residenciais Gerson Oliveira

Continue Lendo...

O programa do governo federal Reforma Casa Brasil vai proporcionar financiamento para quem quiser realizar uma reforma no imóvel, o que é um fomento para o setor da construção civil.

De acordo com os especialistas ouvidos pelo Correio do Estado a avaliação é de que o programa deve dar um novo fôlego para o segmento em Mato Grosso do Sul.

O presidente da Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul (Acomasul), Gustavo Shiota pontua que Campo Grande é uma cidade que continua crescendo e o Estado como um todo também tem muito espaço para melhorar a qualidade das moradias, e, consequentemente, impulsionar empregos na construção.

“Aqui a gente entende que o momento da habitação foi da construção, em geral, em Mato Grosso do Sul. É desafiador, sim, como sempre foi, mas também a gente entende, olhando até para esses programas, que é um ambiente cheio de boas oportunidades”, avalia Shiota e reforça.

“Então, mesmo com esses juros altos segurando um pouco o ritmo, programas como Minha Casa, Minha Vida, e agora o Reforma Casa Brasil, ajudam a manter o setor ativo, especialmente nas obras de pequeno e médio porte. Para quem mora aqui, eu acredito que é o momento de melhorar o que já tem, valorizar o seu imóvel e gerar trabalho dentro da própria cidade”.

O presidente do Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção de Mato Grosso do Sul (Sinduscon-MS), Kleber Luis Recalde, o setor continua com as atividades aquecidas. 

“Basta ver que no mês de setembro de 2025, segundo o Caged, o setor se destacou novamente como maior gerador de empregos com carteira assinada no Estado. Acreditamos que a tendência para o final desse deste ano, início de 2026 seja de estabilidade, permanecendo com as atividades em patamar próximo do atual”.
Ainda segundo ele, o impacto do programa será na cadeia produtiva de modo mais amplo, principalmente para as lojas de materiais de construção, para os profissionais autônomos e prestador de serviços. 

“O programa representa mais um passo na política habitacional brasileira. A moradia é lugar de acolhimento, conforto e segurança das famílias. A dignidade habitacional não está apenas na entrega de novas unidades, mas também nas reformas das unidades existentes, por  melhorar a qualidade de vida nos centros urbanos, trazendo retorno social rápido, porque melhora o ambiente doméstico e devolve autoestima às famílias”, ressalta Recalde e finaliza.

“Sendo um programa de crédito, em momento de juros elevados, teremos que aguardar para avaliar o desempenho do programa pra saber se as condições oferecidas são compatíveis com a capacidade da população para adquirir os recursos”.

O doutor em Economia, Daniel Frainer, corrobora com a avaliação. “Mato Grosso do Sul é um estado em expansão, é muito importante, justamente, esses investimentos, mesmo que sejam reformas pequenas para fomentar a economia e o comércio, principalmente na Capital, que é central do nosso comércio”.

O ministro das Cidades, Jader Filho, destacou a importância do programa para a vida da população de todo o território nacional.

“Muitas famílias sonham em construir um cômodo a mais ou melhorar o telhado. Com o programa, vamos movimentar a indústria, gerar renda e empregar arquitetos, engenheiros, pintores e outros profissionais. A reforma está chegando para que as famílias recebam seus entes queridos com a dignidade que merecem”.

Novo programa do governo federal é voltado principalmente para a reforma de imóveis residenciais

ADESÃO

De acordo com o governo federal, a adesão foi liberada na segunda-feira. Ao todo serão disponibilizados R$ 40 bilhões em crédito em todo o País. Com juros a partir de 1,17% ao mês e que chegam a 1,95% ao mês, dependendo da faixa de renda do solicitante.

Podem aderir ao programa as famílias que residem em capitais, cidades com mais de 300 mil habitantes ou regiões metropolitanas. Os recursos deverão ser utilizados para compra de materiais utilizados nas obras de reforma, pagamento de fornecedores e mão de obra.

“Isso com certeza vai aumentar a movimentação do setor da construção civil e permitir que as famílias ampliem seus investimentos, principalmente na área de imóveis. É um setor que absorve muita mão de obra, especialmente a menos qualificada, o que ajuda a reduzir as taxas de desemprego”, acrescenta Frainer.

A avaliação positiva do programa como impulsionador do setor também é compartilhada pelo economista Renato Gomes.

“Em Mato Grosso do Sul, o programa tem potencial para beneficiar milhares de famílias que vivem em casas próprias, mas com estrutura precária, especialmente em bairros periféricos de Campo Grande e em municípios do interior”, ressalta o economista e completa.

“A medida também deve movimentar o setor da construção civil, gerando demanda para pedreiros, pintores, eletricistas e pequenos comerciantes de materiais de construção. Por ser um crédito acessível e com adesão digital, o programa tende a alcançar regiões onde o acesso a financiamentos convencionais é mais difícil”.

Apesar do cenário otimista, Gomes chama atenção para um ponto de cautela, o aumento do endividamento. 

“O ponto negativo, no entanto, é que o Reforma Casa Brasil não é um benefício direto, e sim um financiamento – ou seja, gera uma dívida. Diferente de programas habitacionais anteriores que ofereciam subsídios ou melhorias custeadas pelo governo, este modelo exige que o beneficiário arque com parcelas mensais e juros, o que pode limitar o acesso para famílias de renda mais baixa. Ainda assim, o programa representa uma alternativa de crédito mais barata para quem precisa reformar a casa e não teria condições de fazê-lo por conta própria”, ressalta.

REGRAS

Ainda conforme o governo federal, R$ 30 bilhões de todo recurso são oriundos do Fundo Social, especificamente destinados a famílias com renda de até R$ 9.600.

Os R$ 10 bilhões restantes serão liberados pela Caixa Econômica, por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), voltados às faixas de renda superiores.

Quem tem renda familiar de até R$ 9.600 poderá contratar um crédito inicial de R$ 5 mil, com prazo de pagamento de até 5 anos. Para rendas maiores, os valores de financiamento serão a partir de R$ 30 mil, com prazo de pagamento de até 15 anos.

As taxas de juros são proporcionais aos rendimentos: quem ganha menos, paga juros menores. A adesão pode ser feita on-line por meio do site da Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo do banco, ou presencialmente nas agências bancárias.

Toda liberação passará por análise de crédito, e após crédito aprovado, 90% do valor solicitado será depositado diretamente na conta bancária da família.

Os demais 10% serão liberados após conclusão da obra, com comprovação da execução dos serviços por meio de foto.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS
política

/ 1 dia

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS

2

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano
sem precedentes

/ 1 dia

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 22 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 22 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)

5

Adriane republica resolução e reduz feriadão para 9 dias
voltou atrás

/ 1 dia

Adriane republica resolução e reduz feriadão para 9 dias

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 18 horas

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?