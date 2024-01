O etanol segue o mais competitivo em relação à gasolina nos postos de Mato Grosso do Sul, conforme levantameto feito pelo Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) de 4 a 30 de dezembro de 2023.

Em Campo Grande, conforme observado pela equipe de reportagem, o Etanol mesmo que aditivado está custando a preço mínimo R$2,99. Já a gasolina comum R$5,09 o que representa uma diferença de 41,27%.

No período observado, na média dos postos pesquisados no Estado o etanol tinha paridade de 61,47% ante a gasolina, portanto favorável em comparação com o derivado do petróleo. Já em todo o Brasil, a pariedade também está compesatória para o etanol, sendo de 61,29%.

De acordo com o diretor-executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul (Sinpetro-MS), Edson Lazarotto, abastecer com etanol está compensando a mais de quatro meses no estado.

"Tem sido observada há meses a competitividade do etanol de perante a gasolina e as usinas estão desovando seus estoques de uma grande safra. Portanto a oferta está aquecida o que torna o seu preço atrativo, independente da reordenação de impostos", explica o diretor do Sinpetro/MS.

Sobre o questionamento popular de que o etanol evapora do tanque de combustível, Lazarotto esclarece que a perda é irrisória - mínima. "A evaporação do etanol é quase inexistente. Como o etanol está condicionado no tanque do veículo sua dispersão é quase imperceptível", afirma.

Cabe destacar que o etanol, que é considerado um combustível mais limpo pelo baixo teor de carbono, está compensando em nove estados brasileiros, sendo: Mato Grosso do Sul, Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, além do Distrito Federal.

A paridade estava em 67,99% em Alagoas, 61,08% em Goiás; 55,32% em Mato Grosso; 61,47% em Mato Grosso do Sul; 62,32% em Minas Gerais; 68,49% na Paraíba; 64,59% no Paraná; 69,82% no Rio de Janeiro e 60,00% em São Paulo. No Distrito Federal, estava em 65,19%.

Entidades do setor de combustíveis, observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado. Nas demais federações do país continua mais vantajoso abastecer o carro com gasolina.

Saiba calcular se compensa abastecer com etanol

Para saber qual combustível compensa mais, basta dividir o preço do álcool/etanol pelo preço da gasolina. Se o resultado for maior que 0,7 compensa mais a gasolina. Se o resultado for menor que 0,7 compensa o álcool. Veja:

Etanol ÷ Gasolina = x Resultado abaixo de 0,7 = compensa etanol Resultado acima de 0,7 = compensa gasolina

Confira o preço médio do etanol em comparação ao da gasolina em cinco cidades de Mato Grosso do Sul, conforme dados da ANP:

Município Preço mínimo/máximo Preço mínimo/máximo Qual compensa? Campo Grande etanol R$2,98 a R$3,17/L gasolina comum R$5,15 a R$5,19/L etanol = 0,59 Dourados etanol R$3,08 a R$4,49/L gasolina comum R$4,95 a R$5,89/L etanol = 0,69 Três Lagoas etanol R$3,29 a R$3,59/L gasolina comum R$5,49 a R$5,68/L etanol = 0,61 Corumbá etanol R$4,49 a R$4,70/L gasolina comum R$6,59 a R$6,75/L etanol = 0,68 Ponta Porã etanol R$3,49 a R$3,90/L gasolina comum R$5,68 a R$6,10/L etanol = 0,62



