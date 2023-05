EUA: bancos voltam a aumentar busca por crédito emergencial do Fed

A soma que os bancos americanos que tomou de empréstimos pela janela de redesconto e pelo programa emergencial do Federal Reserve (Fed) aumentou pela segunda semana consecutiva, um sinal de que o estresse no sistema financeiro não desapareceu totalmente.

O total de empréstimos bancários aumentou para US$ 96,1 bilhões na semana em 17 de maio, de US$ 92,4 bilhões no período anterior.



O crédito mobilizado pela janela de redesconto caiu de US$ 9,3 bilhões a US$ 9,1 bilhões, enquanto a linha do Programa de Financiamento a Prazo dos Bancos (BTFP, na sigla em inglês) expandiu de US$ 83,1 bilhões para US$ 87,0 bilhões, comparando com o período anterior.

No total, foram canalizados US$ 96,1 bilhões em empréstimos emergenciais para ampliar a liquidez de bancos americanos, valor ainda distante do pico de US$ 164,8 bilhões visto em março.



Já a categoria "outras extensões de crédito", cujos recursos são garantidos pela Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), caiu de US$ 212,5 bilhões para US$ 208,5 bilhões.

A modalidade também inclui os recursos do First Republic Bank, vendido ao JPMorgan. Com as movimentações, o balanço total de ativos do Fed caiu de US$ 8,55 trilhões para US$ 8,35 trilhões.

