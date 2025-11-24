Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

PECUÁRIA

EUA retiram sobretaxa e confirmam impacto mínimo sobre carne de MS

Nelore-MS afirma que tarifa de 50% atingiu mais consumidores americanos do que os produtores locais

Súzan Benites

24/11/2025 - 08h30
A retirada da sobretaxa aplicada pelos Estados Unidos à carne bovina brasileira confirmou o que o setor pecuário de Mato Grosso do Sul já defendia: que a medida tinha impacto limitado sobre o Brasil e penalizava mais a indústria e o consumidor norte-americano do que os produtores nacionais. O anúncio da retirada da sobretaxa de 40% foi feito na quinta-feira pelo governo americano.

De acordo com a Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore-MS), a medida foi uma confirmação técnica aguardada pelo setor no Estado.

A entidade destaca que, mesmo durante a cobrança adicional de até 40%, Mato Grosso do Sul registrou recordes sucessivos de exportação, tanto em volume embarcado quanto em preço médio da carne exportada.

O presidente da Nelore-MS, Paulo Matos, afirmou que a retirada da tarifa apenas confirma o que os dados indicavam desde o primeiro momento.

“Desde o primeiro dia deixamos claro: os EUA compram apenas 8% da carne que o Brasil exporta, o equivalente a 2,3% da nossa produção. Quem sofreria com hambúrguer mais caro seriam os consumidores americanos, não os produtores brasileiros. A retirada da tarifa apenas confirma isso”, disse.

Para a entidade, o governo dos Estados Unidos reconheceu o caráter contraproducente da medida. A sobretaxa incidia principalmente sobre a carne desossada congelada usada pela indústria de hambúrguer, componente essencial na formulação de blends com carnes mais magras produzidas internamente. O encarecimento dos insumos pressionou fabricantes e elevou preços ao consumidor.

“A conta voltou para onde sempre dissemos que iria: para o consumidor americano. A pressão interna lá foi maior do que qualquer impacto sentido aqui”, reforçou Matos.

Reportagem do Correio do Estado publicada este mês mostrou que o Estado driblou a taxação e viu suas exportações dispararem no ano, impulsionadas pela demanda internacional aquecida e pela competitividade crescente da proteína sul-mato-grossense.

Dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) apontam que, em outubro, as exportações de carne bovina atingiram US$ 185,4 milhões em MS, um aumento de 39,6% nas vendas.

No acumulado do ano, a receita com a exportação de carne bovina chega a US$ 1,5 bilhão, aumento de 46,6% nas vendas no comparativo com os 10 primeiros meses do ano passado. Já são US$ 300 milhões a mais que os US$ 1,2 bilhão vendidos ao exterior no ano passado pelos frigoríficos de MS.

Entidades da indústria alimentícia e do agronegócio comemoraram a revogação, conforme mostrou reportagem da Agência Brasil. O setor produtivo dos EUA defendia que a manutenção da tarifa comprometia a competitividade interna e dificultava o abastecimento.

PRODUTOR

Mesmo com o melhor cenário internacional da década, a Nelore-MS alerta que o produtor rural brasileiro segue sem participar dos maiores ganhos da cadeia. Os preços elevados no mercado global ampliaram margens para varejistas e exportadores, mas não melhoraram proporcionalmente a remuneração no campo.

“Enquanto o varejo ganha mais e o exportador amplia margens com preços recordes, o produtor fica com o prejuízo causado por movimentos especulativos no mercado interno. E isso é inaceitável”, critica Matos.

Em Mato Grosso do Sul, analistas apontam um descompasso entre o desempenho externo e a formação dos preços da arroba.

O Estado tem ampliado oferta, investido em genética, manejo e sustentabilidade fatores que garantem protagonismo internacional, mas o avanço da produção nem sempre se traduz em resultado financeiro imediato para o pecuarista.

No mercado físico sul-mato-grossense, a arroba do boi gordo fechou a semana passada cotada a R$ 310, em média. O preço da arroba sofreu ligeira pressão de oferta, porque, historicamente, no mês de novembro há o aumento de abate em razão de entrada de animais oriundos do segundo lote de confinamento, mas a boa condição de demanda vai limitar a queda.

No comparativo anual, o valor da arroba retrocedeu 2% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a arroba era negociada a R$ 316,43. A vaca apresenta uma queda ainda mais significativa com o valor 5,1% menor em um ano, saindo de R$ 301,05 em 2024 para R$ 288,61 na semana passada.

A Nelore-MS afirma que o bom momento da carne brasileira no exterior é sustentado por investimentos contínuos feitos pelos produtores.

“Somos nós, produtores, que assumimos o risco, financiamos a atividade, geramos emprego, cuidamos do meio ambiente e mantemos o Brasil como potência mundial. Nada justifica que sejamos os únicos a absorver prejuízos em um momento global tão favorável”, destaca Matos.

Ainda segundo ele, a entidade continuará acompanhando o cenário internacional e trabalhando com as instituições para evitar interpretações equivocadas ou pressões indevidas sobre o preço do boi gordo no mercado interno.

“A retirada da taxa mostra que nossa análise estava correta e que a pecuária brasileira segue firme, sólida e competitiva. O produtor não pode ser o amortecedor de disputas comerciais internacionais”, conclui o presidente.

LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 305, sábado (22/11): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

23/11/2025 09h15

Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 305 da + Milionária na noite deste sábado, 22 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 9 apostas ganhadoras, R$ 25.281,01
  • 4 acertos + 2 trevos - 33 apostas ganhadoras, R$ 2.273,01
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 526 apostas ganhadoras, R$ 142,60
  • 3 acertos + 2 trevos - 727 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo - 5570 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos - 6247 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo - 44776 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 305 são:

  • 47 - 16 - 04 - 10 - 34 - 40
  • Trevos sorteados: 4 e 2

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 306

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 26 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 306. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2322, sábado (22/11): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

23/11/2025 08h45

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2322 da Timemania na noite deste sábado, 22 de novembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 50 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 14 apostas ganhadoras, R$ 40.571,42
  • 5 acertos - 561 apostas ganhadoras, R$ 1.446,39
  • 4 acertos - 10.553 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos - 99.501 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: POUSO ALEGRE /MG - 22.196 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2322 são:

  • 40 - 37 - 72 - 07 - 12 - 27 - 04
  • Time do coração: 63 (Pouso Alegre-MG)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2323

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 25 de novembro a partir das 20 horas, pelo concurso 2323. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

