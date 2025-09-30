Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Preço do frete cai com fim da colheita da safrinha em Mato Grosso do Sul

Conab analisou os serviços de transporte de grãos em importantes rotas de estados produtores de cereal, como MT, MS, GO e PR

João Pedro Flores e Agência Estado

30/09/2025 - 16h15
Com o término da colheita das culturas de segunda safra, os preços de frete de grãos registraram queda nas cotações em agosto. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) analisou os serviços de transporte de grãos em importantes rotas de estados produtores de cereal, como Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás. Os dados foram divulgados no Boletim Logístico.

Apesar da redução dos preços em boa parte das rotas estaduais em agosto, o patamar de valor do frete é superior ao registrado no mesmo período na safra passada, em uma conjuntura de aquecimento logístico.

No Mato Grosso do Sul, enquanto a colheita do milho segunda safra atingiu seu pico na primeira quinzena do mês, demandando um volume massivo de caminhões para transporte local, os preços dos fretes para rotas de longa distância rumo aos portos registraram queda em algumas praças observadas, principalmente a partir da segunda quinzena de agosto. 

As exportações de soja sul-mato-grossense caíram, consideravelmente. Em compensação, registrou-se aumento dos embarques de milho para exportação. Tal situação é explicada pelo aquecimento das demandas no mercado interno e pelo grande volume de mercadoria produzida pela safra de inverno em MS, que intensificou a necessidade de veículos para escoamento interno.

No cenário nacional, os embarques de milho em agosto deste ano atingiram 17,9 milhões de toneladas, em comparação com 15,7 milhões em igual período de 2024.

Movimentação dos principais eixos de escoamento do cereal:
Portos do Arco Norte - 39,8% 
Porto de Santos - 29,6% 
Porto de São Francisco do Sul - 11,6% 
Porto de Paranaguá - 11,4% 
Porto de Rio Grande - 5%

Já as exportações de soja em grãos atingiram 86,5 milhões de toneladas no período de janeiro a agosto de 2025, em comparação com 83,4 milhões de toneladas em igual período do ano passado. 

O percentual das exportações da soja nos portam foram:
Arco Norte - 37,5% 
Santos - 34,2%
Paranaguá - 12,9% 
São Francisco do Sul - 5,2%

De acordo com o superintendente de Logística Operacional da Conab, Thomé Guth, a tendência é de persistência de um certo suporte aos preços para os próximos meses, como decorrência deste cenário de oferta elevada e demanda dinâmica e mais cadenciada ao longo dos meses, com a atuação de players tanto externos quanto internos, na área de alimentação animal e bioenergia.

Mato Grosso do Sul

Isso acontece por causa da mudança na dinâmica de exportações de soja e milho no estado, conforme dados da plataforma Comex Stat do MDIC.

Apesar da aparente escassez de caminhões para fretes de longas distâncias causadas pelo milho, a queda no volume de soja para exportação foi a força preponderante no mercado, criando um excesso relativo de oferta de caminhões para algumas rotas, permitindo preços menores por parte dos demandantes do serviço de transporte. 

Outros estados

De acordo com o boletim da estatal, as cotações para a remoção de grãos caíram no Maranhão em agosto. O mercado, no entanto, manteve-se com movimentação regular no Piauí, registrando demanda ainda em níveis satisfatórios, mas com movimentação já bem menos aquecida em relação aos meses anteriores, reflexo de redução significativa no escoamento do milho, principalmente, refletindo em estabilidade nos preços.

Na Bahia, o valor dos fretes registrou estabilidade a alta, variando conforme a região produtora de grãos e a rota de transporte. "A elevação nas cotações foi verificada na praça de Luís Eduardo Magalhães, por causa da alta na demanda de transporte de grãos e fibra", comentou a Conab.

Já no Distrito Federal, houve aumento generalizado nos preços em agosto em relação aos valores de julho, com destaque para as rotas com destino a Imbituba, em Santa Catarina; Uberaba e Araguari, em Minas Gerais; e Guarujá, em São Paulo, apresentando variações positivas na ordem 12%,11%,10% e 10%, respectivamente
 

LOTERIA

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 752, segunda-feira (29/09): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/09/2025 09h20

Confira o concurso da Super Sete

Confira o concurso da Super Sete Foto/ Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 752 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 29 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,6 milhão.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 27.074,27)
  • 5 acertos - 39 apostas ganhadoras, (R$ 991,73)
  • 4 acertos - 557 apostas ganhadoras, (R$ 69,43)
  • 3 acertos - 4.954 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 752 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 2
  • Coluna 2: 5
  • Coluna 3: 8
  • Coluna 4: 8
  • Coluna 5: 6
  • Coluna 6: 7
  • Coluna 7: 1

Próximo sorteio: Super Sete 753

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 01 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 753. O valor da premiação está estimado em R$ 1,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2866, segunda-feira (29/09): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/09/2025 09h17

Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2866 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 29 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 13 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 15 apostas ganhadoras (R$ 10.886,33)
  • 4 acertos - 1.511 apostas ganhadoras (R$ 123,50)
  • 3 acertos - 30.342 apostas ganhadoras (R$ 3,07)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 27 apostas ganhadoras (R$ 5.443,17)
  • 4 acertos - 1.428 apostas ganhadoras (R$ 130,68)
  • 3 acertos - 27.280 apostas ganhadoras (R$ 3,42)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2866 são:

Primeiro sorteio

  • 48 - 44 - 05 - 43 - 02 - 18

Segundo sorteio

  • 23 - 28 - 40 - 04 - 21 - 22 

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2867

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 01 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2867. O valor da premiação está estimado em R$ 13,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

