FCO remaneja R$ 350 milhões para atender produtor rural

Basicamente, conforme exposto em deliberação, esses valores serão realocados do Fundo Constitucional do Centro-Oeste Empresarial para atender demandas apresentadas pela outra modalidade

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

04/09/2025 - 12h59
No Diário Oficial desta quinta-feira (04), Jaime Verruck, o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Inovação (Semadesc), trouxe a assinatura da deliberação que remaneja R$ 350 milhões do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) para atender ao produtor rural. 

Basicamente, conforme exposto no documento, esses valores serão realocados do FCO Empresarial para atender as demandas apresentadas pela modalidade Rural. 

Na figura de presidente do Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis (CEIF) pelo FCO, a deliberação assinada por Verruck passa a valer a partir dessa publicação, autorizando o remanejamento da programação do Fundo Constitucional do Centro-Oeste 2025. 

Esse remanejamento é válido para aqueles recursos disponíveis e não utilizados até a presente data, somando trezentos e cinquenta milhões de reais voltados para atender a necessidade de investimentos apresentada pelo setor rural. 

Em justificativa, Verruck considera o que chama de "intensa demanda de financiamentos voltados às atividades rurais, notadamente para a": 

  • Conservação e correção da fertilidade do solo,
  • Aquisição de máquinas e equipamentos,
  • Irrigação,
  • Armazenamento,
  • Suinocultura,
  • Avicultura e
  • Retenção de matrizes bovinas no Bioma Pantanal. 

Além disso, o documento faz questão de ressaltar que, no que diz respeito à modalidade "rural" do FCO, os recursos contratados e propostas de financiamentos em fase de estudo já chegaram ao limite orçamentário previsto para o período em exercício. 

Aprovações FCO

Linhas de crédito, o FCO Rural e Empresarial pode ser operado pelos bancos Brasil e Regional de Desenvolvimento Econômico (BRDE), sendo disponibilizados aproximadamente R$ 2,7 bilhões neste ano para os financiamentos em Mato Grosso do Sul.

Somente durante a Expogrande, como bem acompanhou o Correio do Estado, foram aprovados mais de  R$224 milhões em financiamentos, conforme relatado durante a primeira reunião ordinária do Ceif-FCO, realizada em 10 de abril no evento. 

Pouco tempo depois, o próprio Verruck sinalizou que o FCO poderia ser usado inclusive na expansão dos pomares de citricultura em MS, limitados a 500 hectares por proposta, que podem angariar até R$20 milhões ao ano. 

Vale lembrar que os benefícios fiscais concedidos pelo Governo do Estado à citricultura atraíram gigantes do setor para o Mato Grosso do Sul, como: a empresa Cambuhy Agropecuária (do Grupo Moreira Salles); Grupo Junqueira Rodas e a Cutrale, por exemplo. 

Segundo a Semadesc, a intenção de Mato Grosso do Sul é dobrar a área destinada ao setor, indo dos cerca de 15 mil hectares para 30 mil nos próximos anos. 

 

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2855, quarta-feira (03/09): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/09/2025 09h12

Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2855 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 3 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 7 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores;
  • 5 acertos - 27 apostas ganhadoras (R$ 4.136,17 cada);
  • 4 acertos - 1.138 apostas ganhadoras (R$ 112,15 cada); 
  • 3 acertos - 20.874 apostas ganhadoras (R$ 3,05 cada).

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 19 apostas ganhadoras (R$ 5.289,95 cada);
  • 4 acertos - 1.047 apostas ganhadoras (R$ 121,90 cada);
  • 3 acertos - 19.649 apostas ganhadoras (R$ 3,24 cada) 

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2855 são:

Primeiro sorteio

  • 35 - 30 - 18 - 09 - 19 - 15

Segundo sorteio

  • 44 - 32 - 08 - 22 - 37 - 06

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2856

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 5 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2856. O valor da premiação está estimado em R$ 7 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 741, quarta-feira (03/09): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/09/2025 09h07

Confira o concurso da Super Sete

Confira o concurso da Super Sete Foto/ Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 741 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 3 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 550 mil. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 650 mil.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 22.043,59); 
  • 5 acertos - 22 apostas ganhadoras, (R$ 1.431,40 cada); 
  • 4 acertos - 451 apostas ganhadoras, (R$ 69,82 cada); 
  • 3 acertos - 3.544 apostas ganhadoras, (R$ 5,00 cada).

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 741 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 6
  • Coluna 2: 3
  • Coluna 3: 8
  • Coluna 4: 8
  • Coluna 5: 8
  • Coluna 6: 8
  • Coluna 7: 5

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 742

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 05 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 742. O valor da premiação está estimado em R$ 550 mil.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

