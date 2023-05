Feirão do emprego em Campo Grande oferece 1 mil vagas; salário chega a R$ 4 mil

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) promoverá na manhã desta segunda-feira (8) um feirão que envolverá 31 empresas que ofertarão 1 mil vagas de trabalho. A remuneração pelas vagas vai de um salário mínimo a R$ 4 mil, informa a Funsat.

Há vagas de trabalho para os setores da construção civil, de serviços, comércio, indústria, no mercado de automação e também no agronegócio.

Muitas das empresas que estão ofertando vagas de trabalho são conhecidas do público, são elas:



* Assaí Atacadista

* Atacadão

* Claro

* Coca-Cola

* Coco Bambu

* Comper

* Dale Sorvetes

* Employer

* Enjoy Inglês Profissionalizante

* Fort Atacadista

* Liz Lingerie

* JBS

* JC Soluções

* João Bittar

* Morhena RH

* New Line

* Pax Real

* Plaenge

* Protege

* Refriko

* Sabin

* Santa Casa de Campo Grande

* São Julião

* Skill

* Solurb

* Supermercado Mister Junior

* Supermercado Pires

* Tatho

* Telemont

* Ton Lene Lingerie



São 1 mil vagas para 150 ocupações diferentes. Os interessados deverão procurar a sede da Funsat, em Campo Grande, na Rua 14 de Julho, 992, portando documentos pessoais e currículo.

A seleção começa às 8h e termina às 14h.

“Projetamos nessa edição, um recorde de público, recorde de encaminhamentos, e para isso, alinhamos uma quantidade maior de parceiros. Nesse Feirão, 31 equipes de recrutadores estarão com stand na Funsat, bem mais que os 21 que trouxemos em fevereiro, no último. Foi justamente a esse maior número de parceiros e o engajamento deles que vamos poder ofertar 1.000 vagas para contratações imediatas”, fala o diretor-presidente da Funsat, Paulo da Silva.

Outro idealizador do projeto, que iniciou em novembro de 2022, com 400 vagas para o público, e hoje já é considerado um sucesso da nova gestão da pasta, o diretor-adjunto, João Henrique Lima Bezerra explica o alicerce, que garante a efetividade do evento.

“Temos conseguido uma aproximação maior com o mercado e implementado um atendimento mais acolhedor a quem nos procura, buscando um emprego ou atrás de qualquer outro serviço da Funsat. Avanços que refletem no destaque do Feirão, mas fazem parte do nosso cotidiano”, cita.

