Festival do Sobá mobiliza centenas na organização e preparativos começam um ano antes

Evento que celebra a cultura japonesa em Mato Grosso do Sul é responsável por aquecer setor econômico na Capital

Mariana Piell

Mariana Piell

09/08/2025 - 10h30
Segue até amanhã (10) um dos maiores eventos culinário de Mato Grosso do Sul: o Festival do Sobá, na Feira Central de Campo Grande. Em sua 18ª edição, a festividade, que atrai milhares de visitantes todos os anos, celebra a culinária e a cultura japonesa na Capital. 

Prato típico e patrimônio cultural imaterial do município desde 2006, o sobá sul-mato-grossense é uma adaptação do sobá de Okinawa, no Japão. 

A receita, trazida para cá por imigrantes, foi adaptada para o paladar brasileiro, incorporando ingredientes como a carne bovina, e segue até hoje presente na cultura de Mato Grosso do Sul sendo perpetuada pelos descendentes okinawanos.

Mas antes que o público saboreie a iguaria no Festival do Sobá, uma complexa operação envolve centenas de empreendedores e um planejamento que começa até um ano antes.

ORGANIZAÇÃO

Para que o evento ocorra, o Festival do Sobá conta com a participação de cerca de 300 empreendedores, entre comerciantes de gastronomia, artesanato, cultura e outros segmentos. Além dos empresários, cerca de 700 pessoas, entre entre empregados fixos e temporários atuam no festival.

Karen Crystina Gonçalves Rangel, vice-presidente da Associação da Feira Central, Cultural e Turística de Campo Grande (Afecetur), explica que, no Festival do Sobá, a prioridade são os feirantes que já atuam há anos na Feira Central e fazem parte da tradição do evento. São eles que comandam a gastronomia típica, especialmente o sobá, prato símbolo da festa.

Em parceria com instituições públicas e privadas, como o Sebrae e o Assaí, a Afecetur realiza o planejamento com antecedência de no mínimo 1 ano, para garantir estrutura adequada, segurança, acessibilidade e uma experiência positiva tanto para os expositores quanto para o público.

"Elas vão além do apoio financeiro, contribuem com a visibilidade e valorização do evento. O Assaí, por exemplo, tem uma forte atuação no apoio ao pequeno empreendedor, o que se alinha diretamente com o propósito do Festival, que é dar protagonismo aos feirantes e fomentar a economia local", afirma Karen.

Feirante há mais de 20 anos e descendente de okinawanos, Jadi Tamashiro, da Jadi Sobá, começou os preparativos em abril, logo após o Festival do Peixe. 

"A gente pesquisa bem antes, vendo preço e qualidade dos ingredientes. Não adianta só pegar o mais barato, tem que ser bom também. Então o atacadista é onde encontramos tudo gastando o menos possível, mas sem perder a qualidade", afirma Jadi.

Jadi TamashiroJadi Tamashiro, proprietária de uma das barracas de sobá mais tradicionais da "Feirona"

A logística inclui desde macarrão de trigo sarraceno até carne desfiada e omelete em tiras — tudo armazenado com antecedência para evitar custos extras.

A estratégia para garantir uma boa margem de lucro e garantir a qualidade dos produtos fornecidos aos clientes passa pelo atacado.

"Brincamos que o Assaí – a loja da Acrissul - é quase a nossa segunda casa, estamos sempre atentos às promoções e confiamos na qualidade que ele entrega ao empresário. A variedade e ofertas contribuem para a Jadi Sobá, pois para termos lucro precisamos comprar bem. Lá, compramos muitos itens de mercearia, como trigo – que é a base do macarrão e da massa de pastel -, além de óleo, arroz, feijão, farofa, bebidas, produtos de limpeza, papel toalha, etc.", diz Jadi.

A barraca, que mantém a tradição familiar, estoca insumos desde março, equilibrando demanda sazonal (como festas juninas) e o fluxo do festival.

"Começamos em março por causa do Festival do Peixe. Depois veio Dia das Mães, festas juninas e as férias escolares — épocas em que o movimento aumenta. Por isso vamos fazendo estoque antes: pra não faltar nada, pra conseguir preço melhor comprando antes, e pra ter condição de entregar o melhor prato para o cliente", afirma.

SERVIÇO

18º Festival do Sobá

  • Onde: Feira Central de Campo Grande
  • Quando: Até 10 de agosto

Programação

Festival do Sobá, além de gastronomia, oferece uma ampla programação cultural

Além da culinária, o Festival do Sobá oferece uma programação que neste domingo conta com: karaokê (das 12h30min as 15h); bate-papo cosplay (às 18h); palestra cosplay; Grupo Mahila – etnias árabe, flamenco e indiana (às 19h30); concurso cosplay (às 20h) e Chama Campeira (às 21h). 

LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2807, sexta-feira (08/08): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/08/2025 08h20

Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 28047 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 8 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 1,4 milhão. 

  • 20 acertos - Não houve acertador;
  • 19 acertos - 5 apostas ganhadoras (R$ 38.013,15 cada);
  • 18 acertos - 57 apostas ganhadoras (R$ 2.084,05 cada);
  • 17 acertos - 538 apostas ganhadoras (R$ 220,80 cada);
  • 16 acertos - 2838 apostas ganhadoras (R$ 41,85 cada);
  • 15 acertos - 11961 apostas ganhadoras (R$ 9,93 cada);
  • 0 acertos - Não houve acertador.

Uma aposta de Campo Grande acertou 19 números.

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2807 são:

  • 25 - 70 - 95 - 99 - 48 - 37 - 97 - 58 - 42 - 80 - 69 - 44 - 22 - 13 - 28 - 35 - 78 - 94 - 50 - 51

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2808

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no segunda-feira, 11 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2808. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2844, sexta-feira (08/08): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/08/2025 08h15

Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2844 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 8 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,5 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 3 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores;
  • 5 acertos - 8 apostas ganhadoras (R$ 8.254,03 cada);
  • 4 acertos - 513 apostas ganhadoras (R$ 147,10 cada);
  • 3 acertos - 11.033 apostas ganhadoras (R$ 3,41 cada).

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores;
  • 5 acertos - 14 apostas ganhadoras (R$ 4.244,93 cada);
  • 4 acertos - 781 apostas ganhadoras (R$ 96,62 cada);
  • 3 acertos - 13.635 apostas ganhadoras (R$ 2,76 cada).

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2844 são:

Primeiro sorteio

  • 23 - 20 - 28 - 27 - 49 - 21

Segundo sorteio

  • 47 - 16 - 07 - 14 - 43 - 27

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2845

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 11 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2845. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

