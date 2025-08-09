Festival do Sobá mobiliza centenas na organização e preparativos começam um ano antes

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Segue até amanhã (10) um dos maiores eventos culinário de Mato Grosso do Sul: o Festival do Sobá, na Feira Central de Campo Grande. Em sua 18ª edição, a festividade, que atrai milhares de visitantes todos os anos, celebra a culinária e a cultura japonesa na Capital.

Prato típico e patrimônio cultural imaterial do município desde 2006, o sobá sul-mato-grossense é uma adaptação do sobá de Okinawa, no Japão.

A receita, trazida para cá por imigrantes, foi adaptada para o paladar brasileiro, incorporando ingredientes como a carne bovina, e segue até hoje presente na cultura de Mato Grosso do Sul sendo perpetuada pelos descendentes okinawanos.

Mas antes que o público saboreie a iguaria no Festival do Sobá, uma complexa operação envolve centenas de empreendedores e um planejamento que começa até um ano antes.

ORGANIZAÇÃO

Para que o evento ocorra, o Festival do Sobá conta com a participação de cerca de 300 empreendedores, entre comerciantes de gastronomia, artesanato, cultura e outros segmentos. Além dos empresários, cerca de 700 pessoas, entre entre empregados fixos e temporários atuam no festival.

Karen Crystina Gonçalves Rangel, vice-presidente da Associação da Feira Central, Cultural e Turística de Campo Grande (Afecetur), explica que, no Festival do Sobá, a prioridade são os feirantes que já atuam há anos na Feira Central e fazem parte da tradição do evento. São eles que comandam a gastronomia típica, especialmente o sobá, prato símbolo da festa.

Em parceria com instituições públicas e privadas, como o Sebrae e o Assaí, a Afecetur realiza o planejamento com antecedência de no mínimo 1 ano, para garantir estrutura adequada, segurança, acessibilidade e uma experiência positiva tanto para os expositores quanto para o público.

"Elas vão além do apoio financeiro, contribuem com a visibilidade e valorização do evento. O Assaí, por exemplo, tem uma forte atuação no apoio ao pequeno empreendedor, o que se alinha diretamente com o propósito do Festival, que é dar protagonismo aos feirantes e fomentar a economia local", afirma Karen.

Feirante há mais de 20 anos e descendente de okinawanos, Jadi Tamashiro, da Jadi Sobá, começou os preparativos em abril, logo após o Festival do Peixe.

"A gente pesquisa bem antes, vendo preço e qualidade dos ingredientes. Não adianta só pegar o mais barato, tem que ser bom também. Então o atacadista é onde encontramos tudo gastando o menos possível, mas sem perder a qualidade", afirma Jadi.

Jadi Tamashiro, proprietária de uma das barracas de sobá mais tradicionais da "Feirona"

A logística inclui desde macarrão de trigo sarraceno até carne desfiada e omelete em tiras — tudo armazenado com antecedência para evitar custos extras.

A estratégia para garantir uma boa margem de lucro e garantir a qualidade dos produtos fornecidos aos clientes passa pelo atacado.

"Brincamos que o Assaí – a loja da Acrissul - é quase a nossa segunda casa, estamos sempre atentos às promoções e confiamos na qualidade que ele entrega ao empresário. A variedade e ofertas contribuem para a Jadi Sobá, pois para termos lucro precisamos comprar bem. Lá, compramos muitos itens de mercearia, como trigo – que é a base do macarrão e da massa de pastel -, além de óleo, arroz, feijão, farofa, bebidas, produtos de limpeza, papel toalha, etc.", diz Jadi.

A barraca, que mantém a tradição familiar, estoca insumos desde março, equilibrando demanda sazonal (como festas juninas) e o fluxo do festival.

"Começamos em março por causa do Festival do Peixe. Depois veio Dia das Mães, festas juninas e as férias escolares — épocas em que o movimento aumenta. Por isso vamos fazendo estoque antes: pra não faltar nada, pra conseguir preço melhor comprando antes, e pra ter condição de entregar o melhor prato para o cliente", afirma.

SERVIÇO

18º Festival do Sobá

Onde : Feira Central de Campo Grande

: Feira Central de Campo Grande Quando: Até 10 de agosto

Programação

Festival do Sobá, além de gastronomia, oferece uma ampla programação cultural

Além da culinária, o Festival do Sobá oferece uma programação que neste domingo conta com: karaokê (das 12h30min as 15h); bate-papo cosplay (às 18h); palestra cosplay; Grupo Mahila – etnias árabe, flamenco e indiana (às 19h30); concurso cosplay (às 20h) e Chama Campeira (às 21h).

