FIDCs crescem 22,5% e alcançam R$ 741,1 bi em doze meses encerrados em novembro de 2025

O número de contas de investidores mais que dobrou, passando de 147,3 mil para 333,7 mil

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

25/12/2025 - 20h00
A indústria de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) têm forte crescimento. Nos últimos doze meses encerrados em novembro, o patrimônio líquido desses fundos cresceu 22,5%, alcançando a marca de R$ 741,1 bilhões. O número de contas de investidores mais que dobrou, passando de 147,3 mil para 333,7 mil. Os dados fazem parte do novo dashboard de FIDCs, disponível no ANBIMA Data, que reúne informações detalhadas sobre esse tipo de produto.

"Os FIDCs vêm consolidando cada vez mais seu papel no financiamento da economia real e ganhando espaço entre os investidores que buscam diversificação. A tendência é de crescimento consistente dessa classe, impulsionada pela ampliação do uso de instrumentos de crédito estruturado, pela eficiência desses veículos na alocação de capital e pelo interesse crescente do varejo", afirma Julya Wellisch, diretora da Anbima.

O número de contas de investidores em geral que aplicam em FIDCs subiu de 2,4 mil para 34,3 mil, um salto de 1.329,2%. Já o número de contas de investidores qualificados, que já podiam alocar recursos no produto antes da Resolução CVM 175, passou de 97,8 mil para 239,7 mil, um aumento de 145,1%. O crescimento entre os investidores profissionais foi menor, de 55,2%, passando de 20,3 mil para 31,5 mil contas.

O volume captado em ofertas de FIDCs também foi expressivo nesse período. De dezembro de 2024 a novembro de 2025, foi acumulado um valor de R$ 90,1 bilhões em emissões, com os fundos de investimento sendo os principais compradores. Em novembro, dos R$ 6,4 bilhões captados em 91 operações, os fundos subscreveram 75%, equivalente a R$ 4,8 bilhões.
 

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2903, quarta-feira (24/12): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

25/12/2025 08h55

Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2903 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 24 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,9 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 12 apostas ganhadoras R$ 5.143,93
  • 4 acertos - 665 apostas ganhadoras R$ 106,08
  • 3 acertos - 12.749 apostas ganhadoras R$ 2,76

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 14 apostas ganhadoras R$ 3.968,18
  • 4 acertos - 555 apostas ganhadoras R$ 127,10
  • 3 acertos - 11.492 apostas ganhadoras R$ 3,06

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2903 são:

Primeiro sorteio

  • 45 - 50 - 11 - 06 - 49 - 13 

Segundo sorteio

  • 09 - 28 - 08 - 34 - 16 - 17

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2904

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 26 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2904. O valor da premiação está estimado em R$ 4,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 314, quarta-feira (24/12): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

25/12/2025 08h51

Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 314 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 24 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 14 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 7 apostas ganhadoras, R$ 31.150,08
  • 4 acertos + 2 trevos - 40 apostas ganhadoras, R$ 1.797,12
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 766 apostas ganhadoras, R$ 93,84
  • 3 acertos + 2 trevos - 648 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo - 7530 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos - 5483 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo - 55463 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 314 são:

  • 07 - 17 - 21- 14 - 12 - 41
  • Trevos sorteados: 5 e 4

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 315

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 27 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 315. O valor da premiação está estimado em R$ 14,5 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

