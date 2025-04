Filhos pretendem gastar menos com comemorações de Dias das Mães em MS

Data vai injetar quase meio milhão no comércio, mas filhos estão mais cautelosos com gastos - Foto: Marcelo Victor / Arquivo / Correio do Estado

Gastos com compras de presentes e comemorações de Dia das Mães devem ser menores neste ano em Mato Grosso do Sul, em comparação com o mesmo período do ano passado. Pesquisa do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS) e do Sebrae/MS aponta que a data deve injetar R$ 448,30 milhões no Estado, montante 5% menor do que em 2024.

Apesar da cautela nos gastos, mais pessoas estão dispostas a presentar as mães, sendo 75,93% neste ano, ante 71,16% no ano anterior.

“Isso é positivo para o comércio, apesar do cenário mostrar consumidores mais cautelosos, mas é uma data que todos ainda fazem questão de celebrar. O Dia das Mães é a segunda melhor data para o comércio”, afirma a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira".

Entre comemoração e presentes, a previsão é que o gasto médio gire em torno de R$ 420,78.

Presentes

Apenas com presentes, a movimentação financeira deve ser de R$ 245,64 milhões, com gasto médio de R$ 217,77.

Entre os presentes mais citados estão sapatos (24%), bolsas e acessórios (23%), e perfumes e cosméticos (23%), sendo que a maioria das compras será realizada no centro das cidade.

Segundo o analista-técnico do Sebrae/MS, Paulo Maciel, a pesquisa revela que a qualidade do produto é o principal fator que influencia a decisão de compra, sendo mencionada por 77% dos entrevistados. O

Outro aspecto relevante são as condições de pagamento: 74% dos consumidores demonstraram preferência por descontos na compra à vista, enquanto 30% optaram pelo parcelamento no cartão de crédito.

“O panorama oferece informações valiosas para que os empresários de Mato Grosso do Sul possam planejar as estratégias de vendas, desde a escolha dos produtos a serem oferecidos, até as formas de pagamento e experiência de compra dos diferentes canais. A valorização da qualidade, a atenção às preferências das mães e a oferta de condições de pagamento atrativas podem ser diferenciais importantes para o sucesso das vendas nesse período”, destacou Maciel.

Comemorações

As comemorações na data devem injetar R$ 202,66 milhões na economia, com gasto médio de R$ 221,17. No Estado, 67,20% irão comemorar.

Para 57% das pessoas, a celebração será passar o dia reunido com a família e comprar ingredientes para fazer uma refeição.

Na sequência, as comemorações mais citadas são passear com a mãe (18%), em um restaurante com a família (17%), pedir refeição pronta em casa (5%) e viajar para visitar a mãe.

A pesquisa foi realizada entre os dias 1º e 8 de abril nas cidades de Bonito, Campo Grande, Corumbá, Ladário, Coxim, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas.