Finados: flores variam de R$ 7,90 a R$ 75, segundo pesquisa

Pesquisa do Procon indica variação de até 242% no preço das flores - Foto: Reprodução

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul (Procon-MS) divulgou uma pesquisa de preço de flores e velas em Campo Grande, visando a chegada do Dia dos Finados, neste sábado (2).

O órgão fiscalizador analisou valores de dez estabelecimentos, incluindo mercados e floriculturas, mas reforça que os preços podem sofrer alteração a depender da estratégia de marketing de cada uma das empresas participantes na pesquisa.

Começando pelas flores, quatro estilos foram analisados: Crisântemo (vaso) - tamanho 11; Kalanchoe (vaso) - tamanho 11; Crisântemo (vaso) - tamanho 15 e Kalanchoe (vaso) - tamanho 15.

A mais barata dentre as opções foi encontrada no Supermercado Comper (Jardim dos Estados), com o preço de R$ 7,90, e é uma Kalanchoe (vaso) - tamanho 11. Já o mais caro foram dois tipos - Crisântemo (vaso) - tamanho 15 e Kalanchoe (vaso) - tamanho 15 - ambos por R$ 75 na Tulipa Floricultura. Inclusive, o Kalanchoe foi a maior variação encontrada, de 242% (de R$ 21,90 a R$ 75).

Sobre as velas, três estilos foram analisados: vela palito n° 02 kg; vela palito n° 05 kg e vela 7 dias. Novamente, o Comper do Jardim dos Estados foi destaque e tem aquela com o menor preço, R$ 4,79 (vela palito n° 02 kg). A mais cara foi encontrada no Carrefour Hipermercado, com preço de R$ 14,99. A variação mais alta encontrada foi de 94,58% (R$ 7,19 a R$ 13,99) e foi a vela palito n° 05 kg.

Para visualizar o levantamento completo, clique aqui.

Dia dos Finados na Capital

O Dia de Finados, celebrado no dia 2 de novembro, terá celebração de 18 missas em 11 cemitérios públicos e particulares de Campo Grande.

Conforme a Arquidiocese de Campo Grande, na Igreja Católica, o dia 2 de novembro faz memória a todos os fiéis já falecidos, que fizeram sua páscoa definitiva.

Celebrações eucarísticas serão realizadas nos cemitérios da cidade ao longo do dia, a partir das 8h, com a última missa iniciando às 17h.

Haverá missa nos cemitérios públicos São Sebastião (Cruzeiro), Santo Amaro e Santo Antônio, e nos particulares Memorial Parque, Jardim das Palmeiras, Nacional Parque, Jardim da Paz, Parque Campo Grande, Parque Monte das Oliveira e Park Monte das Oliveiras.

Programação de missas nos cemitérios de Campo Grande

Cemitério Jardim das Palmeiras

9h30 - Dom Dimas Lara Barbosa

17h - Pe. Paulo Roberto de Oliveira

Cemitério Nacional Parque

10h - Pe. Solimário Lacerda

17h - Pe. Miguel Alberto de Souza Porto

Cemitério Memorial Parque

9h - Dom Vitório Pavanello e Pe. Laércio Rodrigues dos Santos, SAC

Cemitério Santo Amaro

8h30 - Padres Salesianos

16h - Pe. Wellington José de Castro

Cemitério Sto. Amaro - Com B. Pastor

8h - Pe. Pedro Pereira Borges, SDB

10h, 16h - Pe. Augusto Issao Kian, SDB

Cemitério Santo Antônio

8h30 - Pe. Gabriel da Silva Gonçalves

15h - Pe. Alex da Silva Messias

Cemitério São Sebastião

8h30, 15h - Pe. Neif Damião Lescano Nabhan

Cemitério Jardim da Paz

9h - Pe. Amal Raj, MMI e Pe. Bala Suresh, MMI

Cemitério Parque Campo Grande

9h30 - Pe. Rodrigo Fernandes Menegatti, SAC

Cemitério Park Monte das Oliveiras

9h - Pe. Joanderson F. Pinheiro Souza, PSDP

Cemitério Parque das Primaveras

17h - Padres capuchinhos

Visitações

Nos três cemitérios públicos de Campo Grande, sendo Cruzeiro, Santo Antônio e Santo Amaro, a expectativa é de que 30 mil pessoas façam visitas no Dia de Finados, segundo estimativa da prefeitura.

Ainda segundo dados divulgados pela Prefeitura, mais de 98,9 mil pessoas estão sepultadas nestes locais, sendo 16 mil delas no Cemitério Santo Antônio; 49 mil no Cemitério Santo Amaro; e mais de 33,8 mil no Cemitério São Sebastião, conhecido como Cruzeiro.

Os locais estarão abertos para os visitantes das 7h às 17h.

Tarifa de ônibus especial

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), em parceria com o Consórcio Guaicurus, elaborou uma operação especial do transporte público coletivo para o Dia dos Finados, visando oferecer um serviço adequado, seguro e eficiente.

No dia 2 de novembro (sábado), será aplicada a tarifa promocional de R$ 1,90 para pagamentos realizados com o cartão eletrônico (smart card). As linhas de ônibus seguirão o seguinte planos:

Linhas 051, 061, 071, 072, 073, 080, 081, 085, 313, 316, 403, 515, 517, 520 e 522 – com plano de sábados;

Linhas 222, 229, 503 e 507 – com plano de segunda a sexta-feira.

Para atender aos cemitérios, haverá duas linhas especiais disponíveis: a linha 300/Cemitério Jardim da Paz e a linha 400/Cemitério Santo Amaro.

A Agetran também disponibilizará três veículos de reserva com tripulação nos terminais, das 5h30 às 8h30 e das 16h às 18h30, além de apoio na Praça Ary Coelho, das 15h às 18h, para atender demandas emergenciais.

O Consórcio Guaicurus acompanhará o fluxo de passageiros e poderá ajustar a operação conforme necessário, especialmente nos horários de pico, que ocorrerão das 4h40 às 8h30, das 10h30 às 13h30 e das 16h às 18h30.

*Colaborou Alanis Netto e Glaucea Vaccari

Assine o Correio do Estado.