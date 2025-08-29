Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Economia

Forex no Brasil: um guia direto ao ponto

Denis Felipe

Denis Felipe

29/08/2025 - 15h55
O mercado de câmbio chama atenção porque funciona quase o tempo todo, é profundo e permite estratégias bem diferentes entre si. O lado menos glamouroso aparece nos detalhes: custo por operação, horários com spread mais aberto, slippage em notícia e uma disciplina que precisa durar mais que um impulso do momento. Entender a mecânica e montar um plano enxuto costuma evitar muita dor de cabeça.

Como o mercado funciona no dia a dia

Forex não é uma bolsa única. É um mercado de balcão: bancos, provedores de liquidez e venues conectados, com cotações que mudam conforme a sessão (Ásia, Europa, EUA). A liquidez oscila. Há trechos do dia em que o preço anda pouco e outros em que estica sem pedir licença — geralmente perto de dados importantes ou fala de banco central. Assumir que “qualquer horário é igual” tende a quebrar o plano logo no começo.

Escolhendo uma corretora sem drama

Antes de pensar em setup, a infraestrutura precisa estar em ordem. Listas de melhores corretoras de forex circulam por aí, mas a triagem que realmente importa é mais simples: execução estável nos horários em que se pretende operar, custos claros, plataforma que não engasga no celular e no desktop, regras de margem e stop-out compreensíveis. Se algo não está escrito na tabela de produtos, é prudente supor que não estará disponível quando for necessário.

Custos que realmente pesam

O spread “de vitrine” nunca é toda a conta. Some comissão (se houver), swap em posição carregada e custo de conversão se a moeda-base da conta não for BRL. Também há o desvio entre o preço pretendido e o preenchimento (slippage), que pode jogar a favor ou contra. Um hábito útil: registrar entrada planejada, preço de execução e diferença. Depois de algumas dezenas de operações, dá para estimar o custo real do próprio horário de atuação.

Risco primeiro, entrada depois

O tamanho da posição decide o destino de quase qualquer método. Trabalhar com uma fração pequena e fixa do capital por trade é menos emocionante, porém mantém o jogo vivo durante uma sequência ruim. Padronizar resultados em “R” (unidade de risco) limpa a análise: se o stop está a 30 pips e o alvo a 60, o objetivo do trade é 2R. Fica mais fácil comparar pares, prazos e setups sem se perder em números.

Rotina de preparação (curta e usável)

Uma lista única — para repetir todos os dias sem virar burocracia:
Contexto do gráfico maior: tendência, range ou transição?

  • Agenda econômica: há divulgação capaz de alargar spreads no seu horário?
  • Entrada, stop e alvo definidos e anotados; recompensa mínima ≥ 1,5R após custos.
  • Tamanho da posição calculado pelo stop e pelo orçamento de risco, não “no olho”.
  • Critério claro de invalidação: qual mudança de estrutura cancela a ideia?

(Obs.: este é o único checklist da página para manter o fluxo leve.)

Ferramentas: menos é mais

Indicadores ajudam quando medem coisas diferentes (por exemplo, um de momentum e outro de volatilidade). Encher o gráfico de linhas raramente melhora a decisão; normalmente só a atrasa. Alertas de preço economizam tempo: a plataforma avisa quando o nível chega, evita ficar “vigiando candle” e reduz entradas por impulso.

Leitura de retorno sem autoengano

Resultados em mercados alavancados podem parecer incríveis em janelas curtas. Annualizar duas semanas boas cria ilusões. Um hábito mais pé no chão é olhar janelas móveis de 3 e 6 meses, sempre ao lado de profundidade e duração do drawdown. Métricas simples funcionam: média de R por trade, relação ganho/perda e fator de lucro. Uma curva sóbria, com variância controlada, vale mais do que um mês de sorte.

Disciplina durante notícias

Calendário econômico não serve apenas para “macro nerd”. Ele aponta em quais minutos os spreads podem abrir e as execuções piorarem. Há quem prefira não abrir posição 15–30 minutos antes/depois de eventos-chave; outros operam o impulso com tamanho menor e stops mais largos. Qualquer caminho é válido — desde que seja decidido antes do número, não depois.

Quando pausar (e por que isso ajuda)

Sequências ruins acontecem até com métodos sólidos. Reduzir tamanho temporariamente ou pular uma sessão não é desistir; é preservar capital e cabeça. O que costuma ajustar o rumo: operar menos pares, esperar estrutura mais limpa, evitar horários mortos em que o spread incha. Revisar capturas de tela (entrada/gestão/saída) revela padrões que não aparecem no calor do momento.

Do plano à execução: o básico que segura as pontas

Para quem pesquisa forex como operar, o caminho prático é definir janela de atuação (manhã, tarde, noite), confirmar custos médios no horário escolhido, manter o risco pequeno e repetível e revisar o diário de operações. Menos variedade e mais consistência fazem diferença. É assim que a performance deixa de depender de “dias de sorte” e passa a refletir processo.

Fechando a conta

Forex recompensa processo consistente mais do que previsões brilhantes. Cuide da base (execução, custos, risco), mantenha um plano curto e funcional e avalie resultados em R. No longo prazo, essa combinação discreta pesa mais na curva de capital do que qualquer “atalho” de rede social.
 

LOGÍSTICA

Com uma década de atraso, relicitação da Malha Oeste só deve sair após 2027

Processo dependerá de cronograma do Ministério dos Transportes; MS aposta em projetos privados para não perder competitividade

29/08/2025 08h30

Ferrovia Malha Oeste, que corta Mato Grosso do Sul de leste a oeste, voltou ao ponto de partida.

Ferrovia Malha Oeste, que corta Mato Grosso do Sul de leste a oeste, voltou ao ponto de partida. Gerson Oliveira

O futuro da ferrovia Malha Oeste, que corta Mato Grosso do Sul de leste a oeste, voltou ao ponto de partida. Após a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) de arquivar o pedido de solução consensual entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a concessionária Rumo, a única saída possível passou a ser a relicitação do trecho ferroviário.

O processo deve atrasar em, pelo menos, dois a três anos qualquer perspectiva de investimentos na malha, empurrando a expectativa de melhorias para depois de 2027.

Em entrevista ao Correio do Estado, o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, afirmou que a decisão do TCU sepulta de vez a tentativa de renegociação contratual com a Rumo.

“Tanto a ANTT como a Rumo tinham recorrido e eles mantiveram o posicionamento de não permissão de repactuação do contrato com a Rumo Malha Oeste. Então, a partir de agora, o caminho é o da relicitação”, disse.

A Malha Oeste, concedida ainda na década de 1990, deveria ser um dos principais corredores de exportação do agronegócio de Mato Grosso do Sul, mas sofre há anos com sucateamento e falta de investimentos.

A decisão do TCU, noticiada na edição de ontem do Correio do Estado, confirmou o arquivamento do processo que poderia abrir caminho para um acordo direto com a atual concessionária. Com isso, a responsabilidade retorna ao Ministério dos Transportes, que terá de definir as regras para relicitar o trecho.

De acordo com o titular da Semadesc, ainda não há um modelo definido. “Os moldes da relicitação a gente nem começou ainda. Então agora é o time do Ministério dos Transportes, na verdade, da Secretaria Executiva de Ferrovias. Eu estive semana passada com eles, tendo uma conversa, para agora fazer um cronograma do processo de relicitação da Malha Oeste. Isso é o que tem que ser feito”, afirma Verruck.

O secretário calcula que o processo levará bastante tempo. “É um processo que, com certeza, tem uma expectativa de, no mínimo, de 24 meses. Ainda vamos entrar em ano eleitoral [2026]. A não autorização do TCU pela repactuação contratual empurra novamente os investimentos da Malha Oeste para 24 ou 36 meses nessa situação”, avalia.

Ferrovia Malha Oeste, que corta Mato Grosso do Sul de leste a oeste, voltou ao ponto de partida.

ALTERNATIVA

Enquanto a relicitação não ocorre, o Estado busca alternativas com o setor privado. Conforme já adiantou o Correio do Estado, existe a possibilidade de grandes grupos assumirem trechos da malha ferroviária e criar um grande consórcio para operar a ferrovia.

“A gente vai ter que procurar outras alternativas. E obviamente que o setor privado continua avançando nessa linha. A Arauco, por exemplo, está fazendo a ferrovia dela. A Eldorado também tem uma proposta de execução da sua ferrovia”, destaca Verruck.

Ele ressalta que a prioridade do governo estadual continua sendo o modal ferroviário, considerado estratégico para a competitividade logística do agronegócio. 

“Nós queremos sentar, obviamente, com o Ministério dos Transportes e o setor privado para ver na regulação qual é o caminho, qual é a opção mais viável, mas a gente continua priorizando esse modal. Quer dizer, hoje, a ferrovia tem uma prioridade no estado de Mato Grosso do Sul sob o ponto de vista dos investimentos, que é fundamental”, reforça o titular da Semadesc.

O impasse em torno da Malha Oeste ocorre em um momento de crescimento das exportações do Estado, que depende cada vez mais de alternativas logísticas para manter sua competitividade frente a outros corredores de escoamento. 

Como mostrou o Correio do Estado na edição de ontem, o arquivamento do processo pelo TCU foi recebido como um revés, já que prolonga a situação de indefinição sobre um dos principais eixos de transporte ferroviário de Mato Grosso do Sul.

Para o setor produtivo, a demora representa custos adicionais com transporte rodoviário, considerado mais caro e menos eficiente. Além disso, reduz as possibilidades de atração de novos investimentos industriais que dependem da ferrovia como elo logístico.

O governo estadual, por meio da Semadesc, acompanha de perto o debate e cobra agilidade da União. Verruck reforça que o Estado continuará atuando para que o processo de relicitação seja concluído o quanto antes. 

Enquanto não há definição, o setor produtivo deve continuar arcando com custos maiores e convivendo com a indefinição em torno de uma ferrovia que, há mais de duas décadas, não cumpre sua função de integrar Mato Grosso do Sul ao mercado internacional com eficiência.

LOTERIA

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2907, quinta-feira (28/08): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

29/08/2025 08h28

Douradense ganhou R$ 50 mil ao acertar a quina da Mega-Sena

Douradense ganhou R$ 50 mil ao acertar a quina da Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2907 da Mega-Sena na noite desta quinta-feira, 28 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 22 apostas ganhadoras, (R$ 49.173,21)
  • 4 acertos - 1.245 apostas ganhadoras, (R$ 1.432,29)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2907 são:

  • 30 - 52 - 33 - 42 - 56 - 44

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2910

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 30 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2910. O valor da premiação está estimado em R$ 8 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

