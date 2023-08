Gasolina aumenta mais que o previsto e volta a ficar mais barata que o diesel

A gasolina está mais cara a partir desta quarta-feira (16), aumentou acima do previsto em Campo Grande e voltou a ficar mais barata que o diesel.

A Petrobras anunciou, nesta terça-feira (15), reajuste de 16,2% no preço da gasolina e 25,8% no preço do diesel, o que equivale aumento de R$ 0,41 e R$ 0,78 por litro, respectivamente.

Mas, em Mato Grosso do Sul, o aumento será de R$ 0,30 no litro da gasolina e R$ 0,69 no litro do diesel, de acordo com o diretor-executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul (Sinpetro-MS), Edson Lazarotto.

Posto de combustível, localizado na Fernando Corrêa x 14 de julho, mudou os preços nesta manhã

A Petrobras afirmou que o aumento se deu porque os preços do petróleo se consolidaram em outro patamar e que a empresa está "no limite da sua otimização operacional, incluindo a realização de importações complementares".

Pesquisa realizada pelo Correio do Estado aponta que a maioria dos postos aumentaram o preço da gasolina e diesel na manhã desta quarta-feira (16).

Vale ressaltar que alguns postos amanheceram com preço antigo e a previsão é que o valor aumente nos próximos dias ou até mesmo nas próximas horas.

O levantamento de preços foi realizado em 20 postos de combustíveis espalhados por diversos bairros da região central, leste e sul de Campo Grande.

Dos 20 postos de combustíveis percorridos pela reportagem:

12 aumentaram o preço da gasolina, 8 mantiveram e nenhum reduziu

16 aumentaram o preço do diesel, 3 mantiveram e nenhum reduziu

14 comercializam a gasolina mais barata que o diesel

4 comercializam a gasolina mais cara que o diesel

1 comercializa a gasolina e o diesel no mesmo preço

gasolina aumentou mais que o previsto (> R$ 0,30) em 7 postos

diesel aumentou mais que o previsto (> R$ 0,69) em 2 postos

Vale ressaltar que:

O Posto Acácia, localizado na 26 de Agosto x Calógeras, vende apenas gasolina e etanol, diesel não

O tipo de combustível pesquisado foi COMUM, com pagamento À VISTA

Alguns postos comercializam apenas diesel S10, portanto, neste caso, a reportagem considerou este tipo e não o diesel comum

Os preços desta quarta-feira,16 de agosto, foram comparados com os preços de 8 de agosto , ou seja, há 8 dias

Em 16 de agosto, o preço do litro da gasolina varia de R$ 4,99 a R$ 5,49 e o do diesel de R$ 4,95 a R$ 5,99. Em 8 de agosto, o valor da gasolina variava de R$ 4,95 a R$ 5,19 na Capital e o do diesel de R$ 4,79 a R$ 5,29.

* A pesquisa foi realizada das 8h30min às 10h30min de 16 de agosto de 2023, em 20 postos de combustíveis espalhados por diversos bairros de Campo Grande. O tipo de combustível pesquisado foi COMUM, com pagamento À VISTA.

O Correio do Estado entrou em contato com o diretor-executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul (Sinpetro-MS), Edson Lazarotto, para comentar os valores, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido. O espaços egue aberto para resposta.

REDUÇÃO EM TRIPLO

Terceira redução – em junho

Em 30 de junho de 2023, a Petrobras anunciou redução de R$ 0,14 no litro da gasolina. Em Mato Grosso do Sul, a redução nas bombas foi de R$ 0,10, de acordo com o diretor-executivo do Sinpetro, Edson Lazarotto.

Segunda redução - em junho

Em 15 de junho de 2023, a Petrobras anunciou redução de R$ 0,13 no litro da gasolina. Não houve redução no preço do diesel.

De acordo com o diretor-executivo do Sinpetro-MS, Edson Lazarotto, a redução nas bombas foi de R$ 0,09 em Mato Grosso do Sul. Portanto, foram duas reduções apenas no mês de junho de 2023.

Primeira redução - em maio

Em 16 de maio de 2023, a Petrobras anunciou queda de R$ 0,40 no litro da gasolina e de R$ 0,44 por litro do óleo diesel.

Com isso, a previsão do Sinpetro-MS era de que o preço do litro da gasolina caísse R$ 0,29 e o diesel R$ 0,39 em Mato Grosso do Sul.

AUMENTO EM TRIPLO

Terceiro aumento – em agosto

Em 16 de agosto de 2023, a Petrobras anunciou aumento de R$ 0,41 no litro da gasolina e R$ 0,78 no litro do diesel.

Em Mato Grosso do Sul, o aumento é de R$ 0,30 no litro da gasolina e R$ 0,69 no litro do diesel, de acordo com o diretor-executivo Sinpetro-MS, Edson Lazarotto.

Segundo aumento – em julho

Em 1º de julho de 2023, impostos federais, como PIS e Cofins, voltaram a ser cobrados. Com isso, o preço do litro da gasolina ficou R$ 0,34 mais caro nas bombas.

Primeiro aumento – em junho

Em 1º de junho de 2023, o preço da gasolina subiu em decorrência da mudança no modelo de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que foi unificado em todos os estados brasileiros.

Com a mudança adotada por todos os estados, Mato Grosso do Sul passou a cobrar R$ 1,22 de ICMS por litro do combustível. Portanto, o aumento foi de R$ 0,30, por litro, ao consumidor sul-mato-grossense.

COMO DENUNCIAR?

O Procon-MS, órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, tem um canal de denúncias em casos em que postos estejam aplicando valores abusivos nas bombas.

O cidadão pode efetuar denúncias através do número 151. O Procon é o órgão responsável em fiscalizar preçoso abusivos para que medidas sejam tomadas.