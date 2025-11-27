Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Ministério do Trabalho

Geração de empregos em MS tem o pior resultado do ano

Os dados são da pesquisa do Caged divulgada nesta quinta-feira (27)

Karina Varjão

Karina Varjão

27/11/2025 - 15h31
O mês de outubro foi o pior mês de 2025 para geração de empregos em Mato Grosso do Sul. É o que mostrou a pesquisa do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgada nesta quinta-feira (27). 

Ao todo, foram admitidos 34.640 trabalhadores, enquanto foram desligados 33.760, resultando em um saldo de 880 empregos, menor número desde dezembro de 2024, quando o saldo foi negativo (-14.604). 

Esse número reflete uma série de queda nos saldos de empregos no Estado que vem desde julho, última vez que foi registrada uma alta no saldo de acordo com o Caged. 

Em comparação ao mês de setembro, o número de contratações teve uma leve queda de 0,39%, quando foram admitidos 34.776 novos trabalhadores. 

Quanto às demissões, houve aumento de 1,08%, frente ao número anterior de 33.397. 

Os dados indicam uma desaceleração no ritmo de contratações, acompanhada de estabilidade nas demissões, o que vem resultando em um crescimento menor na geração de postos de trabalho no Estado. 

Nos setores de postos de trabalho, o comércio foi o destaque na geração de empregos, com um saldo positivo de 432 trabalhadores em outubro. 

Em seguida, vêm os setores de construção, com um saldo de 412 empregos e o setor da indústria, com 203. 

Em contrapartida, os setores de serviços e da agropecuária continuam com saldo negativo no mês de referência, com -95 e -72 respectivamente. Ou seja, houveram mais demissões que contratações. 

O setor de serviços foi o que mais empregou pessoas neste mês, mas também foi o que mais demitiu. Foram 12.239 admitidos contra 12.334 desligados. 

Do outro lado, o setor com maior saldo, ou seja, maior geração de postos de trabalho, foi o setor do comércio, com 8.360 novos trabalhadores e 7.928 demitidos, gerando o saldo de 432, o maior dos setores. 

Ainda assim, os números são os maiores registrados no ano no Estado. 

Quanto aos trabalhadores, foram empregados mais mulheres (468) que homens (412), predominantemente com ensino médio completo, de 18 a 24 anos. A faixa etária dos 30 a 39 anos concentrou o menor número de novos postos de trabalho com um saldo de -395. 

Os maiores saldos de trabalho foram entre os trabalhadores de produção de bens e serviços industriais (602) e trabalhadores de serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados (490). 

No acumulado de janeiro a outubro de 2025, já foram admitidos 367.445 trabalhadores e desligados 335.625, gerando um saldo anual de 31.820 novos empregos em 10 meses.

Nacional

Em todo o Brasil, foram abertas 85,1 mil vagas formais de trabalho no mês de outubro, frutos de 2,27 milhões de contratações e 2,18 milhões de demissões. 

Esse número representa uma queda de 35% em relação ao mesmo mês no ano passado, quando foram criadas 131,6 mil vagas com carteira assinada. 

Esse é o pior resultado para um mês de outubro desde o início do novo Caged, em 2020. 

No acumulado do ano, foram criados 1,8 milhão de novos empregos em todo o território brasileiro. 

Para o Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o resultado é baixo em decorrência da alta na taxa básica de juros, hoje em 15% ao ano. 

“Venho chamando atenção desde maio, para a necessidade do BC, que tem e responsabilidade de monitoramento, que era preciso olhar com atenção, que a economia ia entrar num processo de desaceleração. Isso que tem inibido o ritmo de investimento’, disse.
 

Economia

ANP autoriza movimentação de 180 milhões de m³ de gás argentino após queda nas importações de M

A medida deve impactar positivamente na economia do Estado, que teve queda no último ano com a redução de fornecimento de gás vindo da Bolívia

27/11/2025 14h30

Gás vindo da Argentina deve causar alívio na economia de MS

Gás vindo da Argentina deve causar alívio na economia de MS Divulgação/Semadesc

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP) autorizou a Petrobrás a importar até 180 milhões de metros cúbicos de gás natural provenientes da Argentina por ano.

O produto deve seguir o percurso dos gasodutos argentinos até passar pelo gasoduto da YPFB, na Bolívia, chegando ao Brasil pela cidade de Corumbá, através do percurso do Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol). 

A autorização da Agência vale para abastecimento do gás em todo o território brasileiro, com exceção da região Norte do País. 

Essa medida deve trazer alívio para o déficit nas importações de gás natural em Mato Grosso do Sul, impactado pela queda do fornecimento do produto pela Bolívia. 

O gás natural é o principal item de importação do Estado, sendo responsável pela movimentação de R$ 966.535.223 entre janeiro e outubro deste ano, segundo o relatório de comércio exterior da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). Esse valor representa 30,5% de todas as importações do Estado durante o ano. 

O volume importado nesse período foi de 2.313.913 toneladas, uma queda de 31,46% em relação ao volume no mesmo período de 2024, que ultrapassou  3,04 milhões de toneladas. Essa diminuição é reflexo direto da redução da oferta boliviana e consequente ociosidade do Gasbol. 

Atualmente, o fluxo de gás natural vindo da Bolívia para Mato Grosso do Sul não passa de 12 milhões de metros cúbicos por dia, sendo que o volume já chegou a ser de 30 milhões de metros cúbicos diários. 

Conforme o Correio do Estado adiantou na edição de 30 de agosto de 2025, a importação de gás boliviano para MS deve acabar até 2030, com o declínio das reservas e a redução contínua do volume entregue.

Dados da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) indicam que o Gasbol, antes responsável por 100% do gás natural que abastecia o Estado, já vinha operando com cerca de metade da capacidade.

Por isso, a autorização da ANP para a importação do gás argentino representa uma alternativa para recompor o fluxo de gás pelo Mato Grosso do Sul, como ressaltou o secretário da Semadesc, Jaime Verruck. 

“A Petrobras foi autorizada a comprar 180 milhões de metros cúbicos de gás natural da Argentina via Gasbol. Esse gás vai sair da Argentina, seguir pelo gasoduto argentino até a Bolívia, passar pelo gasoduto da YPFB e depois entra no Brasil pelo Gasbol a partir de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Essa é uma medida importante, pois o gasoduto está ocioso, dado que a própria Bolívia, nesse momento, não tem condições de fornecimento de gás. Isso mostra que o Gasbol é também uma alternativa para o gás argentino entrar no Brasil”, afirmou.

Verruck ressaltou que, com a efetiva decisão da Petrobrás de executar a importação, Mato Grosso do Sul deve registrar aumento na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) e uma reativação da movimentação de gás pelo Estado. 

“O gás natural representa praticamente um terço de todas as importações estaduais e o Gasbol tem operado abaixo de sua capacidade. Por isso, a autorização da ANP abre uma janela estratégica para restabelecer o fluxo, fortalecer a segurança energética e restabelece Mato Grosso do Sul como corredor do suprimento de gás no país”, finalizou Verruck.

Primeira importação em outubro

Como noticiou o Correio do Estado, a importação do gás proveniente da Argentina chegou ao Brasil no início do mês de outubro. A Petrobrás confirmou a chegada do primeiro fluxo vindo da formação de Vaca Muerta, uma das maiores reservas de gás não convencional do mundo, localizada na província de Neuquén, na Argentina. 

Segundo a Petrobrás, foram importados 100 mil metros cúbicos de gás natural para testar o arcabouço comercial e operacional. 

“Essa primeira operação é um marco relevante para a Petrobras, possibilitada pela integração das infraestruturas e que permite a conexão da produção própria da Petrobras na Argentina, por meio de sua subsidiária Posa, com o mercado nacional. Essa solução logística e comercial abre uma nova possibilidade para importação de gás natural pelo Brasil, refletindo o compromisso da Petrobras com o aumento da oferta e com o desenvolvimento sustentável do mercado de gás natural”, afirmou a diretora de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Angélica Laureano, na época. 

Com a Bolívia enfrentando uma crise energética fiscal, sem novos investimentos em exploração e com falta de estabilidade regulatória, o que reduziu a capacidade de exportação, Vaca Muerta desponta como o novo epicentro energético da América do Sul. 

Com reservas estimadas em mais de 300 trilhões de pés cúbicos de gás natural, o campo argentino é considerado o segundo maior do mundo em potencial de exploração não convencional. 

Inicialmente, estima-se uma capacidade inicial de 2 milhões de m³ por dia do produto ao País, com um potencial para atingir 30 milhões de m³ por dia até 2030, volume equivalente à capacidade máxima do Gasbol. 

PESSIMISMO

Comércio de MS projeta retração nas vendas de Black Friday, Natal e Ano-Novo

Levantamento calcula queda de até 38% no consumo do fim de ano; crédito caro, 13º represado e avanço da inadimplência pioram o humor de compra no Estado

27/11/2025 09h30

O movimento econômico geral segue expressivo, mas a contração, considerada a mais responsável pela série recente, revela um consumidor mais seletivo, cauteloso e com crédito mais restrito.

O movimento econômico geral segue expressivo, mas a contração, considerada a mais responsável pela série recente, revela um consumidor mais seletivo, cauteloso e com crédito mais restrito. Gerson Oliveira

O comércio de Mato Grosso do Sul deve encerrar o ano com expectativas retraídas para o principal ciclo de consumo do varejo: Black Friday, Natal e Ano-Novo. Duas pesquisas divulgadas pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio de Mato Grosso do Sul (IPF-MS), em parceria com o Sebrae-MS, indicam queda de 18% no volume de compras da Black Friday e recuo de 38% na movimentação financeira do fim de ano, que deve alcançar R$ 824 milhões, ante R$ 1,27 bilhão no ano passado. 

O movimento econômico geral segue expressivo, mas a contração, considerada a mais responsável pela série recente, revela um consumidor mais seletivo, cauteloso e com crédito mais restrito. O freio no consumo vem na esteira de um dado já noticiado em reportagens do Correio do Estado: o crescimento da inadimplência. 

A Black Friday deste ano deve movimentar R$ 354 milhões no comércio de Mato Grosso do Sul, valor que representa queda de 18% na comparação anual. Do total de entrevistados, 52% pretendem comprar, mas 48% dizem que não devem consumir na data. Entre os que vão às compras, o digital domina: 78% farão compras online, enquanto 23% vão às lojas físicas. No presencial, o centro da cidade lidera como destino principal, com 43% da preferência, seguido pelos shoppings (27%), galerias (13%) e bairros (12%).

Os itens mais buscados são bens de maior utilidade imediata e impacto no cotidiano do cliente, 21% pretendem comprar produtos para o trabalho, 20%, notebooks e computadores, 19%, móveis e eletrodomésticos/eletrônicos, e 14%, tablets e celulares. Cerca de 10% ainda não decidiram o que comprar. Já entre os motivos para não participar da data, lidera a desconfiança em relação aos descontos (53%), seguido por incerteza econômica (20%), falta de dinheiro (18%) e receio de gastar (10%).

Para a economista do IPF-MS, Ludmila Velozo, o comportamento reflete um cliente que faz escolhas mais racionais.

“A Black Friday continua sendo um momento relevante para o comércio, especialmente pelo aumento do tráfego digital e pelo planejamento de compras por parte dos consumidores. O que observamos em 2025 é um comportamento mais racional, em que o cliente compara preços, prioriza itens de maior necessidade e busca descontos realmente vantajosos”.

O movimento econômico geral segue expressivo, mas a contração, considerada a mais responsável pela série recente, revela um consumidor mais seletivo, cauteloso e com crédito mais restrito.

FIM DE ANO

A pesquisa de intenção de consumo para o Natal e o Ano-Novo estima que o fim de ano deve circular R$ 824 milhões na economia do varejo e dos serviços de Mato Grosso do Sul. Estima-se que R$ 226 milhões serão destinados à compra de presentes, R$ 243 milhões às confraternizações de Natal e R$ 354 milhões às festas de Ano-Novo. O total representa um recuo de 38% em relação ao ano anterior, quando a data movimentou R$ 1,27 bilhão, sinalizando um consumidor cauteloso e com limite de crédito ainda mais curto.

Mesmo com menos dinheiro por compra, 69% dos entrevistados dizem que vão presentear no Natal, porém, com gasto médio menor, de R$ 217,36 por pessoa. Os itens mais buscados seguem o apelo do afeto e do cotidiano, como brinquedos, roupas, eletrônicos e cosméticos. A maioria (78%) pretendem comemorar o Natal, quase sempre em encontros íntimos, com gasto médio de R$ 206,35 com alimentação feita em casa. 

Já na virada, 80% dizem que vão celebrar o Ano-Novo, com gasto médio de R$ 294,19, também centrado em comida, encontros familiares e viagens curtas, uma vez que 64% dos que vão viajar permanecerão no Estado.

A economista do IPF-MS e coordenadora da pesquisa, Regiane Dedé de Oliveira, avalia que o afeto se mantém, mas sem exageros. “Percebemos um consumidor mais prudente, que busca equilibrar o orçamento sem abrir mão das tradições. O aumento do número de pessoas que pretendem presentear indica o sentimento de afeto, mas com escolhas mais calculadas e foco em gastos essenciais”.

O analista técnico do Sebrae-MS Paulo Maciel fala sobre os desafios dos negócios menores. “A maioria dos clientes, 55%, prioriza a qualidade e busca o benefício para pagamento à vista para economizar. As empresas precisam preparar estoques e melhorar as condições de pagamento”.

INADIMPLÊNCIA

O avanço da inadimplência em Mato Grosso do Sul é justificativa para compras com mais cautela. Conforme já mostrou o Correio do Estado, 1.196.534 sul-mato-grossenses estão negativados, com 5,1 milhões de dívidas, somando R$ 8,39 bilhões em débitos.

Este ano, 63% dos consumidores vão receber o 13º salário, mas apenas 11% pretendem destinar o valor diretamente às festas de fim de ano. A maior parte do recurso será usada para economizar (22%) ou pagar contas do início de 2026 (17%), o que reforça o 13º como ferramenta de alívio financeiro para quitar restrições e recompor orçamento, e não como gatilho de compras de impulso.

O sentimento captado pelas pesquisas também se confirma na fala do consumidor que está completamente fora da estatística dos que vão receber 13º salário.

A vendedora autônoma Adriana Kruki, de 48 anos, conta que o ano foi de orçamento curto no cotidiano. “Eu não tenho dinheiro para comprar nada, nem 13° terei porque sou autônoma. A situação está difícil. O dinheiro que a gente ganha tem que guardar”.

A diarista aposentada Iracy Monteiro, de 61 anos, também expressa essa incerteza. “Sou aposentada e esse ano não terei dinheiro. A situação está bem difícil, quem sabe ano que vem sobra alguma coisa. Não vou comprar nada porque não tenho dinheiro, vou esperar o presente”.

A queda no consumo já influencia também na reconfiguração de estratégias no comércio do Centro de Campo Grande. A empresária Cláudia Barros, que comanda loja de roupas com seu nome, revela que reviu o plano de contratações temporárias.

“Ia contratar três, mas vou contratar só um. A demanda aumenta, mas ano passado não foi como o esperando”. Para melhorar a taxa de conversão dentro de uma procura seletiva, ela decidiu reformar o layout de loja e “expor peças ao alcance do cliente, favorecendo autoatendimento e mais eficiência no atendimento em altas de demanda”.

Em contraponto, alguns lojistas estão otimistas com as vendas. O gerente Elvis Duarte, do grupo Lojas MM, vê janela de troca de itens represados e busca por nome limpo como estratégico. “O 13º será um injetor financeiro. Estamos vendo negociação de dívidas. O consumidor quer entrar em 2026 com o nome limpo”.

No varejo de moda e calçados, o gerente da Passaletti, Carlos Quintana, aposta em condições longas de crediário, parcelamento e mix ampliado de produto. “Temos peças com brilho, pedraria, linha clássica para homens e parcelamento em oito vezes, com o 1º pagamento para 70 dias”. (Colaborou Alison Silva)

