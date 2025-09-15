Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Governo começa a cobrar mais de R$ 375 milhões em dívidas de FGTS nesta semana

Em MS, a dívida soma mais de R$4 milhões e os empregadores podem regularizar sua situação até 31 de outubro sem multas.

Karina Varjão

Karina Varjão

15/09/2025 - 15h45
O Governo Federal através do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) vai iniciar na próxima quarta-feira (17) uma ação nacional voltada à regularização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de trabalhadores domésticos. 

 A partir desta data, mais de 80 mil empregadores cadastrados serão notificados no Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET). Em Mato Grosso do Sul, são 956 empregadores na lista, responsáveis por 1.864 postos de trabalho, com uma dívida que soma R$4.206.982,61.

Coordenada pela Coordenação Nacional de Fiscalização do Trabalho Doméstico e de Cuidados, a iniciativa tem, num primeiro momento, um caráter orientativo, buscando alertar os empregadores sobre suas irregularidades e incentivando a regularização voluntária até o dia 31 de outubro de 2025, sem o emprego de multas. 

Passado o prazo, os empregadores que não regularizarem sua situação poderão ser notificados formalmente após o levantamento oficial dos débitos, podendo ser penalizados como consta na Legislação Trabalhista. 

As notificações que serão enviadas pelo DET foram elaboradas a partir do cruzamento de dados do eSocial com guias registradas e pagas à Caixa Econômica Federal, apontando os indícios de débitos no recolhimento do FGTS. 

Desta forma, o Ministério do Trabalho e Emprego recomenda que os empregadores domésticos estejam atentos ao DET para não perder nenhuma mensagem enviada pelo portal e evitar a perda de prazos e possíveis prejuízos legais e trabalhistas. 

De acordo com o órgão, “a ação também reforça a importância do cumprimento das obrigações trabalhistas no setor doméstico, envolvendo empregadores, entidades sindicais e trabalhadoras e trabalhadores”. 

No total, são 80.506 empregadores registrados no DET em todo o País, responsáveis por 154.063 postos de trabalho doméstico no Brasil.

A dívida ao FGTS ultrapassa R$375 milhões, que mostra a relevância da regularização e do cumprimento das obrigações trabalhistas, além da dimensão dos vínculos empregatícios no setor. 

Os dados nacionais revelam diferenças regionais marcantes. O estado com maior valor em dívidas é São Paulo, de R$135 milhões. Em números absolutos, são 26.588 empregadores e 53.072 trabalhadores no estado. 

Rio de Janeiro (R$38.527.181), Minas Gerais (R$28.882.298) e Bahia (R$25.114.793) também apresentam valores expressivos, devido à sua concentração populacional e econômica. 

Os menores volumes ficaram com Roraima (R$630.157,08), Acre (R$847.221,51) e Amapá (R$954.681,98). 


 

Resultado da Loteria Federal extração 6000-3, sábado (13/09): veja o rateio

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar e prêmio varia

14/09/2025 08h35

Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal

Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 06000-3 da Loteria Federal na noite deste sábado, 13 de setembro de 2025, a partir das 19h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Em ordem, os bilhetes vencedores são de:

  1. Curitiba (PR) - R$ 500.000,00
  2. Bálsamo (SP) - R$ 35.000,00
  3. Campo Grande (MS) - R$ 30.000,00
  4. Ribeirão Preto (SP) - R$ 25.000,00
  5. Lages (SC) - R$ 20.503,00

Resultado da extração 06000-3:

  • 5º prêmio: 68744
  • 4º prêmio: 34246
  • 3º prêmio: 82187
  • 2º prêmio: 01927
  • 1º prêmio: 48602

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

O resultado completo, com locais e valores que cada acertador irá receber, será disponibilizado no site da Caixa Econômica Federal.

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3486, sábado (13/09): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

14/09/2025 08h31

Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3486 da Lotofácil na noite deste sábado, 13 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 6 milhões. 

  • 15 acertos - Nenhuma aposta ganhadora
  • 14 acertos - 336 apostas ganhadoras (R$ 2.007,00);
  • 13 acertos - 5995 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 84279 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 502723 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3486 são:
 

02 - 09 - 18 - 24 - 07 - 25 - 16 - 06 - 12 - 22 - 17 - 19 - 10 - 08 - 11 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3487

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 15 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3487. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

