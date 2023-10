Varejo

Variação de volume registrada em julho foi de - 1,3%, e em agosto, de -0,9%

Pesquisa Mensal de Comércio, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente a agosto, apontou queda no comércio varejista de Mato Grosso do Sul pelo segundo mês consecutivo.

Em agosto, a queda de volume foi de 0,9%, com variação de -0,1% frente ao mesmo período do ano passado. Em julho, a queda foi de 1,3%, com variação de 1,1% em relação ao mesmo mês de 2022.

Varejo Ampliado

No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e de material de construção, houve alta de 2,4% no mês de agosto.

No volume de vendas, em relação a agosto do ano anterior, Mato Grosso do Sul apresentou queda de 7,3%. O acumulado em 12 meses apresentou variação negativa de 4,0%, assim como a variação acumulada no ano (-7,5%).

Brasil

Em agosto, vendas recuam em 20 unidades da federação em relação a julho No Brasil, o volume de vendas do comércio em agosto variou -0,2% frente a julho de 2023. Na comparação com agosto de 2022, houve alta de 2,3%. No indicador dos últimos 12 meses o crescimento foi de 1,7% e o acumulado no ano, 1,6%.

Em agosto, houve resultados negativos em 20 das 27 unidades da federação, com destaque para: Paraíba (-3,6%), Alagoas (-2,7%) e Amapá (-2,3%).

Por outro lado, pressionando positivamente, figuram seis das 27 unidades da federação, com destaque para Sergipe (-2,2%), Rondônia (-1,9%) e Pernambuco (-1,7%) Para a mesma comparação, no comércio varejista ampliado, a variação entre julho e agosto de 2023 foi de -0,6%,1 com predominância de resultados positivos, 14 das 27 unidades da federação, com destaque para: Paraíba (17,2%),

Tocantins (5,4%) e Roraima (3,8%). Por outro lado, pressionando negativamente, figuram 12 das 27 Unidades da Federação, com destaque para Rio Grande do Sul (2,0%), Distrito Federal (1,4%) e Paraná (0,7%). O Amazonas assinalou estabilidade (0,0%) na passagem de junho para agosto.

Na comparação interanual, vendas sobem em 23 das 27 unidades da federação

Frente a agosto de 2022, as vendas no comércio varejista tiveram resultados positivos em 14 das 27 unidades da federação, com destaque para: Tocantins (9,7%), Maranhão (8,5%) e Ceará (8,0%). Por outro lado, pressionando negativamente, figuram 13 das 27 Unidades da Federação, com destaque para Paraíba (-24,5%), Amapá (-4,7%) e Roraima (-2,2%).

Já no comércio varejista ampliado, a variação entre agosto de 2023 e agosto de 2022 foi de 3,6% com resultados positivos em 14 das 27 unidades da federação, com destaque para: Maranhão (18,7%), Espírito Santo (12,2%) e Ceará (9,4%). Por outro lado, 12 Unidades da Federação registraram taxas negativas, com destaque para: Paraíba (-14,8%), Roraima (-7,4%) e Mato Grosso do Sul (-7,3%). O Distrito Federal assinalou estabilidade (0,0%) para o varejo ampliado, no indicador interanual.

