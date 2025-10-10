Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Governo de MS cria novas regras para acordos de dívidas com o Estado

As novas medidas têm o objetivo de flexibilizar acordos com descontos nos juros e multas e ampliação de parcelas

Karina Varjão

Karina Varjão

10/10/2025 - 14h03
O Governo de Mato Grosso do Sul publicou um novo decreto que define como os contribuintes poderão negociar dívidas inscritas em dívida ativa, sejam elas tributárias ou não tributárias, por meio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-MS). 

A medida permite que empresas e pessoas físicas façam acordos com descontos em juros e multas, além de ampliar o prazo para pagamento parcelado. O objetivo é facilitar a regularização das dívidas, recuperar créditos para o Estado e evitar mais processos na Justiça. 

Os acordos podem incluir débitos tributários, como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Propriedade de Veículos (IPVA); além de outras dívidas não tributárias com o Estado. 

Regras

Para os créditos de difícil recuperação, os descontos nos juros e multas podem chegar a até 60% se o pagamento for à vista e até 50% se o pagamento for parcelado, podendo ser dividido em até 100 parcelas. 

Para os créditos considerados irrecuperáveis, o parcelamento das dívidas podem ser feitas em até 120 parcelas. Caso o pagamento for à vista, o desconto nos juros e nas multas pode chegar a 75% e, para descontos parcelados, o desconto pode ser de até 65%. 

Já nos créditos recuperáveis, não há desconto, apenas a opção de parcelamento. Para tributos ou dívidas não tributárias, a dívida pode ser dividida em até 72 parcelas, e no caso específico de ICMS, o parcelamento pode ser feito em até 60 vezes. 

Em casos específicos como microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte, pessoas físicas e empresas em recuperação judicial, liquidação e falência, o parcelamento da dívida pode ser ampliado para até 145 parcelas, com desconto máximo de até 70% do valor total da dívida. 

De acordo com a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, a transação tributária é uma forma legal de auxiliar o contribuinte a negociar suas dívidas com o Estado de uma forma flexível. 

“A transação tributária é uma ferramenta moderna de Administração Pública que permite ao Estado recuperar créditos de maneira eficiente e transparente, ao mesmo tempo em que oferece ao contribuinte condições efetivas para regularizar sua situação fiscal”, destacou.

De acordo com o Governo, entre os principais benefícios esperados com a regulamentação estão a redução de conflitos e custos processuais, o equilíbrio entre as partes e a recuperação de receitas que fortalecem as políticas públicas estaduais. 

“A proposta busca conciliar o interesse público com a realidade econômica dos contribuintes, criando um ambiente de maior diálogo e cooperação. Com a regulamentação, o Estado avança na construção de uma relação mais equilibrada e eficiente entre Fisco e contribuinte”, completou a procuradora-geral.
 

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3508, quinta-feira (09/10): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

10/10/2025 08h32

Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3508 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 9 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

  • 15 acertos - Não houve acertador
  • 14 acertos - 236 apostas ganhadoras, (R$ 2.172,99)
  • 13 acertos - 7927 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 89618 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 476918 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3508 são:

  • 20 -03 - 17 - 11 - 13 - 21 - 05 - 22 - 01 - 08 - 16 - 14 - 04 - 06 - 24 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3510

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 10 de outubro a partir das 20 horas, pelo concurso 3510. O valor da premiação está estimado em R$ 5 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2305, quinta-feira (09/10): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/10/2025 08h28

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2305 da Timemania na noite desta quinta-feira, 9 de outubro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 33 milhões.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 7 apostas ganhadoras, (R$ 40.917,94)
  • 5 acertos - 232 apostas ganhadoras, (R$ 1.763,70)
  • 4 acertos - 4.323 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 44.235 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração: APARECIDENSE /GO - 14.861 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2305 são:

  • 18 - 76 - 48 - 80 - 60 - 62 - 36
  • Time do Coração: Aparecidense - GO

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2310

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 11 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2310. O valor da premiação está estimado em R$ 33,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

