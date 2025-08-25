Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Agro

Governo disponibiliza mais de R$ 1,4 milhão em crédito para agricultores familiares de MS

O programa AgroAmigo beneficia pequenos produtores no Norte e Centro-Oeste com linha de crédito e foi lançado nesta segunda

Karina Varjão

Karina Varjão

25/08/2025 - 16h40
O Governo Federal lançou nesta segunda-feira (25) o AgroAmigo, um programa de microcrédito produtivo rural voltado a agricultores familiares de baixa renda. Foram destinados R$ 500 milhões em crédito apenas para a região Centro-Oeste do País, de acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 

Mato Grosso do Sul foi o segundo estado da região com recursos liberados, com o total de R$ 1,47 milhão e 124 contratos, ficando atrás apenas de Goiás, que concentrou a maior parte dos recursos, com 287 contratos e R$3,40 milhões liberados. Em seguida, Mato Grosso conta com 107 contratos e um orçamento de R$1,22 milhão; e o Distrito Federal com 38 contratos e R$452 mil liberados. 

Desde o início da operação, em março deste ano, até o mês de agosto, já foram assinados 556 contratos, somando R$6,55 milhões em financiamentos para agricultores do Centro-Oeste. 

O programa

O AgroAmigo surgiu da articulação de reserva de parte dos Fundos Constitucionais de Financiamento para pequenos produtores, a partir da determinação do Governo Federal para reduzir desigualdades, incluir os mais pobres e combater a fome a partir da destinação de recursos voltados a grandes projetos e empresas para a agricultura familiar. 

O programa busca beneficiar mais de 100 mil famílias com um crédito acessível para custos e investimentos nas propriedades, a partir do investimento de R$1 bilhão com recursos vindos dos Fundos Constitucionais de Financiamento (FNO e FCO). 

Em parceria com a Caixa Econômica Federal, os beneficiários terão prazo de até três anos para o pagamento, além de juros de 0,5% ao ano e bônus de adimplência de até 40%. 

Para o ministro Waldez Góes, a chegada do programa à região Centro-Oeste mostra um compromisso do governo à inclusão produtiva no campo. 

“É fundamental que a região Centro-Oeste vivencie os impactos positivos do microcrédito, como já ocorre no Nordeste. As pessoas que acessam esse tipo de financiamento passam a fazer parte do processo de desenvolvimento do país”, afirmou. 

Como funciona

O programa AgroAmigo é destinado a agricultores familiares que se enquadram no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que abrange grupos variados como assentados, ribeirinhos, comunidades extrativistas e pescadores, indígenas e quilombolas. 

Busca atender famílias com renda bruta anual de até R$ 50 mil e que têm, na atividade agrícola, a forma principal de subsistência. 

Os beneficiários podem usar o crédito disponibilizado para aplicar em melhorias na estrutura da propriedade e no sistema de produção, como a construção de armazéns e reservatórios, implantação de sistemas de irrigação, recuperação de pastagens, montagem de pequenas agroindústrias, compra de insumos como sementes, ração, adubo, entre outras pequenas obras. 

Como faço para solicitar?

O primeiro passo é baixar o aplicativo Conquista+ no celular e abrir uma conta. Depois, é preciso solicitar, pelo SAC, o atendimento de um agente de crédito credenciado.

Esse profissional acompanha todo o processo, desde a elaboração da proposta de crédito até a liberação do recurso, e pode ir até a comunidade ou à propriedade para fazer o atendimento. Vale destacar que negócios comunitários, como cooperativas, associações ou sindicatos agrícolas, também podem orientar e solicitar esse atendimento.

Quais documentos apresentar?

  • CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar) tipo B e CAR (Cadastro Ambiental Rural), quando aplicável;
  • Documento de identidade (RG);
  • Cadastro de Pessoa Física (CPF);
  • comprovante de endereço.

Se os membros da família fizerem parte de uma única CAF tipo B, todos poderão solicitar o acesso ao microcrédito usando o mesmo CAF. É importante esclarecer que uma mesma família somente pode assinar diferentes contratos se cada beneficiário estiver, de fato, dedicado à atividade produtiva.

O AgroAmigo conta com limites diferenciados conforme o perfil do beneficiário: até R$15 mil para mulheres, R$8 mil para jovens (pessoas com idade entre 18 e 29 anos) e R$12 mil para homens.

Dessa forma, uma mesma unidade familiar poderá acessar até R$35 mil, desde que seus integrantes se enquadrem nas categorias previstas na regulamentação vigente.

Quanto tempo demora para o crédito ser liberado?

O ciclo do Microcrédito Produtivo Rural pode levar até 30 dias. Antes de assinar o contrato, o cliente passa por algumas etapas importantes:

  • orientação inicial com o agente de crédito;
  • elaboração de uma proposta de crédito ;
  • apoio técnico do agente credenciado;
  • homologação (aprovação) da proposta.

Se toda a documentação estiver correta, esse prazo pode ser ainda menor.

O AgroAmigo trabalha com crédito voltado exclusivamente para investimento produtivo. Por isso, o recurso não é liberado em dinheiro para saque. O valor do financiamento é transferido diretamente para a conta do fornecedor indicado no orçamento.

Dessa forma, o crédito é aplicado de forma segura e transparente na atividade produtiva escolhida pelo agricultor ou pela agricultora.
 

Loterias

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2851, segunda-feira (25/08)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

25/08/2025 19h15

Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2851 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 25 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4,7 milhões.

Confira o resultado da Dupla-Sena de hoje!

Os números da Dupla Sena 2851 são:

Primeiro sorteio

  • 46 - 47 - 09 - 41 - 36 - 29

Segundo sorteio

  • 49 - 29 - 43 - 13 - 35 - 22

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2852

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 27 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2852. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Loterias

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 737, segunda-feira (25/08)

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

25/08/2025 19h10

Confira o concurso da Super Sete

Confira o concurso da Super Sete Foto/ Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 737 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 25 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 250 mil.

Confira o resultado da Super Sete de hoje!

Os números da Super Sete 737 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 8
  • Coluna 2: 4
  • Coluna 3: 2
  • Coluna 4: 0
  • Coluna 5: 5
  • Coluna 6: 6
  • Coluna 7: 2

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 738

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 27 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 738. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

