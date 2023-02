Governo fará revisão do Auxílio Brasil e pode cortar 2,5 milhões de benefícios

reestruturações

Eliminação de pontos críticos, recuperação de estradas essenciais ao transporte da safra e sinalização de quase 3 mil quilômetros de pistas estão previstas no Plano de 100 Dias

As principais rotas de escoamento da produção agrícola do Mato Grosso do Sul passarão por série de intervenções voltadas à recuperação da malha rodoviária. No total, estão contemplados 26 empreendimentos rodoviários no Estado.

Entre retomada de obras paradas, começo de novos projetos, assinaturas de ordens de serviço e licitações para novas contratações.

Fazem parte as BRs 262/MS, 267/MS, 376/MS e 158/MS, que são essenciais para o escoamento da produção agrícola.

Projetos importantes terão continuidade, com destaque ao Contorno Rodoviário de Três Lagoas, que interliga a BR-158/MS à BR-262/MS.

A obra envolve vários trechos e subtrechos de construção rodoviária na divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, que totalizam 26,46 quilômetros de extensão de melhorias.

Também terá prosseguimento o trabalho de adequação da capacidade da BR-262/MS, que vai da divisa do estado com São Paulo até a fronteira do Brasil com a Bolívia, por uma extensão de 187,10 quilômetros.

Na BR-463, serão retomadas obras de eliminação de pontos críticos na Travessia Urbana de Dourados e na fronteira do Brasil com o Paraguai, por Ponta Porã.

As ações estão previstas como prioritárias no Plano de 100 Dias do Governo Federal. O volume de intervenções previstas para o Mato Grosso do Sul foi apresentado na quinta-feira (9) pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, em reunião com o governador do estado, Eduardo Riedel, parlamentares sul-mato-grossenses e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

Restauração

Até abril, serão iniciadas obras como a restauração do pavimento, com adequação da capacidade, na BR-267/MS - as melhorias vão dos Km 577 ao 678,10.

Na BR-359/MS, os serviços de conservação e manutenção contemplam dois trechos, entre os Kms 17,10 e 104,90 e do KM 104,90 ao 223,70. Trabalhos similares aos que serão realizados na BR-262, do Km 366,80 ao 489,60 e do Km 489,60 ao 603,50.

Também haverá serviços de microrrevestimento e de correção de defeitos em três trechos da BR-060/MS; dois nas BRs-267/MS e 376/MS; e um trecho nas BRs-262/MS, 419/MS e 463-MS.

Haverá nova contratação do serviço para dois segmentos da bR-267/MS, que também passará por obras de conservação e de reparos profundos entre os Kms 578 e 678.

Obras de arte especiais

Manutenção de pontes, pontilhões, viadutos e travessias - as chamadas obras de arte especial - também constam na agenda de melhorias do Governo Federal para MS.

Novas licitações para a adequação de estruturas começam a ser lançadas ainda neste mês. São 70 na região do município de Anastácio e outras 22 na região de Dourados/Jardins.

Completam o pacote novas contratações de supervisão e apoio à fiscalização de serviços de manutenção e restauração da malha rodoviária federal no Estado, além da implantação de dispositivos de segurança e de sinalização em 2.981,2 quilômetros de estradas federais em Mato Grosso do Sul, por meio do programa BR-Legal 2.

Por todo o país

O Plano de 100 Dias terá cerca de R$ 1,7 bilhão para retomar e intensificar obras, preparar rodovias para o período de chuvas, garantir o escoamento da safra agrícola e diminuir o número de acidentes graves em todo o país.

Com o valor, será possível entregar 861 quilômetros pavimentados, revitalizados e sinalizados até abril de 2023. No período, 72 pontes e viadutos serão renovados.

Haverá, ainda, a retomada de mais 670 quilômetros de obras hoje paradas por falta de verbas: nelas, estão previstas revitalização, construção e adequação de segmentos críticos.