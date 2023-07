Governo Federal faz ajustes em programas de concessão de crédito rural

RESTITUIÇÃO

Consulta será aberta nesta segunda-feira e 84,2 mil sul-mato-grossenses serão contemplados

Consulta será aberta nesta segunda (24) e crédito bancário será no dia 31 de julho Foto: arquivo

O terceiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) contemplará 84.264 contribuintes em Mato Grosso do Sul, totalizando o valor de R$ 109.171.332,28.

A consulta será aberta nesta segunda-feira (24) e o dinheiro será depositado no dia 31 de julho, em conta informada durante a declaração do imposto.

Em todo o país, será pago o montante de RS 7,5 bilhões a 5.632.036 pessoas. Ao todo, serão cinco lotes de restituição, sendo o último em setembro.

Recebem a restituição neste lote os contribuintes que entregaram a Declaração do Imposta de Renda até o dia 23 de março, além dos que têm prioridade legal, sendo idosos acima de 80 anos, pessoas com alguma deficiência física, mental ou doença grave, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Também recebem a restituição neste lote os contribuintes que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber via Pix.

Consulta

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar o site da Receita Federal.

No endereço eletrônico, basta o contribuinte clicar no campo “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, “Consultar Restituição”.

Na consulta também é possível ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento.

Nessa hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora.

A Receita disponibiliza ainda o aplicativo Meu Imposto de Renda para tablets e smartphones que facilita a consulta às declarações do IR e à situação cadastral no CPF.

Com ele é possível consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições e a situação cadastral.

Caso a restituição tenha sido liberada, mas o valor não seja creditado, o contribuinte poderá reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, acessando o endereço: https://www.bb.com.br/irpf, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Se, por algum motivo, o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.