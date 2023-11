IBGE

Campo Grande também se destaca no levantamento do IBGE: tem a segunda menor taxa entre as capitais brasileiras

Apesar de Mato Grosso do Sul permanecer em 4º lugar no ranking nacional de menor taxa de desocupação, não houve uma variação estatisticamente significativa do segundo para o terceiro trimestre de 2023. Na verdade, o índice de desocupação caiu 0,7 pontos percentuais e a taxa que era de 4,1% reduziu para 4,0%.

Conforme pesquisa divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira (22), das 2,24 milhões de pessoas em idade de trabalhar no Estado, 1,5 milhão estavam na força de trabalho, sendo que 1,4 milhão estavam ocupadas e 60 mil desocupadas.

O nível da ocupação foi estimado em 64,2%, representando uma redução de 0,7 pontos percentuais (p.p.) em relação ao trimestre anterior e um aumento de 0,5 p.p. em relação ao mesmo período do ano passado.

Com este resultado, Mato Grosso do Sul continua a ter a 4ª menor taxa de desocupação do país, atrás somente de Rondônia (2,3%), Mato Grosso (2,4%) e Santa Catarina (3,6%). O maior valor foi verificado na Bahia (13,3%).

Campo Grande fica em 2º entre as capitais

Na Capital sul-mato-grossense, a taxa de desocupação ficou em 3,1%, sendo considerada pela pesquisa do IBGE, a 2ª menor taxa entre as capitais brasileiras, atrás somente de PortoVelho (RO), com 2,9%.

Ao contrário da taxa estadual, o índice de menor desocupação em Campo Grande aumentou em relação ao trimestre anterior, saindo de 3,0% para 3,1%, indicando estabilidade.

No Brasil, a taxa de desocupação do país no terceiro trimestre de 2023 foi de 7,7%, caindo 0,4 ponto percentual (p.p.) ante o segundo trimestre deste ano (8,0%) e 1,0 p.p. frente ao mesmo trimestre de 2022 (8,7%).

Em relação ao trimestre anterior, as taxas de desocupação diminuíram em três das 27 Unidades da Federação (UFs): São Paulo (7,8% para 7,1%), Maranhão (8,8% para 6,7%) e Acre (9,3% para 6,2%). Apenas em Roraima houve crescimento (de 5,1% para 7,6%). Nas outras 23 UFs, as taxas ficaram estáveis.

Variação não foi estatisticamente significativa.

Número de desalentados no MS cai 17,5%

Por fim, em Mato Grosso do Sul a estimativa de pessoas desalentadas - em relação à população na força de trabalho ou desalentada), no 3º trimestre de 2023, foi de 15 mil, o que representa uma variação -21,2% na comparação com o trimestre imediatamente anterior (19 mil) e de -17,5% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado (18 mil).

