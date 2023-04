Governo recua e mantém isenção para compras internacionais entre pessoas físicas de até US$ 50

Economia

Foram abertas 1.092 novas firmas no Estado, crescimento de 31% em relação ao apurado no mês de fevereiro (834) e 20% maior do que em março do ano passado (913)

Mato Grosso do Sul bate recorde em número de empresas abertas em 23 anos. Conforme levantamento da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), no mês de março, foram abertas 1.092 novas firmas no Estado, crescimento de 31% em relação ao apurado no mês de fevereiro (834) e 20% maior do que foi registrado no mês de março do ano passado (913).

O Governo informa que o setor de Serviços continua respondendo pela grande maioria das novas empresas abertas.

Apenas em tal setor, foram 780 em março, ou 71,43% do total. O Comércio vem em segundo com 270 firmas e a Indústria com 3,85%.

Desde o início do ano a quantidade de empresas no Estado aumentou em 2.670, sendo 1.907 de Serviços, 658 do Comércio e 105 da Indústria.

A capital sul-mato-grossense concentra a maior fatia desses novos negócios: 439, respondendo por 40,20% do total.

Em segundo lugar no ranking, aparece Dourados (144) e em terceiro Três Lagoas (45 empresas). Na sequência estão Ponta Porã (36), Naviraí (30), Chapadão do Sul (24) e Corumbá (22). Ribas do Rio Pardo aparece em oitavo, com 19 empresas novas abertas em março.

Saiba mais

O Governo estima que a explicação para o aumento no número de empresas emerge de um bom momento da economia sul-mato-grossense, algo visível em indicadores como a geração de empregos.

Atualmente, Mato Grosso do Sul registra a terceira menor taxa de desocupação do País (3,2%), segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, os números registrados pela Jucems reforçam o reposicionamento do Estado do ponto de vista econômico nos últimos anos.

“É fruto de um conjunto de medidas e políticas públicas que possibilitaram o crescimento da economia com a concessão de incentivos fiscais, a segurança jurídica por meio da Lei de Liberdade Econômica, um ambiente favorável aos investimentos que se refletem também na geração de empregos e melhoria da renda da população", explica Verruck.

Outro fator determinante para destravar os investimentos, apontado pelo diretor-presidente da Jucems, Nivaldo Domingos da Rocha, é a informatização que deu mais agilidade e simplicidade aos procedimentos, mantendo a segurança do processo.

"Em março a média para emissão do registro foi de 1 hora e 42 minutos, o menor em todos os tempos", afirmou.

Antes de se iniciar o processo de informatização dos serviços da Jucems, a abertura de uma empresa demorava até semanas.