2023

Setor de serviços puxou criação de novos postos de trabalho, mas comércio, indústria, construção civil e agropecuária também tiveram bom desempenho

Só em novembro, 1,8 mil vagas com carteira assinada foram geradas em Mato Grosso do Sul Agência Brasil

Nos primeiros 11 meses de 2023 foram geradas 36.423 de trabalho com carteira assinada em Mato Grosso do Sul, indicam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O volume de vagas geradas quase se iguala à população de Rio Brilhante (37,6 mil habitantes, conforme o Censo 2022) e ultrapassa a população de Coxim (32,1 mil habitantes, conforme o Censo 2022).

No mês de novembro, período mais recente divulgado pelo órgão federal que contabiliza os empregos gerados em contratos de trabalho CLT, foram criadas 1.918 vagas de trabalho em Mato Grosso do Sul.

O retrato que o Caged mostra do Estado é que nos primeiros 11 meses deste ano havia no Estado um estoque de 633.331 vagas de trabalho. Ou seja: este número representa o total de trabalhadores com carteira assinada na unidade de federal. Os dados do Caged, é bom destacar, não alcançam outros vínculos trabalhistas e ocupações, como os de microempreendedores individuais (MEIs), de pessoas que trabalham no serviço público, ou mesmo de pessoas físicas que são titulares de empresas jurídicas e auferem renda por meio delas.

Em dezembro de 2022, Mato Grosso do Sul encerrou o ano com um estroque de 596.908 trabalhadores empregados com carteira assinada. Ainda assim, no ano passado, o saldo de vagas dos 12 meses foi de 40.660.

Segmentação

Contabilizados os dados de 11 meses dos 12 de 2023, o setor de serviços caminha para ser o grande empregador e gerador de novas vagas de trabalho em Mato Grosso do Sul neste ano. Entende-se por setor de serviços atividades ligadas à educação (escolas privadas, de música, idiomas, etc), à saúde (clínicas, consultórios, laboratórios), à higiene e beleza (salões), telefonia e comunicações, entre outros.

Existem em Mato Grosso do Sul, conforme o Caged, 242.095 pessoas empregadas neste setor, sendo que em 2023 foram geradas 13.330 vagas.

O segundo maior gerador de vagas foi a indústria, que é o terceiro maior empregador. A indústria, que emprega 120.352 pessoas com carteira assinada, gerou 6.303 empregos nos primeiros 11 meses do ano.

O comércio se notabiliza como o segundo maior empregador, e segundo maior gerador de vagas. Atualmente o estoque de vagas do comércio em Mato Grosso do Sul é de 146.746, com um saldo positivo de vagas geradas de janeiro a dezembro de 6.252.

Em seguida aparece a agropecuária - que aqui não se confunde com o agronegócio, pois este trata-se de um conceito mais abrangente, que engloba parte dos setores de comércio e de serviços - com 5.633 novas vagas de trabalho neste ano. O estoque, de janeiro a novembro, é de 90.919 vagas.

Por fim, temos a construção civil, setor de alta rotatividade. Tem alta geração de vagas no ano: 4.916, porém um estoque de 33.919 vagas.

Campo Grande

A capital de Mato Grosso do Sul tem um papel significativo na geração de empregos no Estado. No ano, teve um saldo positivo de 9.334 vagas com carteira assinada, encerrando os primeiros 11 meses do ano com um estoque de 230.866 trabalhadores CLT. Em dezembro do ano passado, eram 221.233 pessoas trabalhando neste mesmo regime na Capital.

