Imposto de Renda 2025: consulta a segundo lote de restituição é liberada nesta segunda

A consulta ao segundo lote da restituição do Imposto de Renda 2025, será liberada às 10h desta segunda-feira (23). Cerca de 6,5 milhões de contribuintes poderão visualizar pela internet se foram beneficiados, o pagamento será depositado no dia 30 de junho. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores.

Ao todo, 6.545.322 contribuintes receberão R$ 11 bilhões. Todo o valor, de acordo com o Fisco, será para contribuintes com prioridade no reembolso. As restituições do 2º lote deverão ser pagas com correção de 1%. Ou seja, se na entrega da declaração foi calculado R$ 1.000 a restituir, então serão creditados R$ 1.010.

Em relação a ultima lista de prioridades, a maior parte dos contribuintes - 4.764.634, optou por informar a chave Pix vinculada ao CPF em suas declarações ou utilizou a versão pré-preenchida. Desde 2023, a informação da chave Pix dá prioridade no recebimento.

Em seguida, estão 1.044.585 contribuintes na faixa etária de 60 a 79 anos. Em terceiro lugar, foram listados 496.650 contribuintes cuja principal fonte de renda é proveniente do magistério. Na quarta posição, encontram-se 148.090 contribuintes idosos com mais de 80 anos. Por fim, há 91.363 contribuintes que possuem alguma deficiência física, mental ou doença grave.

Como consultar ?

Basta acessar a página da Receita Federal na internet. Em seguida, clicar em "Meu Imposto de Renda", e depois no botão "Consultar a Restituição". Caso o contribuinte prefira, é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal disponível para tablets e smartphones.

Como o pagamento será feito ?

O pagamento deve ser feito no dia 30 de junho, na conta ou chave PIX informada na declaração. Caso o nome do contribuinte não esteja na lista, deverá acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) para tirar o extrato da declaração. Se houver pendências ativas, o cidadão deverá enviar a declaração retificadora e aguardar os próximos lotes da malha fina.

Se por algum motivo, o nome estiver na lista e o pagamento não for feito na conta, os valores ficarão disponíveis para resgate físico por até 12 meses no Banco do Brasil.

Nesse caso, o cidadão precisa agendar o crédito em qualquer conta bancária, em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Vale lembrar que se o valor não for resgatado durante esse tempo, o contribuinte deverá requerer o valor no Portal e-CAC. Para isso, acesse o menu "Declarações e Demonstrativos", depois clique em "Meu Imposto de Renda" e, por fim, no campo "Solicitar restituição não resgata na rede bancária".

Calendário de restituição do Imposto de Renda 2025

1º lote de restituição do IR 2025 - pago em 30 de maio

pago em 30 de maio 2º lote de restituição do IR 2025 - consulta em 23 de junho e pagamento dia 30

consulta em 23 de junho e pagamento dia 30 3º lote de restituição do IR 2025 - 31 de julho

31 de julho 4º lote de restituição do IR 2025 - 29 de agosto

29 de agosto 5º lote de restituição do IR 2025 - 30 de setembro

